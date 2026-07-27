Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα είναι ο νέος Ghost Rider της Marvel

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα ενταχθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU) ως ο ομώνυμος πρωταγωνιστής μιας νέας ταινίας «Ghost Rider», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο το Σάββατο, ο Γκόσλινγκ δήλωσε ότι πρόκειται για έναν χαρακτήρα που «ήθελε να υποδυθεί εδώ και πολύ καιρό».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028 και θα είναι η τρίτη που θα αφορά τον αντιήρωα που οδηγεί μοτοσικλέτα. Θα ακολουθήσει την ομώνυμη ταινία του 2007 με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ, καθώς και τη συνέχεια της, το «Ghost Rider: Spirit of Vengeance» του 2011.

Νέος Ghost Rider ο Ράιαν Γκόσλινγκ

Το φετινό συνέδριο έφερε μια σειρά από νέα της Marvel για τους θαυμαστές, συμπεριλαμβανομένου ενός αποκλειστικού τρέιλερ που προβλήθηκε για την επερχόμενη ταινία «Avengers: Doomsday» και της ανακοίνωσης ότι το «Black Panther 3» θα κυκλοφορήσει το 2028.

Πριν κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη σχετικά με την προσθήκη του Γκόσλινγκ στη Marvel, ο πρόεδρος της Marvel Studios δήλωσε επί σκηνής ότι συχνά τον ρωτούσαν πότε θα ενταχθεί ο Γκόσλινγκ στο MCU.

Λίγο αργότερα, τα φώτα έσβησαν. Όταν ξαναάναψαν, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή υπό τις επευφημίες των ενθουσιασμένων θαυμαστών.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Μιλώντας για τον ρόλο, ο Γκόσλινγκ, ο οποίος έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ, είπε: «Πω πω, συμβαίνει πραγματικά αυτό;».

Είχε ήδη εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αναλάβει τον ρόλο. Σε εμφάνισή του στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς τον Μάρτιο, ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Hail Mary» και «La La Land» επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τη Marvel.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα

Ο «Ghost Rider» είναι η ταυτότητα του αντιήρωα, του κασκαντέρ μοτοσικλετών Τζόνι Μπλέιζ.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Σον Λέβι, τον οποίο ο Γκόσλινγκ χαρακτήρισε ως τον «μοναδικό» σκηνοθέτη για το έργο.

Ο Λέβι έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν τις ταινίες «Deadpool» και «Wolverine» στο MCU, ενώ αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με τον Γκόσλινγκ στην ταινία «Star Wars: Starfighter», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Shawn Levy reveals him and and Ryan Gosling brainstormed #GhostRider while filming #StarWars Starfighter. Ghost Rider is coming to theaters 2028. pic.twitter.com/2JO4fjpEtg — Fandango (@Fandango) July 26, 2026

Ο Λέβι είπε στο κοινό ότι αυτός και ο Γκόσλινγκ περνούσαν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στο πλατό ονειροπολώντας για τον Ghost Rider και ανταλλάσσοντας ιδέες.

Ο σκηνοθέτης είπε: «Όταν ο Ράιαν άρχισε να μιλάει για το όραμά του για αυτόν τον χαρακτήρα, αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε ιδέες, και τελικά είπα: «πάμε», οπότε θα σας δούμε το 2028.»

Με πληροφορίες από BBC

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