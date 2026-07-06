Ο Ρούφους Γουέινραϊτ μιλά για την queer ελευθερία, το AIDS, το Grindr και τον Bad Bunny

Ο Ρούφους Γουέινραϊτ βρέθηκε στη Μαδρίτη, μέσα στην εβδομάδα του Pride, για να παραλάβει το βραβείο Muestra T, σε αναγνώριση της καλλιτεχνικής του πορείας και της δημόσιας στήριξής του στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Ο Αμερικανοκαναδός τραγουδοποιός, που βρίσκεται σε περιοδεία στην Ισπανία, μίλησε με αφορμή τη βράβευσή του για την queer ζωή, την οικογένειά του, τον φόβο του AIDS, την ελευθερία μετά την PrEP, αλλά και τις νέες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές.

φωτογραφία: Inma Flores

Ο Γουέινραϊτ είπε ότι κατάλαβε πως είναι γκέι πολύ νωρίς, γύρω στα 12, αλλά τότε δεν μπορούσε να το πει ανοιχτά. Η μητέρα του, η Καναδή τραγουδοποιός Kate McGarrigle, τον είχε απειλήσει κάποια στιγμή ότι θα τον διώξει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας του, ο Αμερικανός τραγουδιστής Loudon Wainwright III, κρατούσε απόσταση. Ο ίδιος βλέπει σήμερα εκείνη τη στάση και μέσα από τον φόβο της εποχής: τη δεκαετία του ’80, το AIDS σκότωνε μαζικά γκέι άνδρες και πολλές οικογένειες αντιμετώπιζαν την ομοφυλοφιλία με τρόμο, προκατάληψη και σιωπή.

Μίλησε επίσης για τη γιαγιά του, την οποία περιέγραψε ως το πιο απρόσμενα υποστηρικτικό πρόσωπο της οικογένειάς του. Παρότι είχε μεγαλώσει σε ένα φτωχό, αυστηρό και συντηρητικό χριστιανικό περιβάλλον στη Τζόρτζια, ήταν εκείνη που του τηλεφώνησε μια μέρα και του είπε ότι ξέρει πως είναι γκέι και ότι αυτό είναι απολύτως εντάξει.

Ο Γουέινραϊτ αναφέρθηκε και στον φόβο του AIDS, λέγοντας ότι για δέκα χρόνια πίστευε πως θα πεθάνει από την ασθένεια. Όπως είπε, είχε αρχίσει να κάνει σεξ πολύ μικρός και για χρόνια κάθε πυρετός ή σημάδι στο σώμα του τον έκανε να σκέφτεται ότι έχει μολυνθεί. Σήμερα βλέπει τις νεότερες γενιές ως πιο ελεύθερες, χάρη και στην PrEP, αλλά όχι απαλλαγμένες από άλλες σκοτεινές πιέσεις.

«Οι γκέι είμαστε σκλάβοι της ελευθερίας μας», είπε, μιλώντας για την queer σεξουαλική ελευθερία και τις αντιφάσεις της. Για τον ίδιο, η PrEP και το Grindr είναι «δίκοπα μαχαίρια»: εργαλεία απελευθέρωσης, αλλά και μηχανισμοί που μπορούν να δημιουργήσουν νέες μορφές εξάρτησης, μοναξιάς ή καταναγκασμού.

Ο τραγουδοποιός, που είναι παντρεμένος εδώ και χρόνια με τον παραγωγό και καλλιτεχνικό διευθυντή Jörn Weisbrodt, είπε ότι δεν είχε φανταστεί νεότερος πως θα κατέληγε παντρεμένος και οικογενειάρχης. Αντίθετα, πίστευε ότι θα πεθάνει νέος και απένταρος, «σαν χαρακτήρας του Όσκαρ Ουάιλντ».

Στη συνέντευξη μίλησε και για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ. Ο Γουέινραϊτ χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «κακό άνθρωπο», αλλά είπε ότι, με έναν διεστραμμένο τρόπο, η εποχή Τραμπ έκανε ορατό ένα σύστημα εξουσίας που προϋπήρχε αλλά κρυβόταν καλύτερα. Δήλωσε επίσης ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην ιδέα του αμερικανικού ονείρου, αν και θεωρεί ότι σήμερα δίνεται μάχη για τη διάσωσή του.

Πέρα από την πολιτική και την queer μνήμη, υπήρχαν και πιο pop στιγμές. Ο Γουέινραϊτ είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με την Björk, με την οποία έχει γνωριστεί και ανταλλάσσει μηνύματα, ενώ μίλησε με θαυμασμό και για τη Rosalía.

Όσο για τον Bad Bunny, η απάντησή του ήταν απολύτως Ρούφους Γουέινραϊτ: είπε ότι δεν γνωρίζει πολύ καλά τη μουσική του, αλλά «πεθαίνει» να κοιμηθεί μαζί του. Τον χαρακτήρισε όμορφο και εντυπωσιακά άνετο ανάμεσα σε γκέι άνδρες, κάτι που, όπως είπε, τον κάνει ακόμη πιο σέξι.

με στοιχεία από El País