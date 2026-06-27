Ο Ράιαν Ο’Κόνελ γράφει για σεξ, αναπηρία και το ψέμα της έμπνευσης

Ο Ράιαν Ο’Κόνελ δεν θέλει να γίνει η συγκινητική ιστορία κανενός.

Στο νέο του βιβλίο, Inspiration Porn: Essays, ο συγγραφέας, σεναριογράφος και ηθοποιός του Special γράφει για το σεξ, την αναπηρία, την γκέι ζωή, το σώμα, την οικογένεια και το Χόλιγουντ με το είδος του χιούμορ που δεν ζητά άδεια για να γίνει άβολο.

Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. «Inspiration porn» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τις ιστορίες όπου οι ανάπηροι άνθρωποι παρουσιάζονται ως συγκινητικά παραδείγματα δύναμης, κυρίως για να νιώθουν καλύτερα οι μη ανάπηροι που τους κοιτάζουν.

Ο Ο’Κόνελ παίρνει αυτόν τον όρο και τον γυρίζει εναντίον του. Δεν γράφει για να εμπνεύσει. Γράφει για να πει τι σημαίνει να ζεις σε ένα σώμα που οι άλλοι έχουν μάθει να διαβάζουν πρώτα ως πρόβλημα, μετά ως μάθημα και σπάνια ως επιθυμία.

Facebook Twitter φωτογραφία: Ryan McGinley

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τη St. Martin’s Press, είναι το τρίτο του μετά το I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves και το μυθιστόρημα Just by Looking at Him. Στο ευρύτερο κοινό ο Ο’Κόνελ έγινε γνωστός μέσα από το Special, την ημι-αυτοβιογραφική σειρά του Netflix για έναν γκέι άντρα με εγκεφαλική παράλυση, την οποία έγραψε, έκανε παραγωγή και πρωταγωνίστησε.

Το Inspiration Porn, όμως, ξεκίνησε από κάτι πολύ λιγότερο τακτοποιημένο. Ο ίδιος λέει ότι αρχικά κρατούσε ένα ημερολόγιο των σεξουαλικών του εμπειριών. Ήθελε, όπως αστειεύεται, να είναι μια «σκεπτόμενη τσούλα».

Μετά από μήνες κατάλαβε ότι πίσω από αυτά τα σκόρπια, αστεία και συχνά αμήχανα θραύσματα υπήρχε κάτι μεγαλύτερο: ένα βιβλίο για το σώμα, την ντροπή, την επιθυμία και την ανάγκη να γράψεις για τον εαυτό σου χωρίς να τον κάνεις ευχάριστο.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει εννέα δοκίμια. Μιλούν για οικογενειακά τραύματα, για την αναπηρία, για το αλκοόλ και τον εθισμό, για τη βιομηχανία του θεάματος, για τη δυσμορφία σώματος, για τη δυσκολία του να επιθυμείς ένα σώμα που έχεις μάθει να το βλέπεις μέσα από το βλέμμα των άλλων. Μιλούν επίσης για την ετεροφυλοφιλία σαν κάτι που, στα μάτια του, συχνά μοιάζει περισσότερο με φυλακή παρά με φυσική τάξη.

Facebook Twitter φωτογραφία: Ryan McGinley

Ένα από τα πιο αιχμηρά δοκίμια του βιβλίου έχει τίτλο «Are Straight People Okay?». Ο Ο’Κόνελ δεν το γράφει σαν εύκολο κράξιμο των στρέιτ. Το χρησιμοποιεί για να κοιτάξει τη ζωή των φίλων του, τις σχέσεις, τη μητρότητα, τον γάμο, τη φθορά, την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε ρόλους χωρίς να ξέρουν πώς να βγουν από αυτούς. Όπως λέει, ποτέ δεν ήταν πιο χαρούμενος που είναι γκέι.

Το χιούμορ του δεν είναι διακοσμητικό. Είναι εργαλείο επιβίωσης. Μεγαλώνοντας γκέι και ανάπηρος, κατάλαβε νωρίς ότι θα έπρεπε να αφοπλίζει τους άλλους πριν προλάβουν να τον μικρύνουν. Η αστεία ατάκα, η υπερβολή, η σκανδαλώδης ειλικρίνεια έγιναν τρόπος να μπαίνει σε ένα δωμάτιο πριν τον προλάβουν οι προκαταλήψεις.

Όμως αυτό έχει και κόστος. Όπως λέει, όταν περνάς χρόνια προσπαθώντας να είσαι αποδεκτός, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις πότε το χιούμορ έρχεται από αλήθεια και πότε από την ανάγκη να γίνεις πιο εύπεπτος για τους άλλους.

Το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα. Στο δοκίμιο «Body of Work», ο Ο’Κόνελ γράφει για την αλλαγή του σώματός του, την απώλεια βάρους, την αυτοπεποίθηση που ήρθε μαζί της και την ενόχληση που ένιωσε επειδή αυτή η αυτοπεποίθηση ενισχύθηκε από την εξωτερική επιβεβαίωση. Δεν παρουσιάζει την αποδοχή του σώματος σαν χαρούμενο τέλος. Την παρουσιάζει σαν μια διαρκή διαπραγμάτευση με τον καθρέφτη, με τους άλλους και με τις δικές του επιθυμίες.

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στο Inspiration Porn. Δεν προσφέρει καθαρή λύτρωση. Ο Ο’Κόνελ δεν γράφει σαν κάποιος που «ξεπέρασε» την αναπηρία του, ούτε σαν κάποιος που έφτασε σε φωτισμένη συμφιλίωση με τον εαυτό του. Γράφει σαν άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι η σχέση με το σώμα δεν είναι ποτέ αποκλειστικά δική μας, ειδικά όταν το σώμα αυτό έχει ήδη φορτωθεί από την κοινωνία με λύπηση, φετίχ, φόβο, θαυμασμό ή καλή πρόθεση.

Γι’ αυτό και το βιβλίο λειτουργεί καλύτερα όταν αρνείται την καθαρότητα. Είναι αστείο, κουτσομπολίστικο, βρώμικο, τρυφερό, θυμωμένο και ευάλωτο. Ο Ο’Κόνελ αγαπά την Ίβ Μπάμπιτζ και φαίνεται: τον ενδιαφέρει η πρόζα που μοιάζει ανάλαφρη, σχεδόν αφρώδης, μέχρι να σε χτυπήσει ξαφνικά με μια πρόταση που λέει την αλήθεια πιο σκληρά απ’ όσο περίμενες.

Στο βάθος, το Inspiration Porn είναι και ένα βιβλίο για το ποιος επιτρέπεται να αποτύχει. Ο Ο’Κόνελ λέει κάτι πολύ απλό και πολύ πολιτικό: οι στρέιτ λευκοί άντρες μπορούν να κάνουν λάθη ξανά και ξανά χωρίς να θεωρεί κανείς ότι απέτυχε ολόκληρη η κατηγορία τους. Όταν, όμως, ένας ανάπηρος, ένας γκέι δημιουργός ή ένας άνθρωπος από μια υποεκπροσωπούμενη κοινότητα αποτυγχάνει, συχνά κουβαλά πάνω του το βάρος όλων των επόμενων ευκαιριών.

Facebook Twitter φωτογραφία: Ryan McGinley

Αυτό είναι το κουραστικό μέρος της εκπροσώπησης. Όχι μόνο να πρέπει να υπάρξεις, αλλά να υπάρξεις σωστά. Να είσαι αστείος αλλά όχι πολύ βρώμικος, ευάλωτος αλλά όχι άβολος, πολιτικός αλλά όχι κουραστικός, ανάπηρος αλλά όχι θλιβερός, γκέι αλλά όχι υπερβολικός.

Ο Ράιαν Ο’Κόνελ αρνείται αυτό το συμβόλαιο. Το Inspiration Porn δεν θέλει να γίνει βιβλίο που θα βάλεις στο κομοδίνο σου για να νιώσεις καλός άνθρωπος. Θέλει να σε κάνει να γελάσεις, να ντραπείς λίγο, να αναγνωρίσεις πόσο βαθιά πατερναλιστική μπορεί να γίνει η καλή πρόθεση και να δεις ένα ανάπηρο γκέι σώμα όχι ως μάθημα, αλλά ως σώμα που θέλει, θυμώνει, καυλώνει, γράφει, αποτυγχάνει και συνεχίζει.

Και αυτό, τελικά, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από την έμπνευση.

με στοιχεία από Cultured Magazine