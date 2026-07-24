Ο Σαλμάν Ρούσντι αντίκρισε ξανά στο δικαστήριο τον άνθρωπο που τον τύφλωσε

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την επίθεση που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, ο Σαλμάν Ρούσντι βρέθηκε ξανά σε δικαστική αίθουσα απέναντι στον Χάντι Ματάρ, τον άνδρα που έχει ήδη καταδικαστεί για την επίθεση εναντίον του το 2022. Αυτή τη φορά, όμως, η διαδικασία δεν αφορά την πολιτειακή υπόθεση απόπειρας δολοφονίας, αλλά τη νέα ομοσπονδιακή δίκη για κατηγορίες τρομοκρατίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κάθειρξη 25 ετών στον δράστη της επίθεσης κατά του Σαλμάν Ρουσντί

Ο 79χρονος συγγραφέας κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, περιγράφοντας για δεύτερη φορά ενώπιον ενόρκων την επίθεση στο Chautauqua Institution, όπου ετοιμαζόταν να μιλήσει για τις απειλές κατά συγγραφέων και καλλιτεχνών. Όπως είπε, στην αρχή ένιωσε κάτι σαν γροθιά κάτω από το πηγούνι. Αμέσως μετά κατάλαβε ότι έτρεχε αίμα από τον λαιμό του. Λίγο αργότερα, βρέθηκε πεσμένος στη σκηνή, μέσα σε μια τεράστια λίμνη αίματος.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο Ρούσντι έβγαλε τα γυαλιά του για να δείξει στους ενόρκους το δεξί του μάτι, από το οποίο δεν βλέπει πλέον. Περιέγραψε επίσης τις υπόλοιπες βλάβες από την επίθεση: το τραύμα στο συκώτι, την προσωρινή παράλυση του αριστερού χεριού του, τη μακρά ανάρρωση που ακολούθησε. «Το μαχαίρι έφτασε ένα χιλιοστό από τον εγκέφαλό μου», είπε.

Ο Ματάρ, 28 ετών, εκτίει ήδη ποινή 25 ετών για την πολιτειακή καταδίκη του για απόπειρα δολοφονίας. Στην ομοσπονδιακή δίκη έχει δηλώσει αθώος. Αν κριθεί ένοχος για τις νέες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν πράξη τρομοκρατίας με διεθνική διάσταση, μπορεί να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, η επίθεση συνδέεται με τη φετβά που εξέδωσε το 1989 ο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, καλώντας στη δολοφονία του Ρούσντι λόγω του μυθιστορήματός του Οι Σατανικοί Στίχοι. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι ο Ματάρ έδρασε από προσήλωση στην κυβέρνηση του Ιράν και στη Χεζμπολάχ. Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, λέει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την πρόθεση ή την ψυχική κατάσταση του Ματάρ τη στιγμή της επίθεσης.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της κατάθεσης ήρθε όταν ο συνήγορος υπεράσπισης Nathaniel Barone άρχισε να ρωτά τον Ρούσντι αν περίμενε αντιδράσεις για τους Σατανικούς Στίχους. Ο συγγραφέας απάντησε ότι πιθανόν περίμενε, αλλά πρόσθεσε: «Δεν πιστεύω ότι δικάζεται το βιβλίο εδώ. Κάποιος άλλος δικάζεται». Μετά από αίτημα της υπεράσπισης, η φράση απαλείφθηκε από τα πρακτικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σαλμάν Ρούσντι: Θα τιμηθεί στο Λονδίνο για τη λογοτεχνία και την ελευθερία της έκφρασης

Η διαγραφή της φράσης συμπύκνωσε όλο το βάρος της υπόθεσης. Για δεκαετίες, ο Ρούσντι έζησε με τη σκιά ενός βιβλίου που μετατράπηκε σε παγκόσμια υπόθεση λογοκρισίας, βλασφημίας, πολιτικής βίας και ελευθερίας της έκφρασης. Στη νέα δίκη, η υπεράσπιση προσπάθησε να ξαναστρέψει τη διαδικασία προς το βιβλίο. Ο ίδιος επέμεινε ότι στο εδώλιο βρίσκεται ο δράστης, όχι το μυθιστόρημα.

Ο Ρούσντι γεννήθηκε στην Ινδία, μεγάλωσε στη Βρετανία και σήμερα είναι πολίτης των ΗΠΑ. Το 1981 κέρδισε το Βραβείο Booker για το μυθιστόρημα Τα παιδιά του μεσονυχτίου.

Οι Σατανικοί Στίχοι τον έκαναν στόχο διεθνών απειλών, ενώ η επίθεση του 2022 επανέφερε με τον πιο βίαιο τρόπο ένα ερώτημα που δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει: τι σημαίνει να γράφεις ένα βιβλίο όταν κάποιοι επιμένουν να το αντιμετωπίζουν σαν έγκλημα.

με στοιχεία από Guardian