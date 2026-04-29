Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τίλντα Σουίντον και ο Πίτερ Τζάκσον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Οι Κάννες δεν είναι μόνο οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, τα κόκκινα χαλιά και τα βραβεία. Είναι και οι στιγμές όπου το σινεμά κοιτάζει δημόσια τον εαυτό του, μέσα από πρόσωπα που άλλαξαν τη φαντασία, την υποκριτική και τη σχέση του κινηματογράφου με την τέχνη.

Το Φεστιβάλ Καννών ανακοίνωσε τα φετινά του «Rendez-vous», τις δημόσιες συζητήσεις με σημαντικές μορφές του σύγχρονου κινηματογράφου. Στο πρόγραμμα μπαίνουν φέτος τρία μεγάλα ονόματα: ο Πίτερ Τζάκσον, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τίλντα Σουίντον.

Ο Πίτερ Τζάκσον θα ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων την Τετάρτη 13 Μαΐου, μία ημέρα μετά την απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα. Η παρουσία του έχει ιδιαίτερο βάρος για το φεστιβάλ, καθώς στις Κάννες, το 2001, παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», λίγο πριν η τριλογία γίνει ένα από τα πιο επιδραστικά κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών.

Με την τριλογία του Τόλκιν, ο Τζάκσον δεν μετέφερε απλώς ένα λογοτεχνικό σύμπαν στη μεγάλη οθόνη. Άλλαξε την κλίμακα του σύγχρονου blockbuster, έφερε τη Νέα Ζηλανδία στο κέντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής και έδειξε ότι το fantasy μπορούσε να σταθεί ταυτόχρονα ως λαϊκό θέαμα και ως οσκαρικό σινεμά. Ακολούθησαν μεγάλες παραγωγές όπως το «King Kong» και το «The Hobbit», αλλά και πιο απρόσμενες δουλειές, όπως το ντοκιμαντέρ «They Shall Not Grow Old» και το «The Beatles: Get Back».

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα συμμετάσχει στα «Rendez-vous» την Κυριακή 17 Μαΐου. Η παρουσία της στις Κάννες αφορά μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, αλλά και μια δημιουργό που τα τελευταία χρόνια κινείται όλο και περισσότερο ανάμεσα στην υποκριτική, την παραγωγή και την υποστήριξη νέων φωνών στον κινηματογράφο.

Από το «Elizabeth» και το «Blue Jasmine» μέχρι το «Carol», το «I’m Not There» και το «Tár», η Μπλάνσετ έχει χτίσει μια καριέρα πάνω στη μεταμόρφωση, στην ακρίβεια και σε μια σπάνια ικανότητα να κάνει ακόμη και τους πιο ελεγχόμενους χαρακτήρες της να μοιάζουν έτοιμοι να σπάσουν από μέσα. Παράλληλα, μέσα από την εταιρεία Dirty Films και πρωτοβουλίες όπως το Proof of Concept, έχει στηρίξει ιστορίες και δημιουργούς που συνήθως μένουν εκτός του κυρίαρχου κινηματογραφικού βλέμματος.

Η τρίτη μεγάλη συζήτηση θα είναι με την Τίλντα Σουίντον, την Πέμπτη 21 Μαΐου. Αν ο Τζάκσον αντιπροσωπεύει τη φαντασία ως παγκόσμιο κινηματογραφικό γεγονός και η Μπλάνσετ τη σύγχρονη σταρ ως ηθοποιό, παραγωγό και δημόσια προσωπικότητα, η Σουίντον ανήκει σε μια άλλη κατηγορία: είναι μια από τις λίγες ηθοποιούς που μπορούν να κινηθούν με την ίδια φυσικότητα από το πειραματικό σινεμά μέχρι το Χόλιγουντ.

Η διαδρομή της περνά από τον Ντέρεκ Τζάρμαν και το «Orlando» της Σάλι Πότερ μέχρι τον Γουές Άντερσον, την Τζοάνα Χογκ, τον Τζιμ Τζάρμους και τον Μπονγκ Τζουν-χο. Η Σουίντον δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια ηθοποιός ρόλων. Υπήρξε, σχεδόν από την αρχή, μια κινηματογραφική μορφή που άλλαζε σχήμα ανάλογα με το βλέμμα που τη συναντούσε.

Τα φετινά «Rendez-vous» των Καννών λειτουργούν έτσι σαν ένα μικρό τρίπτυχο για το σημερινό σινεμά: ο δημιουργός που έκανε το fantasy παγκόσμια γλώσσα, η ηθοποιός που μετέτρεψε το star persona σε εργαλείο καλλιτεχνικής παρουσίας, και η performer που συνεχίζει να ενώνει το arthouse, την εικαστική σκέψη και τη μεγάλη οθόνη.

Η 79η διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Με στοιχεία από Festival de Cannes, TheWrap, Deadline, AP.