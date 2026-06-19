Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη νύχτα της Νέας Υόρκης

Ο Ryan McGinley επιστρέφει στη Νέα Υόρκη μέσα στη νύχτα.

Όχι στη Νέα Υόρκη των καρτ ποστάλ, των μεγάλων αξιοθέατων, των φωτισμένων ουρανοξυστών που προσφέρονται έτοιμοι για κατανάλωση. Επιστρέφει σε μια πόλη πιο χαμηλή, πιο βρόμικη, πιο υγρή, πιο σωματική. Μια πόλη από γέφυρες, τούνελ, νεκροταφεία, βενζινάδικα, απορριμματοφόρα, σκοτεινά νερά, σκαλωσιές, σιδηροδρομικές γραμμές, γκαράζ, λουλούδια που πετάγονται από τις ρωγμές του πεζοδρομίου και γυμνά σώματα που κινούνται σαν φαντάσματα μέσα στο ηλεκτρικό φως.

Η νέα του έκθεση, Night Shift, παρουσιάζεται στην γκαλερί Jeffrey Deitch στη Νέα Υόρκη έως τις 8 Αυγούστου 2026 και σηματοδοτεί μια μεγάλη επιστροφή του Αμερικανού φωτογράφου στην πόλη που τον έκανε γνωστό. Ο McGinley πέρασε έναν χρόνο φωτογραφίζοντας φίλους, καλλιτέχνες και queer σώματα στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, δουλεύοντας νύχτα, από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια νέα σειρά φωτογραφιών. Είναι ένα νυχτερινό ποίημα για την πόλη, όπως το περιγράφει ο ίδιος. Ένα σώμα δουλειάς που ενώνει τον παλιό McGinley των downtown χρόνων με τον McGinley των μεγάλων αμερικανικών road trips, των γυμνών σωμάτων στη φύση, των φίλων, της φυγής, της queer ενέργειας και της νεότητας που πάντα έμοιαζε να τρέχει λίγο πιο γρήγορα από τον χρόνο.

Ο McGinley έγινε διάσημος πολύ νέος. Το 2003, στα 25 του, παρουσίασε στο Whitney Museum το The Kids Were Alright, μια σειρά εικόνων από τη ζωή των φίλων και συνεργατών του στο downtown της Νέας Υόρκης. Σεξ, ναρκωτικά, βία, τρυφερότητα, ιδρώτας, χάος, φιλία, σώματα σε δωμάτια, σώματα σε δρόμους, σώματα που δεν είχαν ακόμη μετατραπεί σε αισθητική νοσταλγία. Οι συγκρίσεις με τον Larry Clark και τη Nan Goldin ήρθαν σχεδόν αμέσως, όμως στις εικόνες του McGinley υπήρχε κάτι λιγότερο βασανισμένο και περισσότερο ελευθερωμένο. Σαν η νεότητα να μην είχε ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως το κόστος της.

Μετά, ο φωτογράφος απομακρύνθηκε από την πόλη. Για χρόνια γύριζε την Αμερική με φίλους, μοντέλα και συνεργάτες, φωτογραφίζοντας γυμνά σώματα σε χωράφια, σπηλιές, πάγους, αμμόλοφους, ποτάμια και ανοιχτούς δρόμους. Η φύση έγινε για εκείνον σκηνή απελευθέρωσης. Το γυμνό σώμα βγήκε από το δωμάτιο και μπήκε στο αμερικανικό τοπίο, σαν να αναζητούσε μια πιο αρχέγονη μορφή ελευθερίας.

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Στο Night Shift, αυτή η ενέργεια επιστρέφει στην πόλη. Όχι ως επανάληψη, αλλά ως μετατόπιση. Ο McGinley δεν γυρίζει στη Νέα Υόρκη για να αναπαραστήσει τα νιάτα του. Γυρίζει για να τη δει ξανά. Για να θυμηθεί γιατί τη χρειάζεται. Για να φέρει πίσω το πνεύμα του graffiti, τη λυρικότητα του γυμνού σώματος από τα road trips του, το τσιμέντο και την queer ακτιβιστική ενέργεια που έζησε τα τελευταία χρόνια στους δρόμους.

Η σειρά ξεκίνησε από τις ανθισμένες κερασιές. Εκείνες τις λίγες εβδομάδες της άνοιξης που τα ροζ λουλούδια εμφανίζονται σχεδόν παράλογα μέσα στη βρομιά της Νέας Υόρκης: δίπλα σε σκουπίδια, πολυκατοικίες, πεζοδρόμια, κτίρια, γκρίζες προσόψεις.

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Αυτή η σύγκρουση του υψηλού και του χαμηλού, της καθαρότητας και της αστικής φθοράς, είναι κεντρική στο Night Shift. Η ομορφιά δεν εμφανίζεται παρά την πόλη. Εμφανίζεται μέσα της, μέσα στα σκουπίδια, στα φώτα, στα λάστιχα, στα καλώδια, στα τούνελ, στους βιομηχανικούς χώρους.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε εξαντλητικές νυχτερινές βάρδιες, σε όλους τους δήμους της πόλης. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island. Ο McGinley έψαχνε σημεία όχι ως τουρίστας αλλά ως Νεοϋορκέζος: ένα παλιό car wash, μια γέφυρα, ένα τρένο, ένα βιομηχανικό τοπίο, ένα νεκροταφείο, ένα σημείο όπου το φως πέφτει περίεργα, ένα μέρος όπου ένα σώμα μπορεί να σκαρφαλώσει, να γείρει, να τρέξει, να κρεμαστεί, να γίνει για λίγο μέρος της πόλης και ταυτόχρονα να της αντισταθεί.

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Τα διάσημα κτίρια υπάρχουν, αλλά δεν κυριαρχούν. Το Empire State Building, το Freedom Tower, οι γέφυρες, τα μνημεία μπορεί να βρίσκονται κάπου στο βάθος, μικρά, σχεδόν σαν ανάμνηση. Δεν είναι αυτά οι πρωταγωνιστές. Το κέντρο της εικόνας είναι το σώμα, η κίνηση, η νύχτα, η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και σε μια πόλη που δεν ησυχάζει ποτέ.

Η γύμνια παραμένει βασική γλώσσα του McGinley. Ο ίδιος έχει συνδέσει την έλξη του προς το γυμνό σώμα με την καθολική του ανατροφή και με την πρώτη του σχέση με την τέχνη μέσα από θρησκευτικές εικόνες, τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Καραβάτζιο, τον Matisse. Όμως για εκείνον η φωτογράφιση γυμνών σωμάτων υπήρξε και ένας τρόπος να διεκδικήσει τη δική του queer ταυτότητα. Όπως έχει πει, ήταν πιο εύκολο να βάλει στον τοίχο μια φωτογραφία του ίδιου και του τότε συντρόφου του γυμνών στο κρεβάτι, σε μια έκθεση, παρά να εξηγεί ξανά και ξανά ότι είναι gay.

Στο Night Shift, το γυμνό δεν λειτουργεί ως πρόκληση με τη στενή έννοια. Δεν είναι απλώς μια σειρά από σώματα χωρίς ρούχα μέσα στην πόλη. Είναι ένας τρόπος να φανεί η ευαλωτότητα και η ελευθερία του σώματος απέναντι σε μια σκληρή αστική μηχανή. Το γυμνό σώμα τρέχει, σκαρφαλώνει, πέφτει, κρέμεται, χάνεται στο σκοτάδι, παγώνει από το flash, αφήνει πίσω του μια φωτεινή αύρα, σαν να υπάρχει και να εξαφανίζεται ταυτόχρονα.

Η τεχνική της σειράς ενισχύει αυτή την αίσθηση. Ο McGinley δουλεύει με αργή ταχύτητα κλείστρου, μακρύ φακό και flash, δημιουργώντας εικόνες όπου η κίνηση αφήνει ίχνη, αλλά το σώμα παγώνει σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι φιγούρες μοιάζουν συχνά διπλές, σαν να έχουν γύρω τους ένα φασματικό περίγραμμα, ένα δεύτερο σώμα από φως.

Είναι μια πόλη από ανθρώπους και σκιές, από queer fairies που βγαίνουν τη νύχτα όταν ο υπόλοιπος κόσμος δουλεύει, κοιμάται ή πιστεύει ότι η πόλη έχει αδειάσει.

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Το Night Shift είναι μια σειρά για τη νυχτερινή κοινότητα, όχι μόνο για τη νυχτερινή πόλη. Οι άνθρωποι στις φωτογραφίες δεν είναι ανώνυμα μοντέλα που τοποθετήθηκαν σε ωραία σημεία. Είναι φίλοι, καλλιτέχνες, σώματα που συνεργάζονται με τον φακό. Σκαρφαλώνουν, πηδούν, τρέχουν, στέκονται σε γέφυρες, σε δρόμους, σε σιντριβάνια, σε φορτηγά, σε σκοτεινά νερά, σε μέρη όπου η πόλη γίνεται σκηνή μόνο για όσους ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν.

Ο McGinley λέει ότι όλη του η δουλειά αφορά την κοινότητα. Αυτό φαίνεται και εδώ. Παρότι οι εικόνες είναι πιο μελετημένες από τις πρώτες του downtown φωτογραφίες, παρότι υπάρχει παραγωγή, προετοιμασία, τεχνική, χορογράφος, συνεργείο, van, μουσική, το αποτέλεσμα κρατά κάτι από τη χαρά του να βγαίνεις με φίλους τη νύχτα και να αφήνεις την πόλη να σας συμβεί. Μόνο που τώρα αυτή η χαρά είναι χτισμένη πάνω σε εμπειρία, μνήμη και πλήρη γνώση της εικόνας.

Η Νέα Υόρκη του Night Shift δεν είναι νέα πόλη. Είναι πόλη που ο McGinley ξέρει ήδη βαθιά, αλλά ξαναμαθαίνει. Ύστερα από χρόνια αμερικανικών διαδρομών, φύσης και ανοιχτού τοπίου, η επιστροφή στο τσιμέντο μοιάζει σχεδόν με ερωτική επανασύνδεση. Ο ίδιος λέει ότι το project τον έκανε να ξαναερωτευτεί τη Νέα Υόρκη: την αρχιτεκτονική της, τις ατέλειές της, τα σκουπίδια της, τις γέφυρές της. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα για έναν φωτογράφο που έχει ήδη χτίσει μύθο γύρω από την πόλη.

Υπάρχει κάτι συγκινητικό σε αυτή την επιστροφή. Ο McGinley δεν είναι πια το παιδί των 25 που φωτογραφίζει τους φίλους του στο downtown και ξαφνικά μπαίνει στο Whitney. Είναι ένας φωτογράφος σχεδόν τρεις δεκαετίες μέσα στη δουλειά του, που έχει δει τη δική του αισθητική να γίνεται επιρροή, αναφορά, σχεδόν κώδικας. Τώρα επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης όχι για να ξαναγίνει νέος, αλλά για να δει τι απέμεινε από εκείνη την ενέργεια μέσα στο σώμα του, στους φίλους του, στην πόλη, στη νύχτα.

Η απάντηση του Night Shift δεν είναι νοσταλγική. Είναι σωματική. Το παλιό downtown δεν επιστρέφει ως ρετρό μύθος. Επιστρέφει ως ρυθμός. Ως επιθυμία για κίνηση. Ως ανάγκη να βρεις ξανά ποίηση μέσα στην αστική βρωμιά. Ως πίστη ότι μια γυμνή φιγούρα, κάτω από μια γέφυρα ή δίπλα σε ένα φορτηγό, μπορεί ακόμη να ανοίξει μια τρύπα στην κανονικότητα της πόλης.

Η σειρά μιλά και για μια Νέα Υόρκη μετά την πανδημία, μετά τις διαδηλώσεις, μετά από χρόνια δρόμου, έντασης και επαναδιαπραγμάτευσης του δημόσιου χώρου. Ο McGinley αναφέρεται στην queer ακτιβιστική ενέργεια που έζησε στην πόλη τα χρόνια του Covid, στις διαδηλώσεις, στις γειτονιές, στην επαφή με μια Νέα Υόρκη που δεν υπάρχει μόνο για να καταναλώνεται ως εικόνα. Το Night Shift κουβαλά αυτή την εμπειρία, χωρίς να γίνεται πολιτικό ντοκουμέντο με άμεσο τρόπο.

Η πολιτική του είναι αλλού: στο ποιος έχει δικαίωμα να κινηθεί τη νύχτα, να γδυθεί, να ανέβει σε μια γέφυρα, να τρέξει σε έναν δρόμο, να μετατρέψει ένα κομμάτι αστικής υποδομής σε σκηνή ελευθερίας. Στο ποιος μπορεί να κάνει το σώμα του εικόνα χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Στο πώς μια πόλη που συχνά συνθλίβει τους ανθρώπους μπορεί, για λίγα δευτερόλεπτα, να γίνει δικό τους τοπίο.

Υπάρχει επίσης η σχέση με τη μουσική. Ο McGinley μιλά για τη μουσική σαν να είναι οργανικό μέρος της φωτογραφίας του. Παίζει μουσική σε όλα του τα shoots και βλέπει κάτι κοινό ανάμεσα στη ζωή ενός φωτογράφου που ταξιδεύει και ενός μουσικού που βρίσκεται σε περιοδεία. Στο Night Shift, αυτή η μουσική διάσταση φαίνεται στη ρυθμικότητα των εικόνων. Τα σώματα δεν ποζάρουν απλώς. Κινούνται σαν να υπακούουν σε έναν ήχο που δεν ακούμε.

Και ίσως γι’ αυτό η σειρά μοιάζει περισσότερο με νυχτερινή παρτιτούρα παρά με καταγραφή. Μια φιγούρα στροβιλίζεται δίπλα σε ανθισμένη κερασιά στο Queens. Ένα σώμα κρέμεται από γέφυρα ενώ ένα φορτηγό περνά σε θολή κίνηση. Δύο σώματα απλώνουν τα χέρια σε αντίθετες πλευρές μιας γέφυρας.

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Κάποιος σκύβει σε διάβαση μέσα σε κόκκινο φως. Άλλοι εμφανίζονται σε σιντριβάνια, κάτω από δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, δίπλα σε νερά, μέσα σε υποδομές που συνήθως δεν κοιτάζουμε παρά μόνο ως λειτουργικά στοιχεία της πόλης.

Ο McGinley παίρνει έναν χώρο που φαίνεται ήδη γνωστός και τον μετατρέπει σε σκηνή μεταμόρφωσης. Στη φύση, αυτό γινόταν μέσα από το φως, το χρώμα, τη γύμνια και την αίσθηση φυγής. Στο Night Shift, γίνεται μέσα από το τεχνητό φως, τη νύχτα και το τσιμέντο. Η πόλη δεν είναι αντίπαλος της ελευθερίας. Είναι το δύσκολο υλικό της.

Το Night Shift είναι και ένα έργο για το βλέμμα του μεγαλύτερου καλλιτέχνη πάνω στη νεότητα. Ο McGinley μιλά πλέον για τον εαυτό του με χιούμορ ως κάποιον που έχει γίνει, με έναν τρόπο, ο “daddy” μιας νεότερης γενιάς φωτογράφων. Από το στούντιό του πέρασαν ή επηρεάστηκαν δημιουργοί όπως η Petra Collins, ο Tyler Mitchell, ο Nick Sethi και η Farah Al Qasimi. Αυτό δίνει στην επιστροφή του άλλη βαρύτητα. Δεν είναι πια μόνο ο φωτογράφος που ανακαλύπτει τη δική του παρέα. Είναι ένας καλλιτέχνης που κοιτάζει μια πόλη και μια κοινότητα έχοντας ήδη γίνει μέρος της ιστορίας της.

Όμως το έργο δεν μοιάζει με άσκηση κύρους. Δεν βαραίνει από τη δική του σημασία. Αντίθετα, κρατά κάτι παιχνιδιάρικο, κάτι παράτολμο, κάτι που θυμίζει skate, mosh pit, punk ενέργεια, φίλους σε van με Charli XCX στη διαπασών, νυχτερινές διαδρομές, δοκιμές, αποτυχίες, ξαφνικές ανακαλύψεις. Ο McGinley λέει ότι μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες του συμβαίνουν όταν πάει κάπου νομίζοντας ότι θα βρει την εικόνα και ξαφνικά γυρίζει το κεφάλι του και βλέπει κάτι καλύτερο. Αυτή η πίστη στο απρόβλεπτο παραμένει ζωντανή.

Ο Ryan McGinley δεν θρηνεί μια παλιά Νέα Υόρκη. Δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι κάποτε όλα ήταν πιο άγρια, πιο αληθινά, πιο ελεύθερα. Αντί γι’ αυτό, βγαίνει ξανά στον δρόμο και ψάχνει τι μπορεί ακόμη να συμβεί μετά τις 9 το βράδυ, όταν η πόλη αλλάζει βάρδια και οι άνθρωποι που ζουν σε παράλληλα ωράρια αρχίζουν να εμφανίζονται.

Η Νέα Υόρκη του Night Shift είναι σκληρή, θορυβώδης, βρώμικη, απρόβλεπτη και λαμπερή με τον δικό της λάθος τρόπο. Τα σώματα του McGinley δεν την ομορφαίνουν. Τη χρησιμοποιούν. Τη διασχίζουν. Τη σκαρφαλώνουν. Την κάνουν για λίγο δική τους.

Και εκεί, μέσα στη νύχτα, ο φωτογράφος που κάποτε έδειξε μια γενιά να καίγεται από νεότητα επιστρέφει για να βρει κάτι διαφορετικό: όχι την αθωότητα της αρχής, αλλά το παλιό αίσθημα ότι η πόλη, όσο σκληρή κι αν είναι, μπορεί ακόμη να ανοίξει για όσους ξέρουν να τρέχουν μέσα στο σκοτάδι της.

Με στοιχεία από Another Magazine, Jeffrey Deitch