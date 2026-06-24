ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα

ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ NIGHT SHIFT, Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝΕΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΑΔΕΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ, ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ.

The LiFO team
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
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Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ επιστρέφει στη Νέα Υόρκη που τον διαμόρφωσε, αλλά τη φωτογραφίζει τη στιγμή που μοιάζει λιγότερο αναγνωρίσιμη: μετά τα μεσάνυχτα, όταν οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα γίνονται πιο σκληρά και το σώμα μπορεί να εμφανιστεί σαν φάντασμα μέσα στην πόλη.

Η νέα του έκθεση, Night Shift, παρουσιάζεται στην γκαλερί Jeffrey Deitch στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει περίπου 40 νέες φωτογραφίες. Είναι μια νυχτερινή περιπλάνηση και ταυτόχρονα μια επιστροφή στις ρίζες ενός φωτογράφου που συνδέθηκε από νωρίς με την ενέργεια της νεότητας, το γυμνό σώμα, την queer κουλτούρα, τη φιλία, την παραβατικότητα και την αίσθηση ότι μια εικόνα μπορεί να γεννηθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ελευθερίας.

Ο ΜακΓκίνλεϊ φωτογράφισε τα μοντέλα του από την άνοιξη του 2025 έως τον χειμώνα που ακολούθησε. Τα γυρίσματα ξεκινούσαν στις 9 το βράδυ και τελείωναν στις 5 το πρωί, σε εκείνο το παράξενο κενό ανάμεσα στη νυχτερινή ζωή και την πρωινή επιστροφή της πόλης. Όταν οι περισσότεροι είχαν φύγει από τους δρόμους και πριν εμφανιστούν ξανά οι πρώτοι εργαζόμενοι, δρομείς και επιβάτες, η Νέα Υόρκη γινόταν για λίγο άδεια σκηνή.

Στις φωτογραφίες του Night Shift, γυμνά σώματα εμφανίζονται σε δρόμους, γέφυρες, βιομηχανικά σημεία, σταθμευμένα φορτηγά, νεκροταφεία, εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και σκοτεινά περάσματα. Η πόλη δεν έχει τη γυαλισμένη εικόνα της καρτ ποστάλ. Δεν είναι η Νέα Υόρκη των μεγάλων λεωφόρων, των φωτισμένων ουρανοξυστών και της τουριστικής αναγνώρισης. Είναι μια πόλη πιο άδεια, πιο βρώμικη, πιο βιομηχανική, σχεδόν μετα-αποκαλυπτική.

Ο φωτογράφος δούλεψε με αργή ταχύτητα κλείστρου, τηλεφακό και φλας από απόσταση. Συχνά βρισκόταν ένα ή δύο τετράγωνα μακριά από το μοντέλο και έδινε οδηγίες με τηλέφωνο ή walkie-talkie. Το αποτέλεσμα είναι εικόνες όπου το ανθρώπινο σώμα δεν κυριαρχεί απλώς στο κάδρο, αλλά μοιάζει να αναβοσβήνει μέσα στο αστικό σκοτάδι. Ένα σώμα μικρό, φωτισμένο, ευάλωτο και ταυτόχρονα πεισματικά παρόν.

Ο ίδιος ήθελε να δείξει τη Νέα Υόρκη μέσα από την αρχιτεκτονική και τα άγρια, λιγότερο ωραιοποιημένα σημεία της: γέφυρες, φορτηγά καθαριότητας, βιομηχανικά τοπία, καπνούς από φρεάτια, παλιά αυτοκίνητα, νεκροταφεία, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Τα μεγάλα ορόσημα της πόλης, όπως το Empire State Building ή το Freedom Tower, δεν εξαφανίζονται, αλλά δεν είναι το κέντρο. Μένουν στο βάθος, σαν μακρινή υπενθύμιση μιας άλλης, πιο επίσημης Νέας Υόρκης.

Η σειρά συνδέεται με την πρώιμη εικόνα του ΜακΓκίνλεϊ, όταν φωτογράφιζε φίλους, skaters, graffiti writers και ανθρώπους της queer και καλλιτεχνικής σκηνής της πόλης. Το Night Shift δεν είναι απλή νοσταλγία. Είναι επιστροφή σε εκείνη την ενέργεια μέσα από έναν πιο ώριμο τρόπο δουλειάς: λιγότερο ημερολόγιο, περισσότερο σκηνοθετημένη νυχτερινή τελετουργία.

Τα μοντέλα της έκθεσης δεν είναι επαγγελματίες. Είναι άνθρωποι από την κοινότητα του φωτογράφου: καλλιτέχνες, συγγραφείς, φωτογράφοι, φίλοι. Αυτό δίνει στις εικόνες μια ιδιαίτερη ένταση, γιατί το γυμνό δεν λειτουργεί ως απλό σοκ. Είναι περισσότερο μια μορφή εμπιστοσύνης ανάμεσα στον φωτογράφο, το σώμα και την πόλη.

Στο Night Shift, η Νέα Υόρκη γίνεται τεράστιο νυχτερινό στούντιο. Ένα σώμα μπορεί να σκαρφαλώσει σε φορτηγό καθαριότητας, να σταθεί δίπλα στο νερό, να χαθεί μπροστά σε μια γέφυρα, να φωτιστεί απότομα μέσα σε έναν άδειο δρόμο. Το σκοτάδι δεν κρύβει τα πάντα. Αντίθετα, κάνει κάθε μορφή να φαίνεται πιο παράξενη, πιο ευάλωτη, πιο ελεύθερη.

Η έκθεση συνομιλεί και με τη δική του σχέση με τη Νέα Υόρκη. Ο ΜακΓκίνλεϊ μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, απέναντι από τον ποταμό Χάντσον, και έχει μιλήσει για τη σημασία που είχαν για εκείνον οι παλιές προβλήτες, οι φωτογραφίες του Alvin Baltrop, ο David Wojnarowicz και η queer ιστορία γύρω από τα βιομηχανικά ερείπια της πόλης. Αυτή η μνήμη δεν εμφανίζεται διδακτικά στις φωτογραφίες. Υπάρχει όμως στην αίσθηση ότι τα σώματα δεν ποζάρουν απλώς μέσα στη Νέα Υόρκη. Τη στοιχειώνουν.

Το Night Shift παρουσιάζεται ως μια ωδή σε μια πόλη που αλλάζει, ακριβαίνει και γίνεται όλο και δυσκολότερη για τους νέους καλλιτέχνες. Ο ΜακΓκίνλεϊ δεν φωτογραφίζει μια ρομαντική, άθικτη Νέα Υόρκη. Φωτογραφίζει μια πόλη που παραμένει αυθόρμητη, τρελή, σκληρή και γενναιόδωρη όταν κάποιος τολμήσει να βγει στον δρόμο και να φτιάξει κάτι έξω από τον κανόνα.

Στις καλύτερες εικόνες της σειράς, το γυμνό σώμα δεν μοιάζει να προκαλεί την πόλη. Μοιάζει να της ανήκει για λίγο. Να περνά μέσα από τους δρόμους της σαν φωτεινό ίχνος. Να θυμίζει ότι η Νέα Υόρκη, όσο κι αν αλλάζει, εξακολουθεί να φτιάχνεται από ανθρώπους που βρίσκουν τρόπους να υπάρξουν εκεί όπου δεν περισσεύει χώρος.

Η έκθεση Night Shift του Ryan McGinley παρουσιάζεται στην Jeffrey Deitch, στη Νέα Υόρκη, έως τις 8 Αυγούστου 2026.

με στοιχεία από Dazed

Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
 
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter
Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα Facebook Twitter

Πολιτισμός

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Ο Ράιαν ΜακΓκίνλεϊ φωτογραφίζει τη Νέα Υόρκη σαν γυμνό όνειρο μετά τα μεσάνυχτα

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