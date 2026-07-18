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Ο Όλυμπος είναι υποψήφιος για ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO θα ήταν «κάτι πολύ μεγάλο, που ξεπερνά όχι μόνο τα τοπικά αλλά και τα εθνικά σύνορα. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου

The LiFO team
The LiFO team
ΟΛΥΜΠΟΣ UNESCO Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Όλυμπος, το σπίτι των 12 Ολύμπιων Θεών της αρχαίας Ελλάδας, είναι υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μικτός τόπος πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Η υποψηφιότητα πρόκειται να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας από την Κυριακή έως τις 29 Ιουλίου.

«Ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος όπου μεγαλώσαμε», δήλωσε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Ευάγγελος Γερολιόλιος, μιλώντας στο AP News. «Είναι ο τόπος που βλέπουμε καθημερινά, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας τόπος που κουβαλά μύθο, ιστορία, βιοποικιλότητα, εξαιρετική ομορφιά και τεράστια πολιτιστική αξία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε μία από τις χαμηλότερες κορυφές του Ολύμπου, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ένα υπαίθριο ιερό, με τα αρχαιότερα ευρήματα να χρονολογούνται στην Ελληνιστική περίοδο (323 π.Χ. – 30 π.Χ.). 

Σύμφωνα με την αρχική υποψηφιότητα της Ελλάδας προς την UNESCO, το ιερό θεωρείται ότι είναι εκείνο που ανέφερε ο αρχαίος φιλόσοφος και ιστορικός Πλούταρχος. Ο Πλούταρχος έγραψε τον 2ο αιώνα μ.Χ. για πομπές που ανέβαιναν σε μία από τις κορυφές του Ολύμπου, όπου τελούνταν θυσίες ζώων προς τιμήν του Δία.

Το βουνό διατήρησε τη θρησκευτική του σημασία και κατά τη χριστιανική εποχή. Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.803 μέτρων, θεωρείται ότι είναι το ορθόδοξο χριστιανικό παρεκκλήσι που βρίσκεται στο μεγαλύτερο υψόμετρο στον κόσμο. Στο φαράγγι του Ενιπέα σώζονται τα ερείπια μοναστηριού που ιδρύθηκε το 1542, ενώ περίπου είκοσι λεπτά πεζοπορίας πιο πέρα βρίσκεται το Άγιο Σπήλαιο του Αγίου Διονυσίου, ένα παρεκκλήσι χτισμένο μέσα σε σπήλαιο, από το οποίο αναβλύζει μια μικρή πηγή, της οποίας το νερό θεωρείται αγίασμα.

Οι πλαγιές του Ολύμπου, που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, φιλοξενούν επίσης πλούσια χλωρίδα και πανίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδημικών ειδών. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός πολιτισμού, μυθολογίας, φυσικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας είναι που κάνει τους κατοίκους να ελπίζουν ότι το βουνό τους θα ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

«Είναι ένας τόπος που αγαπάμε. Είναι ένας τόπος που άνθρωποι από όλο τον κόσμο επισκέπτονται για να τον δουν, να τον ζήσουν και να τον γνωρίσουν. Θέλουμε να τον προστατεύσουμε», είπε ο κ. Γερολιόλιος. Όπως τόνισε, η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO θα ήταν «κάτι πολύ μεγάλο, που ξεπερνά όχι μόνο τα τοπικά αλλά και τα εθνικά σύνορα. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό».

Η ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς δεν είναι δεδομένη

Η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία για την αναγνώριση του Ολύμπου ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2014, εγγράφοντάς τον στον Ενδεικτικό Κατάλογο (Tentative List) της UNESCO, το υποχρεωτικό πρώτο στάδιο κάθε υποψηφιότητας. Στον κατάλογο αυτό τα κράτη καταχωρίζουν τους τόπους που σκοπεύουν να προτείνουν επίσημα μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Η διαδικασία υποψηφιότητας περιλαμβάνει αρχικά μια προκαταρκτική αξιολόγηση και στη συνέχεια την υποβολή πλήρους φακέλου. Ο φάκελος εξετάζεται για διάστημα περίπου 14 μηνών από συμβουλευτικούς οργανισμούς της UNESCO, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) και η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Με πληροφορίες από AP News

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