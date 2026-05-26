Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είχε ιδέα ότι ο Ταξιτζής θα στοιχειώσει το σινεμά

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μπορεί να κέρδισε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της καριέρας του με τον Ταξιτζή, αλλά ο ίδιος λέει ότι όταν γύριζε την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε δεν είχε καμία ιδέα πως θα εξελισσόταν σε κλασικό έργο του αμερικανικού σινεμά.

Μιλώντας με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την ταινία του 1976, ο 82χρονος ηθοποιός είπε ότι κανείς δεν σκέφτεται, την ώρα που κάνει μια ταινία, πως αυτό που γυρίζει θα αποκτήσει τέτοιο αντίκτυπο. «Δεν μπορείς ποτέ να σκέφτεσαι ότι κάνεις κάτι που θα έχει επίδραση. Δεν το βλέπεις ποτέ έτσι», είπε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία μιας ταινίας είναι τελικά «έξω από τον έλεγχό σου».

Στον Ταξιτζή, ο Ντε Νίρο υποδύθηκε τον Τράβις Μπικλ, έναν μοναχικό οδηγό ταξί στη Νέα Υόρκη, του οποίου η ψυχική κατάσταση αποσυντίθεται μέσα στις νυχτερινές διαδρομές της πόλης. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, είχε στο καστ ακόμη την Τζόντι Φόστερ, τη Σίμπιλ Σέπερντ, τον Χάρβεϊ Καϊτέλ, τον Πίτερ Μπόιλ και τον Άλμπερτ Μπρουκς.

Το φιλμ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1976 και απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Ντε Νίρο και Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την Τζόντι Φόστερ. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες του αμερικανικού σινεμά, με τον Τράβις Μπικλ να παραμένει μία από τις σκοτεινότερες φιγούρες της κινηματογραφικής μοναξιάς.

Μία από τις πιο διάσημες σκηνές της ταινίας είναι φυσικά εκείνη όπου ο Τράβις στέκεται μπροστά στον καθρέφτη και μιλά σε έναν φανταστικό αντίπαλο, λέγοντας το περίφημο «You talkin’ to me?». Ο Ντε Νίρο έχει πει παλαιότερα ότι η σκηνή ήταν εν μέρει αυτοσχεδιασμένη, σημειώνοντας πως μερικές από τις καλύτερες στιγμές στο σινεμά προκύπτουν όταν κάτι γίνεται αυθόρμητα, ειδικά όταν υπάρχει από πίσω ένας σκηνοθέτης όπως ο Σκορσέζε.

Ο Ντε Νίρο και ο Σκορσέζε αναμένεται να συναντηθούν ξανά δημόσια στο Tribeca Festival, σε ειδική προβολή του Ταξιτζή για τα 50 χρόνια της ταινίας. Η προβολή θα συνοδευτεί από συζήτηση των δύο δημιουργών, με συντονιστή τον Γ. Καμάου Μπελ.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly