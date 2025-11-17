Ο Paul McCartney διαμαρτύρεται κατά της τεχνητής νοημοσύνης με ένα σιωπηλό κομμάτι

H πρώτη νέα ηχογράφηση του Paul McCartney εδώ και πέντε χρόνια δεν περιλαμβάνει μελωδίες, ούτες στίχους.

Το πρώην «Σκαθάρι» (Beatle), ίσως ο σημαντικότερος εν ζωή Βρετανός τραγουδοποιός, κυκλοφορεί ένα κομμάτι αποτελούμενο σχεδόν αποκλειστικά από τους ήχους ενός σχεδόν σιωπηλού στούντιο ηχογράφησης, στο πλαίσιο μιας διαμαρτυρίας της μουσικής βιομηχανίας κατά της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Αντί για πιασάρικες μελωδίες και συγκινητικούς στίχους, το κομμάτι περιλαμβάνει μόνο ένα απαλό σφύριγμα και έναν περίεργο κρότο.

Αυτό υποδηλώνει ότι, αν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εκμεταλλεύονται άδικα την πνευματική ιδιοκτησία των μουσικών για να εκπαιδεύσουν τα γενετικά μοντέλα AI τους, το δημιουργικό οικοσύστημα θα καταστραφεί και η πρωτότυπη μουσική θα σιγήσει.

Ο 83χρονος McCartney, που περιοδεύει στη Βόρεια Αμερική, πρόσθεσε το κομμάτι στον δίσκο με τίτλο Is This What We Want?, ο οποίος αποτελείται εξ ολοκλήρου από άλλες σιωπηλές ηχογραφήσεις. Το άλμπουμ θα βγει σε βινύλιο και θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον μήνα.

Η συμβολή του McCartney έρχεται σε μια περίοδο που μουσικοί και καλλιτέχνες εντείνουν την καμπάνια τους για να πείσουν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εμποδίσει τις εταιρείες τεχνολογίας να εκπαιδεύουν μοντέλα AI χρησιμοποιώντας τη δημιουργική τους εργασία χωρίς την άδειά τους ή χωρίς να καταβάλλουν δικαιώματα.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται πιέσεις κατά της ρύθμισης από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η λίστα των κομματιών του άλμπουμ σχηματίζει τη φράση: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή μουσικής προς όφελος των εταιρειών AI».

Ο Ed Newton-Rex, συνθέτης και ακτιβιστής υπέρ της δίκαιης πνευματικής ιδιοκτησίας — και εμπνευστής του άλμπουμ διαμαρτυρίας — δήλωσε: «Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας παρά στα συμφέροντα των Βρετανών δημιουργών».

Μεταξύ των καλλιτεχνών που στηρίζουν ήδη την εκστρατεία είναι οι Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer και οι Pet Shop Boys.

Ο McCartney είναι ανάμεσα στις πιο δυνατές φωνές της βρετανικής μουσικής που έχουν εκφράσει ανησυχία για τα κυβερνητικά σχέδια να διαμορφώσουν μια νέα συμφωνία μεταξύ δημιουργών και εταιρειών AI, όπως οι OpenAI, Google, Anthropic και η xAI του Elon Musk, οι οποίες ζητούν πρόσβαση σε τεράστιους όγκους εκπαιδευτικών δεδομένων — κείμενα, εικόνες και μουσική.

«Πρέπει να προσέχουμε, γιατί η AI μπορεί να ξεφύγει και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, ειδικά για τους νέους δημιουργούς, για τους οποίους ίσως είναι ο μόνος τρόπος να κάνουν καριέρα», είπε ο McCartney. «Αν η AI τους εξαφανίσει, θα είναι κάτι πραγματικά θλιβερό.»

Με πληροφορίες από Guardian