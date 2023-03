Ο Ρόμπερτ Ουίλσον σκηνοθετεί τις «Τρεις Ψηλές Γυναίκες» του Ε. Άλμπι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μόλις πριν από έναν χρόνο η Εθνική Λυρική παρουσίασε τον Οθέλλο του Βέρντι, με τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ουίλσον να προτείνει έναν μινιμαλιστικό σκηνικό κόσμο, με εικόνες αισθητικά εντυπωσιακές και συναισθηματικά φορτισμένες, επιβλητικούς φωτισμούς, στυλιζαρισμένη κινησιολογία, ιδιαίτερα κοστούμια και έντονο μακιγιάζ που συζητήθηκαν πολύ.

Κάθε δουλειά του Ουίλσον έχει τη δύναμη να προκαλεί μεγάλες συζητήσεις που αφορούν την εμφάνιση του θεάτρου και της όπερας, όπως την έχει διαμορφώσει αποφασιστικά από τη δεκαετία του ’60.

Ο Ρόμπερτ Ουίλσον βρίσκεται στην Αθήνα και προετοιμάζει την πρώτη φάση της νέας παραγωγής που υπογράφει. Πρόκειται για το εναρκτήριο έργο της επόμενης σεζόν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Τρεις Ψηλές Γυναίκες του Έντουαρντ Άλμπι, που θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2023.

Το θεατρικό έργο του Άλμπι «Τρεις Ψηλές Γυναίκες» γράφτηκε το 1990 και έκανε πρεμιέρα στο English Theatre της Βιέννης το 1991. Με αυτό το έργο ο Άλμπι απέσπασε το τρίτο του βραβείο Πούλιτζερ το 1994.

Στις δυο πράξεις του έργου συναντιούνται στη σκηνή τρεις γυναίκες –μια γυναίκα στα 90 της, μια γυναίκα στα 50 της και μια γυναίκα στα 20 της– οι οποίες δεν κατονομάζονται στο έργο αλλά αναφέρονται στο σενάριο ως Α, Β και Γ. Ο χαρακτήρας της Α, της γηραιότερης γυναίκας, βασίζεται εν μέρει στη μητέρα του ίδιου του Άλμπι, μια γυναίκας που αναλογίζεται τη ζωή της με ενθουσιασμό και πικρία. Μοναδικός άντρας της παράστασης, ο αποξενωμένος ομοφυλόφιλος γιος της.

Ο Άλμπι αντλεί πιθανώς από δικές του αναμνήσεις, καθώς μεγάλωσε με συντηρητικούς θετούς γονείς που αποδοκίμαζαν το γεγονός ότι ήταν ομοφυλόφιλος και έφυγε από το σπίτι του στα 18 του. Όπως έχει πει στον Economist, το έργο «ήταν ένα είδος εξορκισμού. Και δεν κατέληξα να συμπαθώ τη γυναίκα περισσότερο αφού το τελείωσα απ' ό,τι όταν το ξεκίνησα».

«Τι απογίνονται οι νεότεροι εαυτοί μας όταν γεράσουμε; Πού μπορούμε να τους συναντήσουμε; Ο Άλμπι σκηνοθετεί μια τέτοια πρωτότυπη συνάντηση στο κείμενο αυτό του 1991, επιστρέφοντας σε θέματα όπως ο διαβρωτικός ρόλος των ψευδαισθήσεων και η ανάγκη διάλυσής τους – όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, αν πρόκειται να διεκδικήσει κανείς μια ειλικρινή ύπαρξη. Η περίφημη σωκρατική ρήση "ο δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω" μοιάζει να βρίσκεται στην καρδιά κάθε προσπάθειας των ηρωίδων του Άλμπι να εξετάσουν τα κίνητρα και τις επιθυμίες, τα ψέματα και τους συμβιβασμούς τους. Ως γνωστόν, το πρότυπο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Άλφα υπήρξε στην πραγματικότητα βαθιά αρνητικό: η θετή μητέρα του συγγραφέα δεν αποδέχτηκε ποτέ τον ομοφυλόφιλο γιο της, ο οποίος με τη σειρά του την απαρνήθηκε στα δεκαοχτώ του, συντηρώντας μόνο μια τυπική σχέση μαζί της σε μεγαλύτερη ηλικία. Οι Τρεις Ψηλές Γυναίκες μπορεί να μη διαθέτουν τη συγκλονιστική δύναμη του Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;, διαγράφονται πιο μαλακές, ενίοτε υπερ-επεξηγηματικές, αλλά σίγουρα αξιαγάπητες και συγκινητικές» έχει γράψει η Λουίζα Αρκουμανέα για το έργο με αφορμή την παράσταση που ανέβηκε το 2017 στο Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας.

Το έργο του Άλμπι «Τρεις Ψηλές Γυναίκες» έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα, τη θεατρική περίοδο 1995-96, στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, και τις τρεις γυναίκες υποδύθηκαν η Ελένη Χατζηαργύρη, η Ζωή Λάσκαρη και η Κατερίνα Μαραγκού.

Μόλις ολοκληρωθούν οι οντισιόν, ο Ρόμπερτ Ουίλσον θα πετάξει στο Παρίσι όπου σε λιγότερο από έναν μήνα, από τις 13 Απριλίου στο Espace Cardin, συνεργάζεται ξανά με μια μούσα του, την Ιζαμπέλ Ιπέρ για να ζωντανέψουν επί σκηνής τα όνειρα της Μαρίας Στιούαρτ στην παράσταση «Mary Said What She Said». Πρόκειται για μια ακόμα πολυαναμενόμενη παράσταση του αεικίνητου 81χρονου Ουίλσον, που οι συνεργασίες του με κορυφαίους καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικούς συνεχίζουν να γοητεύουν το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν με έναν ακόμα θρύλο του παγκόσμιου θεάτρου, τον Πέτερ Στάιν, που σκηνοθετεί τον Μισάνθρωπο του Μολιέρου, και τη σκυτάλη παίρνει ο μεγάλος Αμερικανός δημιουργός Ρόμπερτ Ουίλσον, για να αρθρώσει τη δύναμη και την πρωτοτυπία του οράματός του στο έργο ενός από τους πιο αγαπητούς στο ελληνικό θεατρόφιλο κοινό Αμερικανούς συγγραφείς, του Έντουαρντ Άλμπι.