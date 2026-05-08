Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έχει άσχημα νέα για τους influencers: «Δεν είναι οι σταρ του μέλλοντος»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Marvel, αλλά αυτή τη φορά ο πιο ενδιαφέρων αντίπαλός του δεν είναι κάποιος υπερκακός. Είναι η ιδέα ότι οι influencers είναι οι σταρ του μέλλοντος.

Σε εμφάνισή του στο podcast Conversations for our Daughters, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η έννοια της φήμης από τα χρόνια της δικής του νεότητας μέχρι σήμερα. Όπως είπε, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80, όσο δύσκολος και αν ήταν ο χώρος, υπήρχε ακόμη η αίσθηση ότι ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο ασφυκτικός ώστε να μη δοκιμάσεις καν. Σήμερα, κατά τον ίδιο, «οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν διάσημοι χωρίς να κάνουν πολλά περισσότερα από το να στρέφουν ένα κινητό πάνω τους».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει και ο ίδιος τεράστια παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, με δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, είπε ότι όταν ακούει πως «οι σταρ του μέλλοντος θα είναι οι influencers», η αντίδρασή του είναι ακαριαία: «Δεν ξέρω σε ποιον κόσμο ζείτε, αλλά αυτό μου φαίνεται μια απόλυτη ανοησία».

Η πιο αιχμηρή του φράση ήρθε όταν μίλησε για τον 13χρονο γιο του, Exton Elias Downey, ο οποίος πέρασε κάποια στιγμή από τη γοητεία των ζωντανών μεταδόσεων γύρω από τα βιντεοπαιχνίδια και της διαδικτυακής επιρροής. Ο Ντάουνι Τζούνιορ περιέγραψε πώς αυτό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα σύστημα δωρεών, ακολούθων και λατρείας. «Πραγματικά, γίνεται θρησκεία», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι influencers μοιάζουν με «μικροαπατεώνες της εποχής της πληροφορίας».

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν απορρίπτει συλλήβδην όλους τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το πεδίο. Είπε ότι έχει γνωρίσει επαγγελματικά influencers που ήταν προσγειωμένοι, ενδιαφέροντες και καταρτισμένοι, και παραδέχτηκε πως η βιομηχανία του θεάματος χρησιμοποιεί πλέον τους δημιουργούς περιεχομένου ως βασικό κομμάτι της προώθησης.

Το σημείο στο οποίο επιμένει είναι άλλο: η διαφορά ανάμεσα στη φήμη που προκύπτει από ένα έργο και στη φήμη που παράγεται ως συνεχής αυτοπροβολή. Ο Ντάουνι Τζούνιορ είπε ότι και ο ίδιος νιώθει άβολα με την ιδέα πως το κοινό θέλει να βλέπει «αυθόρμητες» στιγμές από τη ζωή του, γιατί, όπως παραδέχτηκε, ακόμη και αυτή η αυθεντικότητα θα έπρεπε τελικά να κατασκευαστεί για να καταναλωθεί.

Καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο σύμπαν της Marvel με το Avengers: Doomsday, επτά χρόνια μετά το τέλος του Tony Stark στο Avengers: Endgame, ο ηθοποιός μοιάζει να κοιτάζει το νέο τοπίο της διασημότητας με αμφιθυμία. Ξέρει ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει. Απλώς δεν είναι βέβαιος ότι κάθε άνθρωπος με κάμερα, ακολούθους και αλγόριθμο είναι και σταρ.

με στοιχεία από Variety