Ο Νικ Κέιβ ανέβηκε σε μια ταράτσα και το Μπράιτον έγινε η σκηνή του

Ο Νικ Κέιβ δεν εμφανίστηκε απλώς σε μια ταράτσα του Μπράιτον. Για λίγες ώρες, έκανε ολόκληρη την πόλη να μοιάζει σαν να είχε στηθεί γύρω από τη φωνή του.

Πριν από τη μεγάλη συναυλία των Nick Cave and the Bad Seeds στο Preston Park, τη μοναδική προαναγγελμένη εμφάνισή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026, ο Κέιβ και η μπάντα του έπαιξαν αιφνιδιαστικά στην ταράτσα του Resident Records, του ανεξάρτητου δισκοπωλείου στην οδό Kensington Gardens, στην περιοχή North Laine. Η εμφάνιση υποτίθεται ότι ήταν μυστική. Όμως στο Μπράιτον, και ειδικά όταν πρόκειται για τον Κέιβ, τέτοια μυστικά δεν μένουν μυστικά για πολύ.

Ο Νικ Κέιβ τραγουδά στο μπαλκόνι του Resident Records, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία των Bad Seeds στο Preston Park. Φωτ.: Dimitris Legakis

Από νωρίς το πρωί, ο στενός πεζόδρομος άρχισε να γεμίζει. Άλλοι είχαν ειδοποιηθεί από φίλους, άλλοι είχαν πάει για να αγοράσουν ειδικές εκδόσεις και αντικείμενα από το προσωρινό κατάστημα, άλλοι απλώς είδαν τον εξοπλισμό στην ταράτσα και κατάλαβαν. Μέχρι τις 10.30, ο δρόμος ήταν πια ασφυκτικά γεμάτος. Κάποιοι παρακολουθούσαν από κάτω, άλλοι ανέβηκαν σε διπλανές στέγες, και τα γύρω μαγαζιά βρέθηκαν ξαφνικά μέσα σε ένα μικρό αστικό προσκύνημα.

Το ενδιαφέρον της σκηνής δεν ήταν μόνο η έκπληξη. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Κέιβ είχε ήδη απλωθεί στην πόλη πριν καν ανέβει στη σκηνή του Preston Park. Ο κινηματογράφος Duke of York’s Picturehouse είχε οργανώσει διήμερο αφιέρωμα με ταινίες που επέλεξε και παρουσίασε ο ίδιος. Στο Resident Records λειτουργούσε προσωρινό κατάστημα με ειδικές εκδόσεις και αντικείμενα. Υπήρχε ακόμη και γραμματοκιβώτιο για γράμματα προς το The Red Hand Files, την ιστοσελίδα όπου ο Κέιβ απαντά σε ερωτήσεις θαυμαστών για τη θλίψη, την πίστη, την τέχνη, την αγάπη και τις μικρές παραξενιές της ζωής.

Ακόμη και ο σιδηροδρομικός σταθμός είχε αλλάξει φωνή. Όσοι έφταναν στο Μπράιτον άκουγαν προσωρινά τον Νικ Κέιβ να τους καλωσορίζει στην πόλη. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από προώθηση συναυλίας. Ήταν σαν το Μπράιτον να είχε δεχτεί, για ένα διήμερο, να γίνει σκηνικό του.

Η Kensington Gardens γέμισε από θαυμαστές, κινητά και ανθρώπους που είχαν ανέβει σε διπλανές στέγες για να δουν τη μυστική εμφάνιση.

Η σχέση του Κέιβ με την πόλη κάνει την εικόνα πιο φορτισμένη. Έζησε στο Μπράιτον για πολλά χρόνια και η πόλη βρίσκεται βαθιά μέσα στη νεότερη μυθολογία του. Δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου πέρασε. Είναι η πόλη που συνδέθηκε με την οικογενειακή του ζωή, αλλά και με τον θάνατο του γιου του, Άρθουρ, το 2015, σε πτώση από γκρεμό στο Ovingdean. Γι’ αυτό η επιστροφή του, ακόμη και σε μια τόσο παράξενη, σχεδόν πανκ αστική χειρονομία, είχε κάτι περισσότερο από νοσταλγία.

Το πλήθος έξω από το Resident Records δεν αποτελούνταν μόνο από περαστικούς. Ανάμεσά τους υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ταξιδέψει από τη Γερμανία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία και άλλες χώρες για τη συναυλία στο Preston Park. Για κάποιους, αυτό ήταν μέρος ενός καλοκαιριού αφιερωμένου στον Κέιβ και τους Bad Seeds. Για άλλους, ήταν μια σπάνια ευκαιρία να δουν έναν καλλιτέχνη που τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί από τον σκοτεινό ροκ μύθο σε κάτι ακόμη πιο ιδιόμορφο: δημόσιο συνομιλητή της απώλειας.

Η τελευταία δεκαετία του Κέιβ έχει αλλάξει το βάρος της παρουσίας του. Δίσκοι όπως το Ghosteen, η ταινία One More Time With Feeling και το βιβλίο Faith, Hope and Carnage τον έκαναν όχι απλώς έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, αλλά έναν καλλιτέχνη που πολλοί αναζητούν όταν θέλουν να ακούσουν κάποιον να μιλά για πένθος χωρίς να το μικραίνει. Αυτό εξηγεί και γιατί μια εμφάνιση σε μια ταράτσα μπορεί να μοιάζει με μικρή τελετουργία και όχι απλώς με έξυπνη προωθητική κίνηση.

Το ίδιο το σετ είχε την αταξία και την ένταση μιας σκηνής που δεν ήταν φτιαγμένη για να χωρέσει τέτοια μπάντα. Επτά μουσικοί και τέσσερις τραγουδίστριες στριμωγμένοι σε ένα μικρό ύψωμα πάνω από τον δρόμο, με τον Κέιβ να γελά κατά στιγμές με το παράλογο της κατάστασης, να δίνει οδηγίες στους μουσικούς του στη μέση των τραγουδιών και να κρέμεται σχεδόν από το μπαλκόνι για να διευθύνει το κοινό.

Ακούστηκαν τραγούδια από διαφορετικές περιόδους, από το παλιό, αποκαλυπτικό Train Long Suffering μέχρι μια εκδοχή του Cosmic Dancer των T. Rex. Στο Henry Lee, ο Κέιβ τραγούδησε με την Τζάνετ Ρέιμους, ενώ η σύζυγός του, Σούζι Μπικ, παρακολουθούσε από διπλανό μπαλκόνι. Η εικόνα είχε κάτι από παλιό ροκ χάος, κάτι από λαϊκή τελετή και κάτι από αστικό θέατρο που συνέβαινε χωρίς κανονική σκηνή, χωρίς απόσταση, χωρίς επίσημη είσοδο.

Το τέλος ήρθε με το Papa Won’t Leave You, Henry. Λίγο μετά εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά το πλήθος είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται, οι περισσότεροι προς την κατεύθυνση του Preston Park. Η πόλη συνέχιζε το τελετουργικό της: άλλοι έτρεχαν για τη μεγάλη συναυλία, άλλοι για τις ειδικές εκδόσεις που είχαν ήδη γίνει αντικείμενο μικρής φρενίτιδας.

Ο Νικ Κέιβ στην ταράτσα του Resident Records, σε μια εμφάνιση που μετέτρεψε για λίγο το Μπράιτον σε σκηνικό της δικής του μυθολογίας. Φωτ.: Dimitris Legakis

Αυτό που έμεινε, όμως, ήταν η εικόνα ενός καλλιτέχνη που δεν χρειάστηκε τεράστια σκηνή για να καταλάβει μια πόλη. Για μια μέρα, ο Νικ Κέιβ ήταν η φωνή στον σταθμό, το πρόσωπο στις βιτρίνες, το όνομα στα σινεμά, η αφορμή για γράμματα, ουρές, ταξίδια και ανθρώπους πάνω σε στέγες.

Το Μπράιτον δεν φιλοξένησε απλώς μια συναυλία. Έγινε, για λίγο, μέρος της μυθολογίας της.

Με στοιχεία από The Guardian