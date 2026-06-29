Ο Σάλμαν Ρούσντι δεν θέλει να γράφει σαν μάρτυρας

Ο Σάλμαν Ρούσντι έχει βρεθεί τόσο κοντά στον θάνατο ώστε μπορεί πια να τον σχολιάζει με μαύρο χιούμορ. Μιλώντας στο Babell Literary and Cultural Festival, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, ο γεννημένος στην Ινδία Βρετανός-Αμερικανός συγγραφέας αναφέρθηκε στην επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2022, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ένας μυθιστοριογράφος μετατρέπει το τραύμα σε λογοτεχνία χωρίς να το κάνει κήρυγμα.

Στη sold-out συζήτηση, ο Ρούσντι ρωτήθηκε αν φοβάται τον θάνατο. Η απάντησή του είχε την ψυχραιμία ανθρώπου που δεν μιλά θεωρητικά: είπε ότι τον έχει κοιτάξει από αρκετά κοντά και δεν του άρεσε ιδιαίτερα. Ήταν μια από εκείνες τις ατάκες που θα μπορούσαν να ακουστούν ελαφριές, αν δεν κουβαλούσαν πίσω τους δεκαπέντε μαχαιριές, μια δημόσια σκηνή και μία από τις πιο βίαιες επιθέσεις εναντίον συγγραφέα στη σύγχρονη λογοτεχνική ιστορία.

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Το 2022, ο Ρούσντι βρισκόταν στη σκηνή λογοτεχνικής εκδήλωσης όταν δέχτηκε επίθεση από τον Hadi Matar, τότε 25 ετών. Η επίθεση συνδέθηκε με το μακρύ ιστορικό απειλών εναντίον του συγγραφέα μετά την έκδοση των «Σατανικών Στίχων» το 1988 και τη θανατική εντολή που είχε εκδοθεί εναντίον του από θρησκευτικούς ηγέτες του Ιράν. Ο Matar καταδικάστηκε το 2025 σε 25 χρόνια φυλάκιση.

Στο Πόρτο, ο Ρούσντι είπε ότι για καιρό τον βασάνιζε το ερώτημα πώς ένας νέος άνθρωπος, μεγαλωμένος στο Νιου Τζέρσεϊ και χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, αποφάσισε να επιχειρήσει τη δολοφονία ενός αγνώστου. Το ερώτημα αυτό το επεξεργάστηκε στο «Knife: Meditations After an Attempted Murder», το βιβλίο του 2024 για την επίθεση και την ανάρρωσή του.

Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει έναν φανταστικό διάλογο ανάμεσα στον Ρούσντι και τον δράστη. Ο συγγραφέας αποκάλυψε ότι αρχικά είχε σκεφτεί να τον επισκεφθεί στη φυλακή για μια πραγματική συνομιλία. Το συζήτησε όμως με τη σύζυγό του και γρήγορα εγκατέλειψε την ιδέα. Τι θα μπορούσε, άλλωστε, να πάρει από μια τέτοια συνάντηση; Ο δράστης δεν θα του άνοιγε την καρδιά του· πιθανότατα θα αναπαρήγαγε κλισέ που ο ίδιος μπορούσε ήδη να προβλέψει. Έτσι επέλεξε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να το επινοήσει.

Εκεί βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο της συζήτησης. Ο Ρούσντι δεν μίλησε μόνο ως επιζών μιας επίθεσης, ούτε ως μόνιμο σύμβολο ελευθερίας λόγου. Μίλησε ως συγγραφέας που αρνείται να αφήσει την πολιτική να καταπιεί τη μυθοπλασία. Παρά τη φήμη του, την ιστορία του και τη βία που έχει δεχτεί, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει να γράφει «polemical fiction».

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Για να εξηγήσει τι εννοεί, αναφέρθηκε στην Jane Austen. Τα μυθιστορήματά της γράφτηκαν την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων, χωρίς όμως να καταγράφουν λεπτομερώς τον πόλεμο. Για τον Ρούσντι, αυτό συνέβαινε επειδή τότε η δημόσια και η ιδιωτική ζωή μπορούσαν ακόμη να φαίνονται απομακρυσμένες μεταξύ τους. Σήμερα, αντίθετα, αυτή η απόσταση έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Η δημόσια ζωή συγκρούεται καθημερινά με την ιδιωτική.

Αυτό δεν σημαίνει, για τον Ρούσντι, ότι η λογοτεχνία πρέπει να γίνει πολιτική μπροσούρα. Σημαίνει ότι η πολιτική είναι ένα από τα υλικά που φτιάχνουν έναν άνθρωπο, μαζί με την αγάπη, τη δουλειά, το χρήμα, την τάξη, τη θρησκεία, την οικογένεια, τις επιθυμίες και τους φόβους του. Η μυθοπλασία, όπως την περιγράφει, δεν έχει καθήκον να γίνει σύνθημα. Έχει καθήκον να χωρέσει την πολυπλοκότητα.

Γι’ αυτό και η εμφάνισή του στο Πόρτο είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια ακόμη δημόσια επιστροφή στον τρόμο του 2022. Ο Σάλμαν Ρούσντι δεν ζήτησε να διαβαστεί μόνο ως θύμα, μάρτυρας ή σύμβολο. Ζήτησε, με τον τρόπο του, κάτι πιο απλό και πιο δύσκολο: να παραμείνει μυθιστοριογράφος.

με στοιχεία από Deadline