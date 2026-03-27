Ο Ryan Gosling θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία των Daniels

Ο Ryan Gosling θα είναι ο πρωταγωνιστής του επόμενου φιλμ των Daniel Kwan και Daniel Scheinert, γνωστών ως Daniels, στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους μετά το Everything Everywhere All at Once. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όμως η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι στο Λος Αντζελες.

Η άτιτλη ταινία ετοιμάζεται για λογαριασμό της Universal, με τους Daniels, τον Jonathan Wang και την εταιρεία τους Playgrounds να βρίσκονται στην παραγωγή. Η ταινία ήταν αρχικά προγραμματισμένη να βγει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου 2027, αλλά η Universal τη μετέφερε πλέον για τις 19 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Το νέο project φέρνει τον Gosling σε ακόμη μία μεγάλη κινηματογραφική κίνηση για το 2027, αφού έχει ήδη συνδεθεί και με το Star Wars: Starfighter του Shawn Levy. Παράλληλα, η συμφωνία για την ταινία των Daniels κλείνει σε μια στιγμή που ο ηθοποιός βρίσκεται ξανά σε πολύ δυνατό box office momentum χάρη στο Project Hail Mary.

Οι Daniels είχαν κάνει το ντεμπούτο τους στις μεγάλου μήκους ταινίες με το Swiss Army Man το 2016, αλλά έγιναν παγκόσμιο κινηματογραφικό σημείο αναφοράς με το Everything Everywhere All at Once, το οποίο ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια στο box office και κέρδισε επτά Οσκαρ, ανάμεσά τους και αυτό της καλύτερης ταινίας.