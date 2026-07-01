Ο Οθέλλος γίνεται μαύρη λεσβία στρατηγός στη νέα παραγωγή της Royal Shakespeare Company

Η Royal Shakespeare Company ετοιμάζει έναν Οθέλλο που δεν αλλάζει απλώς το φύλο του κεντρικού ρόλου, αλλά μετακινεί ολόκληρο το βλέμμα πάνω στο έργο του Σαίξπηρ.

Η Σάρον Ντ. Κλαρκ, τρεις φορές βραβευμένη με Olivier, θα παίξει τον Οθέλλο στη νέα παραγωγή που θα σκηνοθετήσει η Μονίκ Τουκό. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Swan Theatre, στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον, από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 3 Απριλίου 2027.

Στην εκδοχή αυτή, ο Οθέλλος δεν είναι ο Μαυριτανός στρατηγός της Βενετίας όπως τον ξέρουμε από την κλασική ανάγνωση του έργου. Είναι μια μαύρη λεσβία στρατηγός, μια γυναίκα στην καρδιά της στρατιωτικής εξουσίας, σε ένα μέλλον που απειλείται από την κλιματική κρίση.

Η παραγωγή παρουσιάζεται ως επανεξέταση της τραγωδίας μέσα από το πρίσμα του misogynoir, δηλαδή του ειδικού είδους μισογυνισμού και ρατσισμού που στρέφεται εναντίον των μαύρων γυναικών. Στο κέντρο παραμένει ο βασικός πυρήνας του έργου: ένας γάμος που προκαλεί αντιδράσεις, η ζήλια, η καχυποψία, η χειραγώγηση και η βία που γεννιέται όταν ο έρωτας περνά μέσα από κοινωνικά και πολιτικά σύνορα.

Μόνο που τώρα αυτά τα σύνορα γίνονται πιο ορατά. Η φυλή, το φύλο, η σεξουαλικότητα, η τάξη και η εξουσία δεν μένουν στο περιθώριο της τραγωδίας. Μπαίνουν στο ίδιο το σώμα του Οθέλλου.

Η Κλαρκ έχει πει ότι η νέα ανάγνωση του έργου τής θυμίζει την εμπειρία της από τον Θάνατο του εμποράκου, όπου η οικογένεια Λόμαν του Άρθουρ Μίλερ παρουσιάστηκε ως αφροαμερικανική οικογένεια. Εκεί, όπως έχει σημειώσει, το αμερικανικό όνειρο φαινόταν ξαφνικά πιο βίαιο, επειδή γινόταν απολύτως ορατή η αδυναμία αυτής της οικογένειας να έχει πρόσβαση σε αυτό. Κάτι ανάλογο ελπίζει να συμβεί και με τον Οθέλλο: το έργο να ιδωθεί αλλιώς, όχι επειδή αλλάζει απλώς η διανομή, αλλά επειδή η ίδια η σύγκρουση αποκτά νέα ένταση.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι να παρουσιαστεί η παραγωγή ως ένα ακόμη «ριζοσπαστικό» ανέβασμα κλασικού έργου. Ο Οθέλλος ήταν πάντα ένα έργο για το βλέμμα των άλλων πάνω σε ένα σώμα που θεωρείται ξένο. Ήταν πάντα ένα έργο για την επιθυμία που μολύνεται από την καχυποψία, για την εξουσία που δεν αρκεί για να σε προστατεύσει, για την κοινωνία που μπορεί να θαυμάζει έναν άνθρωπο και την ίδια στιγμή να τον κρατά εκτός.

Η νέα παραγωγή της RSC μοιάζει να ρωτά τι συμβαίνει όταν αυτό το «ξένο» σώμα δεν είναι μόνο μαύρο, αλλά και γυναικείο, λεσβιακό, ισχυρό, τοποθετημένο σε έναν στρατιωτικό χώρο που παραμένει βαθιά ανδρικός. Πώς κρατά μια τέτοια γυναίκα την αξιοπρέπεια, τη δύναμη και την επιθυμία της σε ένα περιβάλλον που την ανέχεται μόνο όσο τη χρειάζεται;

Η παράσταση θα ενσωματώνει κίνηση και μουσική και ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της σεζόν 2026-27 της RSC, που παρουσιάστηκε από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές Ντάνιελ Έβανς και Ταμάρα Χάρβεϊ. Στην ίδια σεζόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Game of Thrones: The Mad King, το Όπως σας αρέσει με αποκλειστικά ανδρική διανομή και τον Τζόναθαν Γκροφ, η Μίντλμαρτς της Νίνα Ρέιν και η αναβίωση του Ιούλιου Καίσαρα της Φίλιντα Λόιντ με τη Χάριετ Γουόλτερ.

Η παραγωγή της RSC δεν είναι η πρώτη βρετανική σκηνική εκδοχή που παρουσιάζει τον Οθέλλο ως μαύρη λεσβία. Το 2018, στο Liverpool Everyman, η Γκόλντα Ρόσουβελ είχε παίξει τον ρόλο σε μια αντίστοιχη queer ανάγνωση. Αυτό, όμως, δεν μειώνει το βάρος της νέας παραγωγής.

Αντίθετα, δείχνει ότι ο Οθέλλος παραμένει ένα από τα έργα που επιστρέφουν κάθε φορά που μια κοινωνία χρειάζεται να ξανακοιτάξει ποιον θεωρεί επικίνδυνο, ποιον ερωτεύσιμο και ποιον ανεκτό μόνο υπό όρους.

με στοιχεία από Guardian