Ο Σαλμάν Ρούσντι προειδοποιεί για νέα επίθεση στην ελευθερία του λόγου

Ο Σαλμάν Ρούσντι λέει ότι η ελευθερία του λόγου βρίσκεται ξανά υπό πραγματική επίθεση.

Ο 79χρονος Βρετανοαμερικανός συγγραφέας ινδικής καταγωγής τιμήθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο με το Liberatum Cultural Honour, σε τελετή αφιερωμένη στην ελευθερία της έκφρασης. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, προειδοποίησε ότι η μάχη για την ελευθερία του λόγου δεν είναι μια υπόθεση που έχει κλείσει οριστικά.

«Ζω στην Αμερική και ποτέ δεν πίστευα ότι θα υπήρχε τέτοια επίθεση στην ελευθερία του λόγου, από τις αρχές στη χώρα της Πρώτης Τροπολογίας», είπε ο Ρούσντι. Αναφέρθηκε στη στοχοποίηση δημοσιογράφων, κωμικών, συγγραφέων, καλλιτεχνών και διανοουμένων που εκφράζουν αντίθετες απόψεις, αλλά και στις απαγορεύσεις βιβλίων από βιβλιοθήκες, σημειώνοντας ότι υπάρχει ταυτόχρονα και ισχυρή αντίδραση απέναντι σε αυτές.

Ο συγγραφέας μίλησε και για την Ινδία, τη χώρα καταγωγής του, λέγοντας ότι και εκεί υπάρχει «πραγματική επίθεση» στην ελευθερία της έκφρασης. «Είναι μια στιγμή που πρέπει να προετοιμαστούμε και να δώσουμε έναν αγώνα που νόμιζα ότι είχαμε κερδίσει. Αποδεικνύεται ότι δεν τον είχαμε κερδίσει. Τον είχαμε κερδίσει μόνο για λίγο», είπε.

Ο Ρούσντι γνωρίζει όσο λίγοι συγγραφείς τι σημαίνει ένα βιβλίο να γίνεται πεδίο πολιτικής, θρησκευτικής και ιδεολογικής βίας. Μετά την έκδοση των «Σατανικών στίχων» το 1988, το βιβλίο απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες και ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, εξέδωσε φετφά καλώντας στον θάνατό του.

Το 2022, ο Ρούσντι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη σκηνή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πολιτιστικό ίδρυμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η επίθεση τον άφησε χωρίς την όραση από το ένα μάτι και επηρέασε τη χρήση του ενός χεριού του.

Ο ίδιος είπε ότι σήμερα είναι «όσο αποκατεστημένος μπορεί να είναι». Η αποθεραπεία, πάντως, δεν τον σταμάτησε. Όπως σημείωσε, έχει εκδώσει τρία βιβλία τα τελευταία τρία χρόνια και ήδη δουλεύει πάνω σε κάτι καινούργιο, αν και βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Ο Ρούσντι μίλησε και για την τεχνητή νοημοσύνη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον ρόλο της στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο και στην αφήγηση. Όταν ρωτήθηκε τι θέση θα έπρεπε να έχει στη δημιουργική εργασία, απάντησε: «Καμία. Μηδέν».

Για τον Ρούσντι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απορροφήσει τεράστιες ποσότητες πληροφορίας και να παράγει εκδοχές όσων ήδη υπάρχουν. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, όπως είπε, είναι «κάτι που δεν έχει κάνει κανείς πριν». Και αυτό, για εκείνον, είναι η τέχνη.

Ο συγγραφέας των μυθιστορημάτων «Τα παιδιά του μεσονυκτίου», «Ο τελευταίος στεναγμός του Μαυριτανού» και «Σαλιμάρ, ο Κλόουν» είπε επίσης ότι υπάρχει νέο ενδιαφέρον για τηλεοπτική μεταφορά των «Παιδιών του μεσονυκτίου», μετά την κατάρρευση προηγούμενου σχεδίου με τον Ινδό σκηνοθέτη Vishal Bhardwaj. Παράλληλα, υπάρχουν συζητήσεις και για κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματός του «Ο κόσμος κάτω απ’ τα πόδια της».

Ο Ρούσντι είναι ο 14ος τιμώμενος με το Liberatum Cultural Honour, μια διάκριση που αναγνωρίζει τόσο το καλλιτεχνικό έργο όσο και τη συμβολή στη διαπολιτισμική κατανόηση. Στο παρελθόν έχουν τιμηθεί, μεταξύ άλλων, η Ζάχα Χαντίντ και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Για τον ίδιο, όμως, το κέντρο της βραδιάς δεν ήταν η τιμή, αλλά η υπενθύμιση ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν προστατεύεται μόνη της. Χρειάζεται υπεράσπιση, ξανά και ξανά, ακόμη και σε χώρες που πίστευαν ότι την είχαν κατοχυρώσει οριστικά.

Με στοιχεία από Reuters, Variety