Ο οίκος Gucci ξεσπαθώνει: Στην ταινία μας παρουσιάζουν άσχημους, κοντούς και χοντρούς

Σοκ έπαθαν τα μέλη της οικογένειας Gucci όταν είδαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, μιας ταινίας που του αφορά και τους «ζεματάει» μιλώντας για ένα μελανό σημείο της οικογενειακής ιστορίας του οίκου που η σημερινή του κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με τον υπέρλαμπρο αλλά και ξεπεσμένο οίκο της δεκαετίας του 80.

Η ιστορία που φέρνει ο πολυβραβευμένος Σκοτ στη μεγάλη οθόνη επικεντρώνεται κυρίως στις σελίδες του καταδικασμένου γάμου της Πατρίτσια Ρετζιάνι με τον Μαουρίτσιο Γκούτσι και το ζευγάρι που τους υποδύεται είναι η Λέιντι Γκάγκα και ο Άνταμ Ντράιβερ. Ο γάμος του επιδεικτικά χλιδάτου ζευγαριού των Γκούτσι είχε άθλια κατάληξη με αυτόν να δολοφονείται από έναν πληρωμένο από τη σύζυγό του και εκείνη να φυλακίζεται χωρίς ελαφρυντικά.

Ωστόσο, μέλη της οικογένειας Gucci εξέφρασαν το σοκ τους όταν είδαν φωτογραφίες των παπαράτσι από το σετ, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Αλ Πατσίνο, ως Άλντο Γκούτσι, ο πατριάρχης του οίκου ο οποίος διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του brand μόδας διεθνώς, και ο Τζάρεντ Λέτο ως Πάολο Γκούτσι που εμπνεύστηκε το περίφημο διπλό G ως λογότυπο της εταιρείας. Η Πατρίτσια Γκούτσι, δεύτερη ξαδέρφη του Μαουρίτσιο είπε ότι οι φωτογραφίες του Λέτο φαλακρού και ντυμένου με λιλά κοστούμι ήταν «φρικτές, φρικτές. Αισθάνομαι ακόμα προσβεβλημένη".

Όσο για τον Αλ Πατσίνο, είπε ότι είναι ντροπιαστικό που υποδύεται τον παππού της αφού ο Πατσίνο είναι στην ταινία, παχύς, κοντός, με φαβορίτα, πραγματικά άσχημος, ενώ το σόι των Γκούτσι ήταν όμορφοι, ψηλοί, με μπλε μάτια και κομψοί.

Η Πατρίτσια είπε ακόμα ότι η οικογένεια είναι πραγματικά απογοητευμένη. «Μιλώ εξ ονόματος της οικογένειας. Κλέβουν την ταυτότητα μιας οικογένειας για να κερδίσουν, για να αυξήσουν το εισόδημα του συστήματος του Χόλιγουντ… Η οικογένειά μας έχει ταυτότητα, ιδιωτικότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά υπάρχει ένα όριο που δε γίνεται να ξεπεραστεί», είπε.

Η ταινία, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, βασίζεται στο βιβλίο της Sara Gay Forden, The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Αφηγείται την ιστορία της Ρέτζιανι, η οποία προσέλαβε έναν πληρωμένο δολοφόνο για να σκοτώσει για να σκοτώσει τον Μουρίτσιο που την είχε εγκαταλείψει για μια άλλη γυναίκα, έξω από το γραφείο του στο Μιλάνο το 1995.Η Ρετζιάνι, που αποκαλείτο «Μαύρη Χήρα» από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της δίκης της, απελευθερώθηκε από τη φυλακή το 2016, αφού εξέτισε τα 17 από τα συνολικά 29 χρόνια της ποινής της. Ο άντρας της όταν τον σκότωσαν ήταν 46 ετών.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας Dariusz Wolski, περιέγραψε την ταινία ως «σαπουνόπερα». «Είναι λίγο τραχιά, αστεία, τραγική - σαν σαπουνόπερα υψηλού επιπέδου», είπε στο Indie Wire. «Και με ένα τρελό καστ». Η σύζυγος του Ρίντλεϊ Σκοτ συναντήθηκε με την οικογένεια Γκούτσι στη δεκαετία του 2000 για να συζητήσει ένα άλλο έργο που επρόκειτο να επικεντρωθεί στην παγκόσμια επέκταση της εταιρείας με επικεφαλής τον πατέρα της Πατρίτσια Γκούτσι, Πάολο και τον παππού Άλντο. Σήμερα η Πατρίτσια Γκούτσι ισχυρίζεται ότι έφτασε με αυτό το πρόσχημα και τους εξαπάτησε ουσιαστικά, ενώ ήθελε να κάνει την τωρινή ταινία.

Αφού κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από την ταινία, η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στα ρετρό ρούχα που φορούσαν οι Γκάγκα και Ντράιβερ σε σκηνές που πόζαραν μπροστά από πίστες σκι των Άλπεων, παντρεύονταν, ή τάιζαν ο ένας τον άλλον πίτσα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gucci, Marco Bizzarri, δήλωσε στο Women’s Wear Daily ότι η εταιρεία μόδας επέτρεψε την ταινία «απόλυτη δημιουργική ελευθερία» λέγοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τη MGM και την [Scott's Company] Scott Free Productions παρέχοντας πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο του οίκου».

Μάλιστα ανακοινώθηκε ότι η Σάλμα Χάγιεκ που είναι παντρεμένη με τον Φρανσουά Ανρί Πινό διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Kering, ο οποίος κατέχει τον οίκο Gucci, θα υποδυθεί τη φίλη της Πατρίτσια Ρετζιάνι, Πίνα που καταδικάστηκε ότι οργάνωσε τη δολοφονία.