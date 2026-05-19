Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν λύγισε στις Κάννες μιλώντας για τη στιγμή που «πέθανε για 25 λεπτά»

Ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν συγκινήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το Her Private Hell στις Κάννες, όταν μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που, όπως είπε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή και το σινεμά.

Ο Δανός σκηνοθέτης, που επιστρέφει στη μεγάλου μήκους ταινία με το Her Private Hell έπειτα από δέκα χρόνια, είπε ότι πριν από αυτή την εμπειρία είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωθε πως δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει ως δημιουργός.

«Πριν πεθάνω, είχα φτάσει στο τέλος της καριέρας μου, γιατί δεν είχε μείνει τίποτα μέσα μου», είπε, σύμφωνα με το Variety. «Δεν υπήρχε τίποτα να κάνω».

Ο Ρεφν ανέφερε ότι οι γιατροί εντόπισαν τυχαία ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά του, το οποίο περιέγραψε ως «leaking heart». Όπως είπε, του είπαν ότι πιθανόν δεν θα ζούσε, ενώ ακόμη κι αν τα κατάφερνε, δεν ήξεραν τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η επέμβαση. Δύο εβδομάδες αργότερα χειρουργήθηκε.

Με το χαρακτηριστικό του μαύρο χιούμορ, αστειεύτηκε λέγοντας ότι, ευτυχώς, ο χειρουργός ήταν «ο Τομ Κρουζ» και κατάφερε να τον φέρει πίσω στη ζωή «με ηλεκτρισμό».

Στη συνέχεια όμως λύγισε, καθώς μίλησε για το πώς βίωσε αυτή την εμπειρία. «Συνειδητοποίησα πριν πεθάνω ότι μου είχε δοθεί ένα δώρο, ότι μπορούσα να ξεκινήσω ξανά», είπε, με δάκρυα στα μάτια. «Πόσοι άνθρωποι παίρνουν μια δεύτερη ευκαιρία; Κι εγώ πήρα μια δεύτερη ευκαιρία από τον Θεό. Και μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω για καλό».

Το Her Private Hell έκανε πρεμιέρα στις Κάννες το βράδυ της Δευτέρας και, σύμφωνα με το Variety, απέσπασε επτάλεπτο χειροκρότημα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Σόφι Θάτσερ, ο Τσαρλς Μέλτον, η Χαβάνα Ρόουζ Λιου, η Κριστίν Φρόσεθ, ο Ντούγκρεϊ Σκοτ, ο Ντιέγκο Κάλβα, η Σιόλι Κουτσούνα, η Αόι Γιαμάντα και ο Χιντετόσι Νισιτζίμα.

Η ταινία περιγράφεται ως ένα σκοτεινό, νεονουάρ θρίλερ, με την Θάτσερ στον ρόλο μιας βασανισμένης σταρ του σινεμά που έρχεται αντιμέτωπη με τα τραύματά της, ενώ μια μυστηριώδης φιγούρα, γνωστή ως Leather Man, και ένας στρατιώτης που υποδύεται ο Μέλτον μπλέκονται σε μια παράλληλη ιστορία εκδίκησης και απώλειας.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρεφν ρωτήθηκε και για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα τη φετινή κινηματογραφική συζήτηση. Ο ίδιος είπε ότι δεν την αντιμετωπίζει αρνητικά, αρκεί να λειτουργεί ως εργαλείο δημιουργικότητας.

«Για μένα είναι σαν πινέλο», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει ήδη δοκιμάσει τη χρήση της σε μελλοντικό project. Όπως πρόσθεσε, κανείς δεν γνωρίζει ακόμη όλες τις συνέπειες αυτής της τεχνολογίας, αλλά από την πλευρά της δημιουργίας τη βλέπει ως μια νέα εφεύρεση. Το ερώτημα, είπε, είναι τι θα κάνει κανείς με αυτήν.

Με στοιχεία από Variety.