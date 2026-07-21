ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Νόλαν σκέφτεται να γυρίσει ταινία τρόμου

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης αστειεύτηκε με τους θαμαστές του που του ζητάνε να σκηνοθετήσει μια ταινία τρόμου, καθώς εντόπισαν πολλές τέτοιες σκηνές στην «Οδύσσεια»

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ ΤΑΙΝΙΑ ΘΡΙΛΕΡ Facebook Twitter
Φωτ. EPA
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Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γυρίσει ταινία τρόμου στο μέλλον. 

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης αστειεύτηκε με τους θαμαστές του που του ζητάνε να σκηνοθετήσει μια ταινία τρόμου, καθώς εντόπισαν πολλές τέτοιες σκηνές στην «Οδύσσεια». «Δεν χρειάζεται πλέον να με παρακαλούν να αφηγηθώ μια ιστορία τρόμου. Απλώς αγοράστε ένα εισιτήριο», τόνισε αστειευόμενος. 

Απαντώντας στην ερώτηση του hollywoodreporter για το αν θα ήθελε να σκηνοθετήσει μια εξ ολοκλήρου ταινία τρόμου, ο Νόλαν δεν εμφανίστηκε αρνητικός, αρκεί να υπάρχει μια καλή ιστορία που θα μπορεί να αφηγηθεί. 

«Πάντα πίστευα ότι ο τρόμος ως είδος πρέπει να προσεγγίζεται πολύ προσεκτικά από εννοιολογική άποψη. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις μια καταπληκτική ιδέα. Όταν πας να δεις μια ταινία όπως το Obsession, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δεν έχει να κάνει με την τεχνική πλευρά. Δεν έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχει να κάνει με την ιστορία. Έτσι, πάντα ψάχνω» ανέφερε.

Η ταινία Obsession έγινε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ να αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που κάνει μια ευχή να τον ερωτευτεί μία συνάδελφός του και το αποτέλεσμα έχει θανάσιμες συνέπειες.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ ΜΠΕ 

Πολιτισμός

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