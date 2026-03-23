Ο Ryan Gosling αποκάλυψε πώς η Meryl Streep συμμετείχε στο Project Hail Mary

Στο νέο φιλμ με τον Ryan Gosling, η Streep δανείζει στιγμιαία τη φωνή της σε μία από τις επιλογές του συστήματος μετάφρασης που χρησιμοποιεί ο ήρωας για να επικοινωνήσει με τον Rocky, το εξωγήινο πλάσμα που συναντά στο διάστημα.

Η παρουσία της είναι πολύ σύντομη, αλλά αρκούσε για να γίνει αμέσως ένα από τα μικρά στοιχεία της ταινίας που άρχισαν να συζητιούνται περισσότερο.

Ο Gosling είπε στο People ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παραγωγός Amy Pascal, η οποία είχε ήδη σχέση με τη Streep. Στην ίδια συνέντευξη θυμήθηκε και μια παλιότερη προσωπική τους στιγμή, λέγοντας πως σε μια απονομή το 2017 εκείνη απλώς πλησίασε, του ίσιωσε τη γραβάτα και έφυγε. «Είναι απλώς καταπληκτική», είπε για εκείνη.

Ο Ryan Gosling σε σκηνή από το Project Hail Mary

Από την πλευρά τους, οι Phil Lord και Chris Miller περιέγραψαν στο Entertainment Weekly πώς ξεκίνησε η ιδέα μέσα στα γυρίσματα. Οπως είπαν, δοκίμαζαν διάφορες φωνές για το πώς θα μπορούσε να ακούγεται ο Rocky μέσω του μεταφραστικού συστήματος, μέχρι που τους φάνηκε αστεία και ταυτόχρονα τέλεια η σκέψη να ζητήσουν τη Meryl Streep. Οταν τελικά της έγινε η πρόταση, εκείνη δέχτηκε και, σύμφωνα με τον Miller, μπήκε στη διαδικασία με διάθεση, χιούμορ και πολλές διαφορετικές δοκιμές.

Η εμφάνισή της είναι μικρή, αλλά όχι αδιάφορη. Ερχεται σε μια στιγμή που το Project Hail Mary έχει ήδη κερδίσει μεγάλη προσοχή, τόσο λόγω της δυνατής πορείας του στις αίθουσες όσο και επειδή έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από τις λεπτομέρειες και τα πρόσωπα που κρύβει. Και μέσα σε όλα αυτά, το σύντομο πέρασμα της Meryl Streep προσθέτει ένα ακόμη σημείο ενδιαφέροντος σε μια ταινία που ήδη συζητιέται πολύ.