Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε μετά το «όχι» στο Insomnia

Ο Νίκολας Κέιτζ λέει ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν του ξανατηλεφώνησε ποτέ μετά το «όχι» του στο Insomnia.

Σε νέα συνέντευξή του στους New York Times, ο 62χρονος ηθοποιός μίλησε για τους ρόλους που έχει απορρίψει στην καριέρα του και υποστήριξε ότι αρκετοί μεγάλοι σκηνοθέτες δεν επέστρεψαν ποτέ με νέα πρόταση. Ανάμεσά τους, όπως είπε, ήταν ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Γούντι Άλεν.

«Οι περισσότεροι πληγώνονται και δεν σε ξανακαλούν», είπε ο Κέιτζ, εξηγώντας ότι αυτό του έχει συμβεί «ένα εκατομμύριο φορές». Για τον Νόλαν, διευκρίνισε ότι είχε απορρίψει ρόλο στο Insomnia, το ψυχολογικό θρίλερ του 2002 με τον Αλ Πατσίνο, τον Ρόμπιν Γουίλιαμς και τη Χίλαρι Σουάνκ.

Για τον Πολ Τόμας Άντερσον είπε ότι επρόκειτο για μια πολύ πρώιμη ταινία, αφού ο σκηνοθέτης τού είχε δείξει μικρού μήκους φιλμ με τον Φίλιπ Μπέικερ Χολ, πριν από το Hard Eight. Ο Κέιτζ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση του Γούντι Άλεν.

Η εξαίρεση, όπως είπε, ήταν ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ. Ο Κέιτζ είχε απορρίψει παλιότερα ταινία του, όμως ο σκηνοθέτης επέστρεψε χρόνια αργότερα με νέα πρόταση: το Madden, τη βιογραφική ταινία για τον θρυλικό προπονητή και σχολιαστή του NFL, Τζον Μάντεν. Ο Κέιτζ δέχτηκε, λέγοντας ότι η επιστροφή του Ράσελ «έδειξε κλάση».

Στο Madden, που αναμένεται στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, συμπρωταγωνιστούν ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Τζον Μουλέινι, η Κάθριν Χαν, η Σιένα Μίλερ, ο Σέιν Γκίλις και ο Τζόελ Μάρεϊ.

Η συνέντευξη έγινε με αφορμή το Spider-Noir, την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική δουλειά του Κέιτζ. Στη σειρά υποδύεται τον Μπεν Ράιλι, έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και υπερήρωας με δυνάμεις αράχνης. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στο MGM+ στις 25 Μαΐου και διεθνώς στο Prime Video στις 27 Μαΐου, σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκδοχή.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κέιτζ μίλησε και για τη μυθολογία που έχτισε γύρω από τον εαυτό του, πολύ πριν το ίντερνετ και τα memes την κάνουν ανεξέλεγκτη. Είπε ότι κάποτε ήθελε να δημιουργήσει μια αύρα παλιού χολιγουντιανού σταρ, σαν τους Μπόγκαρτ, Κάγκνεϊ και Μπέτι Ντέιβις, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η εικόνα θα κατέληγε να ταξιδεύει παγκοσμίως ως meme.

Σήμερα, πάντως, ο ίδιος περιγράφει τη ζωή του πολύ διαφορετικά. Λέει ότι ζει «πολύ μοναστικά», χωρίς ρίσκα, αφοσιωμένος στη μικρή του κόρη. Τα βασικά του ελαττώματα, όπως παραδέχεται, είναι η υπερβολική καφεΐνη και το doomscrolling.

Αλλά ακόμη κι όταν δηλώνει «εξαιρετικά βαρετός», ο Νίκολας Κέιτζ εξακολουθεί να ξέρει πώς να παράγει μια είδηση: λέγοντας ότι μερικοί από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες του κόσμου ίσως δεν συγχώρεσαν ποτέ ένα παλιό «όχι».

με στοιχεία απο Deadline