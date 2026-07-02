Ο Ρίτσαρντ Άβεντον κοίταξε την Αμερική χωρίς το μακιγιάζ της

Ο Ρίτσαρντ Άβεντον θα μπορούσε να έχει μείνει για πάντα στο ασφαλές βασίλειο της μόδας, των διάσημων προσώπων και των μεγάλων περιοδικών.

Είχε ήδη φωτογραφίσει σχεδόν όλους όσοι μπορούσαν να ενσαρκώσουν την αμερικανική λάμψη. Είχε συνεργαστεί με τη Vogue, είχε κάνει ιστορικά εξώφυλλα, είχε δει το έργο του να παρουσιάζεται στο MoMA και στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. Το Χόλιγουντ είχε εμπνευστεί από τη φιγούρα του για το Funny Face, με τον Φρεντ Αστέρ και την Όντρεϊ Χέπμπορν. Αν ήθελε, μπορούσε να παραμείνει εκεί: στο πρόσωπο της ομορφιάς, στο στούντιο, στο φως, στην εξουσία του βλέμματος.

Αντί γι’ αυτό, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80, γύρισε την κάμερά του προς την άλλη Αμερική.

Η θρυλική σειρά In the American West, 1979-1984 παρουσιάζεται στη Fundación MAPFRE της Μαδρίτης, στο πλαίσιο του PHotoESPAÑA 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το έργο που θεωρείται από πολλούς το αριστούργημά του και ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ πορτρέτου του 20ού αιώνα.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Κλεμάν Σερού, διευθυντή της Fondation Henri Cartier-Bresson, οργανώνεται σε συνεργασία με τη Fondation Henri Cartier-Bresson και με έργα από το The Richard Avedon Foundation. Παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ισπανία τις ιστορικές εκτυπώσεις αναφοράς της σειράς, τις οποίες ο ίδιος ο Άβεντον είχε επιλέξει και δουλέψει στον σκοτεινό θάλαμο για την αρχική έκθεση και το φωτογραφικό βιβλίο του 1985.

Το In the American West ξεκίνησε ως ανάθεση του Amon Carter Museum of American Art στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Για πέντε καλοκαίρια, ο Άβεντον και οι συνεργάτες του ταξίδεψαν σε 21 πολιτείες της αμερικανικής Δύσης, φωτογραφίζοντας πάνω από 1.000 ανθρώπους: μεταλλωρύχους, εργάτες εργοστασίων, κτηνοτρόφους, σερβιτόρους, πλανόδιους, υπαλλήλους, παιδιά, ανθρώπους των ροντέο και αγροτικών κοινοτήτων.

Η μέθοδος ήταν αυστηρή και σχεδόν τελετουργική. Οι άνθρωποι στέκονταν μετωπικά μπροστά σε ένα λευκό φόντο, κάτω από φυσικό φως. Δεν υπήρχε μακιγιάζ, δεν υπήρχε styling, δεν υπήρχε προσπάθεια να «διορθωθεί» η εικόνα τους. Τα πρόσωπα, τα ρούχα, η σκόνη, ο ιδρώτας, οι γραμμές του σώματος και της δουλειάς έμεναν εκεί, μπροστά στον φακό.

Αυτή η λευκή επιφάνεια, που ο Άβεντον είχε χρησιμοποιήσει τόσο συχνά στη μόδα για να κάνει τα σώματα σχεδόν μυθικά, εδώ λειτουργεί διαφορετικά. Αφαιρεί το περιβάλλον, αλλά δεν αφαιρεί την ιστορία. Κάνει το πρόσωπο αναπόφευκτο. Δεν υπάρχει τοπίο της Άγριας Δύσης, δεν υπάρχει ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, δεν υπάρχει Τζον Γουέιν. Υπάρχει ένας εργάτης, μια έφηβη, ένας μεταλλωρύχος, ένας υπάλληλος, ένας άνθρωπος που κοιτάζει πίσω.

Το πρότζεκτ γεννήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή της αμερικανικής ιστορίας: μετά την πετρελαϊκή κρίση, μέσα στην αποβιομηχάνιση, στην αρχή της εποχής Ρίγκαν και των πολιτικών που θα άλλαζαν βαθιά τη θέση της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι’ αυτό, όπως επισημαίνει ο επιμελητής της έκθεσης, το έργο δεν αφορά τόσο «τη Δύση» όσο την εμπειρία του να ανήκεις σε μια τάξη που έμενε όλο και πιο πολύ στο περιθώριο.

Ο Άβεντον δεν έκανε ντοκιμαντέρ με τη συμβατική έννοια. Το ήξερε και ο ίδιος. Είχε πει ότι η δική του Δύση ήταν κατασκευή, όχι πιο «αληθινή» από τη Δύση του Τζον Γουέιν. Ακριβώς εκεί βρίσκεται η δύναμη του έργου. Η σειρά δεν προσποιείται ότι συλλαμβάνει την αντικειμενική αλήθεια της Αμερικής. Δείχνει ότι κάθε εικόνα της Αμερικής είναι ήδη μυθολογία — και ότι η μυθολογία της εργατικής τάξης μπορεί να είναι εξίσου βίαιη, ευάλωτη, σκληρή και όμορφη με τη μυθολογία των σταρ.

Πίσω από την αυστηρότητα των εικόνων υπήρχε μια πολύπλοκη διαδικασία. Ο Άβεντον ταξίδευε με δύο τεχνικούς βοηθούς και τη Λόρα Γουίλσον, φωτογράφο και συνεργάτιδα του πρότζεκτ, η οποία εντόπιζε χώρους και ανθρώπους: αγροτικές εκθέσεις, ροντέο, καταυλισμούς μεταλλωρύχων, πετρελαιοπηγές, απομονωμένες κοινότητες. Οι συμμετέχοντες δεν εμφανίζονταν απλώς μπροστά σε έναν διάσημο φωτογράφο. Καταγραφόταν το όνομά τους, η δουλειά τους, η ηλικία τους, η διεύθυνσή τους. Τους έστελναν αντίτυπα των πορτρέτων τους, βιβλία και προσκλήσεις για την έκθεση.

Ο Άβεντον δεν κρυβόταν πίσω από την κάμερα. Στεκόταν δίπλα στον φακό και μιλούσε συνεχώς στους ανθρώπους που φωτογράφιζε. Η εικόνα δεν προέκυπτε από ένα γρήγορο κλικ, αλλά από μια σχέση, άλλοτε σύντομη και άλλοτε πολύωρη, μερικές φορές πολυήμερη. Αυτό φαίνεται στα πρόσωπα: δεν είναι κλεμμένες εικόνες. Είναι συγκρούσεις βλέμματος.

Η σειρά προκάλεσε αντιδράσεις όταν πρωτοπαρουσιάστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ένας φωτογράφος συνδεδεμένος με τη μόδα και τη λάμψη εκμεταλλευόταν την εργατική τάξη ως αισθητικό υλικό. Άλλοι είδαν στο έργο μια από τις πιο δυνατές αποκαθηλώσεις του αμερικανικού μύθου. Η αλήθεια, όπως συχνά συμβαίνει με τις μεγάλες εικόνες, βρίσκεται στην ένταση ανάμεσα στα δύο.

Ο Άβεντον δεν εξωραΐζει. Αλλά ούτε ζητά λύπηση. Δεν κάνει τους ανθρώπους του «ήρωες της καθημερινότητας» με τον εύκολο τρόπο. Τους δείχνει γυμνούς από αφήγηση, σχεδόν εκτεθειμένους στη λευκή επιφάνεια, και όμως εντυπωσιακά παρόντες. Η δύναμη των πορτρέτων δεν βρίσκεται μόνο στα πρόσωπα, αλλά και στο γεγονός ότι δεν μας αφήνουν να τα καταναλώσουμε γρήγορα.

Το πιο παράξενο έργο της σειράς είναι ίσως το πορτρέτο του Ρόναλντ Φίσερ, του μελισσοκόμου από το Ντέιβις της Καλιφόρνιας, με το σώμα του καλυμμένο από μέλισσες. Σε αντίθεση με τα περισσότερα πορτρέτα της σειράς, αυτή η εικόνα ήταν σκηνοθετημένη. Ο Άβεντον είχε αναζητήσει μέσω αγγελίας κάποιον διατεθειμένο να ποζάρει, είχε ζητήσει Polaroid από υποψήφιους και τελικά επέλεξε τον Φίσερ. Η εικόνα λειτουργεί σχεδόν σαν κλειδί για όλο το έργο: υπενθυμίζει ότι ακόμη και η ωμή αλήθεια της φωτογραφίας είναι πάντα κατασκευή.

Το In the American West δεν άλλαξε μόνο την ιστορία του φωτογραφικού πορτρέτου. Άφησε βαθύ αποτύπωμα και στη γλώσσα της μόδας, της διαφήμισης και της αμερικανικής εικόνας. Είναι δύσκολο να δει κανείς μεταγενέστερες καμπάνιες της Levi’s ή της Calvin Klein Jeans, με τα λευκά φόντα, τη σκληρή απλότητα και την επινοημένη αυθεντικότητα, χωρίς να σκεφτεί τον Άβεντον.

Αυτό είναι το παράδοξο: ένας φωτογράφος που έφυγε από τη μόδα για να κοιτάξει την εργατική Αμερική, κατέληξε να αλλάξει και τη μόδα. Όχι επειδή γύρισε στα ρούχα, αλλά επειδή έδειξε ότι η εικόνα της «αλήθειας» μπορεί να είναι εξίσου σκηνοθετημένη, εξίσου επιθυμητή και εξίσου εμπορεύσιμη με την εικόνα της πολυτέλειας.

Στη Μαδρίτη, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την έκδοση του βιβλίου, αυτά τα πρόσωπα μοιάζουν ακόμη ανήσυχα. Δεν ανήκουν μόνο στην Αμερική του Ρίγκαν. Μιλούν και για τη σημερινή εποχή, όπου η εργατική τάξη, οι ξεχασμένοι, οι περιφερειακοί άνθρωποι και οι ζωές που δεν χωρούν στο λαμπερό αφήγημα εξακολουθούν να μετατρέπονται σε εικόνες, άλλοτε για να γίνουν ορατές και άλλοτε για να καταναλωθούν.

Ο Άβεντον ήξερε ότι καμία φωτογραφία δεν είναι αθώα. Ίσως γι’ αυτό τα πορτρέτα του παραμένουν τόσο ισχυρά. Δεν μας λένε απλώς ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Μας ρωτούν τι κάνουμε εμείς όταν τους κοιτάζουμε.

με στοιχεία από Vogue Italia