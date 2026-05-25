Ο Ριζ Άχμεντ λέει ότι Βρετανοί κατάσκοποι προσπάθησαν να τον στρατολογήσουν ακόμη και μέσω στελέχους του BBC

Ο Ριζ Άχμεντ λέει ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις φορές να τον στρατολογήσουν σε μια ιστορία που, όπως τη διηγείται ο ίδιος, μοιάζει ταυτόχρονα σκοτεινή και σχεδόν παράλογα κωμική.

Ο 43χρονος Βρετανός ηθοποιός και μουσικός, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μικρού μήκους ταινία The Long Goodbye, έκανε τον ισχυρισμό σε συζήτησή του με τον δημοσιογράφο Μεχντί Χασάν στην πλατφόρμα Zeteo.

«Συνέβη τρεις διαφορετικές φορές και όλες είναι κάπως γελοίες», είπε ο Άχμεντ, περιγράφοντας τις φερόμενες προσεγγίσεις ως «εγγενώς κωμικές».

Η πρώτη, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε όταν επέστρεφε στη Βρετανία μετά την πρώτη του ταινία, The Road to Guantánamo. Όπως είπε, στο αεροδρόμιο του Λούτον τον οδήγησαν σε ένα δωμάτιο, τον έβαλαν σε λαβή, απείλησαν να του σπάσουν το χέρι και πήραν το τηλέφωνό του, πριν τον ρωτήσουν αν έγινε ηθοποιός για να προωθήσει «τον μουσουλμανικό αγώνα».

Ο ίδιος είπε ότι, μετά την ανάκριση, η κουβέντα πήρε μια απρόσμενη τροπή. Σύμφωνα με την αφήγησή του, του πρότειναν να «έχει τον νου του» για λογαριασμό τους, επειδή τους άρεσε ο τρόπος με τον οποίο είχε απαντήσει στις ερωτήσεις. Η απάντησή του, όπως είπε, ήταν αρνητική.

Ο Άχμεντ ανέφερε ότι η δεύτερη προσέγγιση έγινε μέσω οικογενειακού φίλου, ενώ η τρίτη, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ήρθε μέσω ενός υψηλόβαθμου προσώπου του BBC, το οποίο, όπως είπε, είχε μόλις αποχωρήσει από τον οργανισμό. Δεν κατονόμασε το πρόσωπο.

Όταν ο Χασάν τον ρώτησε πώς μπορεί κανείς να ξέρει ότι δεν αποδέχθηκε κάποια από τις προτάσεις, ο Άχμεντ απάντησε με χιούμορ ότι θα ήταν «φοβερό biopic» αν ήταν τελικά όντως πληροφοριοδότης.

Ο Ριζ Άχμεντ έχει χτίσει μεγάλο μέρος της καριέρας του στο σημείο όπου η ποπ κουλτούρα, η μουσουλμανική ταυτότητα και η πολιτική εικόνα του σώματος συναντιούνται. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το Four Lions, κέρδισε Emmy για το The Night Of το 2017 και Όσκαρ το 2022 για το The Long Goodbye. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε και σε μια σύγχρονη νοτιοασιατική διασκευή του Hamlet.

Η ιστορία που διηγήθηκε στον Χασάν δεν είναι απλώς ένα παράξενο περιστατικό από τη ζωή ενός διάσημου ηθοποιού. Αγγίζει κάτι που ο ίδιος ο Άχμεντ έχει συχνά βάλει στο κέντρο της δουλειάς του: το πώς ένας Βρετανός μουσουλμάνος καλλιτέχνης μπορεί να αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα ως ηθοποιός, δημόσιο πρόσωπο, σύμβολο εκπροσώπησης και εν δυνάμει αντικείμενο κρατικής καχυποψίας.

Αυτό είναι και το σημείο που κάνει την αφήγησή του τόσο ισχυρή. Ο Άχμεντ δεν περιγράφει απλώς, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις επαφές με τις μυστικές υπηρεσίες. Περιγράφει έναν μηχανισμό που μπορεί να κοιτάζει έναν καλλιτέχνη και να βλέπει πρώτα την καταγωγή, τη θρησκεία, τη δημόσια εικόνα του και μετά, ίσως, την τέχνη.

με στοιχεία από Guardian