Ο Paddington περνά στα χέρια του δημιουργού του Veep

Ο Αρμάντο Ιανούτσι, δημιουργός του The Thick of It και του Veep, θα γράψει μαζί με τον Σάιμον Μπλάκγουελ την τέταρτη ταινία Paddington.

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images

Ο Paddington ετοιμάζεται για την τέταρτη κινηματογραφική του περιπέτεια και αυτή τη φορά το σενάριο περνά στα χέρια ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της πολιτικής σάτιρας.

Ο Αρμάντο Ιανούτσι, δημιουργός του The Thick of It και του Veep, θα γράψει το Paddington 4 μαζί με τον σταθερό συνεργάτη του, Σάιμον Μπλάκγουελ. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί σε σειρές και ταινίες όπως το The Thick of It, το In the Loop, το Veep και το The Personal History of David Copperfield.

Η είδηση έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή ο Ιανούτσι είναι γνωστός για ένα πολύ διαφορετικό είδος κωμωδίας από εκείνο του Paddington. Το The Thick of It σύστησε στο κοινό τον Μάλκολμ Τάκερ, τον αθυρόστομο και τρομακτικό σύμβουλο επικοινωνίας της Ντάουνινγκ Στριτ που υποδύθηκε ο Πίτερ Καπάλντι, ενώ το Veep, με την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, έγινε μία από τις πιο δηλητηριώδεις σάτιρες της αμερικανικής πολιτικής.

Ο Paddington, αντίθετα, είναι χτισμένος πάνω στην ευγένεια, την αθωότητα, τη μαρμελάδα πορτοκάλι και εκείνο το περίφημο αυστηρό βλέμμα που ρίχνει όταν κάποιος συμπεριφέρεται άσχημα. Η ανάθεση του σεναρίου στον Ιανούτσι και τον Μπλάκγουελ δημιουργεί έτσι μια απρόσμενη, αλλά πολύ ελκυστική αντίθεση: ο πιο γλυκός αρκούδος του βρετανικού σινεμά περνά από τα χέρια δημιουργών που ξέρουν καλά πώς να γράφουν κωμωδία με ρυθμό, νεύρο και κρυφό δηλητήριο.

Η τέταρτη ταινία Paddington είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, με τη Studiocanal να αποκαλύπτει τότε μόνο ότι το σενάριο θα αναλάμβαναν «παγκοσμίου φήμης κωμικοί σεναριογράφοι», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ντάγκαλ Γουίλσον, που έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην τρίτη ταινία, Paddington in Peru, βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει και στο επόμενο φιλμ.

Η σειρά ταινιών Paddington έχει ήδη ξεπεράσει τα 800 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ενώ το Paddington 2 υπήρξε για ένα διάστημα η ταινία με την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του Rotten Tomatoes. Οι δύο πρώτες ταινίες είχαν σκηνοθετηθεί από τον Πολ Κινγκ, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε και το Wonka.

Το ερώτημα, φυσικά, δεν είναι αν ο Paddington θα γίνει ξαφνικά πολιτική σάτιρα. Είναι αν η επόμενη ταινία θα καταφέρει να κρατήσει την τρυφερότητα του ήρωα, προσθέτοντας λίγη από την κοφτερή κωμική ακρίβεια των ανθρώπων που έμαθαν να γράφουν την εξουσία ως φάρσα.

Με στοιχεία από Guardian, Variety

Ο αρκούδος Πάντινγκτον ταξιδεύει στο Περού για να επισκεφθεί την αγαπημένη του θεία Λούσι, η οποία τώρα ζει σε σπίτι για συνταξιούχες αρκούδες. Με την οικογένεια Μπράουν στο πλευρό του, μια συναρπαστική περιπέτεια ξεκινά.

Paddington in Peru
Nτούγκαλ Ουίλσον
Η καρδιά της ταινίας βρίσκεται και πάλι στη σωστή θέση, η Ολίβια Κόλμαν είναι παντού και πάντα απολαυστική, ενώ ο Αντόνιο Μπαντέρας προσπαθεί πολύ και προκύπτει ικανοποιητικός
Μπεν Ουίσο, Έμιλι Μόρτιμερ, Χιου Μπόνεβιλ
Γιάννης Βασιλείου
Ο γλυκύτατος αρκούδος Πάντινγκτον, λογοτεχνικό γέννημα των ’50s και εθνικός θησαυρός για τη Μεγάλη Βρετανία, ήρθε στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από μερικά χρόνια όχι μόνο για να μας διδάξει την καλοσύνη αλλά και για να μας θυμίσει

Ο Πάντινγκτον ψάχνει να βρει το τέλειο δώρο για την θεία του τη Λούσι που κλείνει τα 100 και εντοπίζει ένα μοναδικό pop-up βιβλίο στην αντικερί του κ. Γκρούμπεν. Όταν όμως το βιβλίο εξαφανίζεται, ο Πάντινγκτον και οι Μπράουν ξεκινάνε ένα περιπετειώδες ταξίδι για να λύσουν το μυστήριο.
Paddington 2
Πολ Κινγκ
Οι Άγγλοι περιστρέφονται γύρω από τη λονδρέζικη γλύκα με μπροστάρη τον Πάντινγκτον
ΚΡΙΤΙΚΗ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μπρένταν Γκλίσον, Σάλι Χόκινς, Χιου Γκραντ
Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος
Το βρετανικό Χόλιγουντ, δηλαδή ο τρόπος που οι Άγγλοι, από το Αγάπη Είναι ως τους Χάρι Πότερ, συλλαμβάνουν, στήνουν και υλοποιούν οικογενειακά θέματα σε συνθήκες παραγωγής μεγάλης κλίμακας δηλώνει (ζεστά και χουχουλιάρικα, όπως και ο πρω