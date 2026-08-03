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Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ επιστρέφει με δύο εκθέσεις και στη μία θ' ακούγεται η φωνή του

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, δύο εκθέσεις στην Αυστραλία δείχνουν δύο διαφορετικές μεταθανάτιες εκδοχές του έργου του: η μία μέσα από τα πορτρέτα του, η άλλη μέσα από προβολές, ήχο και την ηχογραφημένη φωνή του.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ επιστρέφει με δύο εκθέσεις και στη μία θ' ακούγεται η φωνή του Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την immersive έκθεση «David Hockney: Bigger & Closer» στο Lightroom του Λονδίνου, όπου η φωνή του Ντέιβιντ Χόκνεϊ οδηγεί τους θεατές μέσα στο έργο του. Φωτ.: Justin Sutcliffe
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Δύο μεγάλες εκθέσεις αφιερωμένες στον Ντέιβιντ Χόκνεϊ ανοίγουν σχεδόν ταυτόχρονα στην Αυστραλία, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Βρετανού καλλιτέχνη στα 88 του χρόνια.

Στην Καμπέρα, η Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας παρουσιάζει την έκθεση David Hockney: Portraits in Print, με περισσότερα από 60 έργα που καλύπτουν σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η έκθεση εστιάζει στον Χόκνεϊ ως προσωπογράφο: στους φίλους, στους συνεργάτες, στους ανθρώπους γύρω του και στον τρόπο με τον οποίο το πρόσωπο έγινε για εκείνον ένας από τους πιο επίμονους τόπους παρατήρησης.

Στο Σίδνεϊ, το Carriageworks παρουσιάζει από τις 22 Οκτωβρίου το David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away), μια immersive έκθεση που δημιουργήθηκε από το Lightroom του Λονδίνου σε στενή συνεργασία με τον ίδιο τον Χόκνεϊ. Εδώ δεν πρόκειται για μια κλασική έκθεση με έργα στους τοίχους, αλλά για ένα μεγάλο ψηφιακό περιβάλλον με προβολές, ήχο, μουσική και αφήγηση από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ επιστρέφει με δύο εκθέσεις και στη μία θ' ακούγεται η φωνή του Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την immersive έκθεση «David Hockney: Bigger & Closer» στο Lightroom του Λονδίνου, όπου τα έργα του καλλιτέχνη μετατρέπονται σε ένα περιβάλλον από φως, χρώμα και κίνηση. Φωτ.: Justin Sutcliffe

Αυτή είναι και η πιο παράξενη λεπτομέρεια της δεύτερης έκθεσης: ο Χόκνεϊ δεν είναι πια εδώ, αλλά η φωνή του συνεχίζει να οδηγεί τον θεατή μέσα στο έργο του. Στην εμπειρία του Bigger & Closer, ο επισκέπτης ακούει τον ίδιο να μιλά για την όραση, την προοπτική, τη φωτογραφία, τα σχέδια στο iPad, τα τοπία και την ανάγκη να κοιτάμε πιο προσεκτικά.

Η έκθεση έχει ήδη παρουσιαστεί σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, η Σαγκάη και η Σεούλ, προσελκύοντας μέχρι τώρα περίπου 650.000 επισκέπτες. Η παρουσίασή της στο Carriageworks θα είναι η πρώτη στην Αυστραλία και θα μεταφέρει τον κόσμο του Χόκνεϊ σε ένα περιβάλλον όπου εικόνα, ήχος και κίνηση λειτουργούν σαν μια μεγάλη είσοδος στον τρόπο που έβλεπε.

Οι δύο εκθέσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά μαζί σχηματίζουν ένα ενδιαφέρον δίπτυχο. Η μία επιστρέφει στα ίδια τα έργα, στην τυπωμένη εικόνα, στο χαρτί και στο βλέμμα του καλλιτέχνη πάνω στους άλλους. Η άλλη μετατρέπει το έργο του σε εμπειρία, σε προβολή, σε περιβάλλον όπου ο Χόκνεϊ μοιάζει να παραμένει παρών μέσα από την ηχογραφημένη φωνή του.

Ο Χόκνεϊ υπήρξε ένας από τους καλλιτέχνες που δεν αντιμετώπισαν ποτέ την τεχνολογία σαν απειλή. Από τη φωτογραφία και τα κολάζ μέχρι τα σχέδια στο iPad και τα μεγάλα ψηφιακά τοπία του, η δουλειά του είχε πάντα κάτι από πείραμα πάνω στον τρόπο που βλέπουμε. Γι’ αυτό και η μεταθανάτια ζωή του δεν περιορίζεται τώρα σε μια αναδρομή. Συνεχίζεται και ως εικόνα, και ως φωνή, και ως μηχανισμός θέασης.

Στην Αυστραλία, λοιπόν, ο Χόκνεϊ επιστρέφει διπλά: στην Καμπέρα ως καλλιτέχνης των προσώπων και στο Σίδνεϊ ως σχεδόν ζωντανή παρουσία μέσα σε ένα δωμάτιο από φως.

Η μία έκθεση ζητά από τον θεατή να σταθεί μπροστά σε ένα έργο. Η άλλη τον καλεί να μπει μέσα του.

Με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

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