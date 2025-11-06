Ο Olivier Rousteing αποχωρεί από τον οίκο μόδας Balmain

Ο σχεδιαστής Olivier Rousteing αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου μόδας Balmain, ύστερα από 14 χρόνια έντονης παρουσίας, κατά τα οποία συνδύασε την αυστηρότητα της παριζιάνικης ραπτικής με την αισθητική της ψηφιακής εποχής και της διασημότητας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος την Τετάρτη.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της εποχής μου στη Balmain», έγραψε ο 40χρονος Rousteing στο Instagram. «Τι απίθανη ιστορία υπήρξε αυτή - μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία ζωής… Θα κρατώ για πάντα αυτή την πολύτιμη περίοδο στην καρδιά μου».

Η Balmain επιβεβαίωσε την αποχώρησή του και ανέφερε σε δήλωσή της ότι η νέα δημιουργική ομάδα του οίκου θα ανακοινωθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Ο Rousteing, που ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής το 2011 σε ηλικία μόλις 25 ετών, ύστερα από δύο χρόνια εργασίας στη Balmain, αναζωογόνησε έναν οίκο που θεωρούνταν ξεπερασμένος, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με τη δυναμική και τη λάμψη της ποπ κουλτούρας.

Με τη δική του υπογραφή, η Balmain μετατράπηκε σε brand-φαινόμενο, με βασικά στοιχεία τα στρας, τους έντονους ώμους, επαναπροσδιορίζοντας τη γαλλική πολυτέλεια για μια γενιά μεγαλωμένη στο Instagram.

Για τον Rousteing, η Balmain ήταν εξίσου μια κοινότητα όσο και ένας οίκος μόδας. Δημιούργησε αυτό που ονόμασε «Balmain Army» - έναν κύκλο από μοντέλα και διασημότητες όπως η Ριάνα, η Μπιγιονσέ και η Κιμ Καρντάσιαν - που ενσάρκωναν τη λάμψη και την προβολή που εκείνος υπερασπιζόταν.

Ο Olivier Rousteing με την Μπιγιονσέ/Φωτογραφία: Χ

Οι επιδείξεις του εξελίχθηκαν σε λαμπερά pop events, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε πασαρέλα και συναυλία, ενώ η συμπεριληπτική του ματιά και η γιορτή της διαφορετικότητας συνέβαλαν στην ανανέωση της εικόνας ενός παριζιάνικου οίκου που παραδοσιακά συνδεόταν με την ελιτίστικη πολυτέλεια του παρελθόντος.

Γεννημένος στο Μπορντό και υιοθετημένος από βρέφος, ο Rousteing έμαθε αργότερα ότι οι βιολογικοί του γονείς ήταν σομαλικής και αιθιοπικής καταγωγής - μια αποκάλυψη που, όπως έχει πει, ενίσχυσε την αίσθηση ταυτότητας και καλλιτεχνικής αποστολής του.

Οι συλλογές του συχνά αντλούσαν έμπνευση από θέματα κληρονομιάς, ανθεκτικότητας και ανήκειν.

Η προσωπική του αντοχή δοκιμάστηκε ξανά το 2020, όταν μια έκρηξη στο τζάκι του σπιτιού του στο Παρίσι τον άφησε με σοβαρά εγκαύματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Ο Rousteing κράτησε το ατύχημα μυστικό σχεδόν για έναν χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια του οποίο συνέχισε να σχεδιάζει, φορώντας επιδέσμους και κρύβοντας τα τραύματά του από τη δημοσιότητα.

Όταν αποκάλυψε την εμπειρία του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του σώματός του γεμάτο ουλές, η πράξη του ήταν ταυτόχρονα ωμή και θαρραλέα - μια υπενθύμιση ότι η ευαλωτότητα μπορεί να συνυπάρχει με τη λάμψη.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η εμπειρία αυτή τον απελευθέρωσε από τον φόβο και ενίσχυσε την πίστη του στην ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Οι επόμενες συλλογές του — ιδιαίτερα εκείνη της Άνοιξης 2022, με αφορμή τα 10 χρόνια του στη Balmain — ήταν γεμάτες θέματα επούλωσης, δύναμης και αναγέννησης, με κορσέδες και επιδέσμους να λειτουργούν ως σύμβολα επιβίωσης.

«Όπως κάθε ιστορία, κι αυτή έχει ένα τέλος», έγραψε ο Rousteing την Τετάρτη στο Instagram. Ευχαρίστησε την ομάδα και τους συνεργάτες του, χωρίς να αποκαλύψει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του.

«Σήμερα, αφήνω τον Οίκο Balmain με τα μάτια μου ανοιχτά — ανοιχτά στο μέλλον και στις όμορφες περιπέτειες που έρχονται, περιπέτειες στις οποίες όλοι εσείς θα έχετε τη θέση σας. Μια νέα εποχή, μια νέα αρχή, μια νέα ιστορία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».