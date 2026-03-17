Ο Sean Penn κέρδισε Oscar, αλλά βρισκόταν στο Κίεβο με τον Ζελένσκι

Ο Sean Penn δεν ήταν στην τελετή των Oscars, παρότι κέρδισε το βραβείο β' ανδρικού ρόλου για το One Battle After Another. Ο ηθοποιός βρισκόταν στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον ευχαρίστησε δημόσια ως "true friend" της Ουκρανίας.

Η απουσία του Penn από τα 98α Oscars έγινε αμέσως αισθητή το βράδυ της Κυριακής, όταν ανακοινώθηκε ως νικητής στην κατηγορία του β' ανδρικού ρόλου. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντησή τους, γράφοντας ότι ο ηθοποιός έχει σταθεί δίπλα στην Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου πλήρους κλίμακας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Penn είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη πριν από την τελετή και σχεδίαζε να βρεθεί στην Ουκρανία αντί να παραστεί στα βραβεία. Τη Δευτέρα φωτογραφήθηκε στο Κίεβο, ενώ η ουκρανική προεδρία επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Η σχέση του Penn με την Ουκρανία δεν είναι καινούργια. Από το 2022 έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της χώρας, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Superpower, που συνυπέγραψε με τον Aaron Kaufman και ακολουθεί την πορεία του Ζελένσκι μέσα στον πόλεμο. Το 2022 είχε επίσης αφήσει, ως δάνειο, ένα από τα Oscar του στον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Penn είχε απουσιάσει και από άλλες τελετές της φετινής awards season, όπως τα BAFTA και τα SAG Awards, παρότι είχε εμφανιστεί στις Χρυσές Σφαίρες. Στα φετινά Oscars, πάντως, η απουσία του συνδέθηκε άμεσα με το ταξίδι του στο Κίεβο.

Ο Sean Penn έχει πλέον τρία Oscar στην καριέρα του, με τα δύο προηγούμενα να έχουν έρθει για τα Mystic River και Milk. Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα που συνόδευσε τη βράβευσή του δεν ήρθε από το Dolby Theatre, αλλά από το Κίεβο.