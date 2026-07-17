O Nick Warren στην Αθήνα και άλλα 15 events που αξίζουν

CLUBBING

ACN with K.atou & Maria Politi

Δύο από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της αθηναϊκής ηλεκτρονικής σκηνής. Η K.atou και η Maria Politi ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πολύωρο ταξίδι μέσα από Detroit techno, house και υπνωτιστικούς techno ήχους, με έμφαση στην επιλογή και τη ροή του dancefloor.

17/7, 23:00, Astron Club, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 121, Αθήνα

SMUT x Alpha Tracks x Anamorph x ONUR

Alpha Tracks

Το SMUT υποδέχεται τον Alpha Tracks για μια βραδιά αφιερωμένη στην acid techno, με ένταση που κρατά μέχρι το πρωί. Μαζί του οι Anamorph και ONUR συμπληρώνουν ένα lineup που κινείται ανάμεσα σε techno, trance και ωμή rave ενέργεια, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά underground dancefloors της Αθήνας.

18/7, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Maceo Plex & Marcel Dettmann

Marcel Dettmann

Δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης techno συναντιούνται στο Bolivar για μια σπάνια βραδιά. Ο Maceo Plex φέρνει τον κινηματογραφικό συνδυασμό techno, house και IDM, ενώ ο θρυλικός resident του Berghain, Marcel Dettmann, υπόσχεται ένα ωμό, αδυσώπητο techno set. Τη βραδιά ανοίγει ο Manolaco.

18/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Sasha

Sasha

Ο Sasha επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά αφιερωμένη στην ουσία της progressive house. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην κορυφή της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Βρετανός DJ και παραγωγός υπόσχεται ένα κινηματογραφικό set γεμάτο ατμόσφαιρα, ενώ μαζί του εμφανίζονται οι Junior Rush και Petros Floorfiller.

18/7, 21:00, Manko Athens, Λ. Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα

Body Double & Spania

Body Double

Οι Body Double κινούνται ανάμεσα σε dark disco, acid house και euphoric techno, ενώ η Spania συμπληρώνει τη βραδιά με ένα groove που ισορροπεί ανάμεσα σε house, electro και tech house, κρατώντας σταθερά το dancefloor σε κίνηση.

17/7, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

Shimza & Arodes

Arodes

Οι Shimza και Arodes συναντιούνται στο Bolivar για μια βραδιά γεμάτη afro και melodic house. Ο Νοτιοαφρικανός δημιουργός του KUNYE φέρνει δυναμικούς tribal ρυθμούς, ενώ ο Arodes επενδύει σε μελωδικές, ατμοσφαιρικές διαδρομές. Μαζί τους οι Steph και Rezo σε ένα κοινό b2b set.

17/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Nick Warren

Nick Warren

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην κορυφή της progressive house και της melodic electronica, ο Βρετανός DJ ξεχωρίζει για τα ατμοσφαιρικά, κινηματογραφικά sets του που χτίζονται υπομονετικά μέχρι την κορύφωση. Μαζί του εμφανίζεται ο Steph.

16/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

ΘΕΑΤΡΟ

Άλκηστις

Φωτ.: Γκέλυ Καλαμπάκα

Η «Άλκηστις» ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Κι ενώ τα όρια ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς καταλύονται, ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε μουσικό όργανο πένθους, σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου – όπου τα πάντα παραπαίουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση.

17-18/7, 21:00, Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Xώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου

Μια ιστορία αγάπης για τη μοναχοκόρη του παλιού αγροτικού ιατρού της Επιδαύρου, που με το αίμα της έβαψε για πάντα τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου.

Μια συντροφιά, μια παρέα ανθρώπων, εφτά τον αριθμό, με την κονκάρδα του οδοιπόρου και του στρατολάτη στο πέτο, φτάνουν στο περιβόλι με τις πορτοκαλιές, τις ελιές και τον μεγάλο βράχο. Αποφασίζουν, σύμφωνα με την παλιά συνήθεια των Ελλήνων, να διηγηθούν τραγουδιστά την ιστορία τους, την ιστορία του τόπου, αυτού του τόπου. Μια ιστορία αγάπης για τη μοναχοκόρη του παλιού αγροτικού ιατρού της Επιδαύρου, που με το αίμα της έβαψε για πάντα τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου – τα κατακόκκινα σαγκουίνια.

17-18/7, 21:30, Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, Παλαιά Επίδαυρος, Αργολίδα

Ending in Beauty

Ending in Beauty

Δραματουργός, σκηνοθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης, ο γεννημένος στη Γαλλία και με μαροκινή καταγωγή Μοχάμεντ Ελ Χατίμπ κινείται ανάμεσα στο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και το μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ, προσεγγίζοντας διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα αλλά και πιο προσωπικές επικράτειες με ποιητική διάθεση, χιούμορ και τρυφερή ενσυναίσθηση. Στο έργο του τον κεντρίζουν όσα συνήθως προσπερνάμε, από την αθέατη καθημερινότητα και ρουτίνα έως τη «μυστική» ζωή των ηλικιωμένων.

17-18/7, 19:00, Χώρος Ε, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Look Mum No DJ

Look Mum No DJ

Ο Look Mum No DJ φέρνει στο PLEX ένα εκρηκτικό live που μετατρέπει το DJing σε πραγματική περφόρμανς. Με αυτοσχέδιες κατασκευές, drum machines και αναλογικά synths, ο Ανδρέας Παπαρρούσος στήνει ένα ξέφρενο μείγμα από disco, house και acid, όπου η ενέργεια του rave συναντά την DIY αισθητική.

17/7, 21:00, Plex, Κεραμεικού 28

Marva Von Theo, Moonmoth, Dance with Invisible Partners

Οι Marva Von Theo. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Οι Marva Von Theo, οι Dance With Invisible Partners και οι MoonMoth συναντιούνται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για μια ατμοσφαιρική καλοκαιρινή συναυλία. Με αφετηρία την electronic, τη dark και την art pop, τα τρία αθηναϊκά σχήματα συνθέτουν ένα κινηματογραφικό ηχητικό ταξίδι κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας.

19/7, 20:30, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Lotteria

O Henry Curchod κατασκευάζει έναν φανταστικό αλλά πειστικό κόσμο όπου η ζωγραφική, το φαγητό και η φαντασία συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο, επινοημένο εστιατόριο.

Στο «Lotteria», ο Henry Curchod κατασκευάζει έναν φανταστικό αλλά πειστικό κόσμο όπου η ζωγραφική, το φαγητό και η φαντασία συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο, επινοημένο εστιατόριο. Στο στούντιό του στο Hackney Wick, μια στολή σεφ κεντημένη με το έμβλημα της Lotteria κρέμεται πάνω από έναν τεράστιο ασημένιο καμβά, υποδεικνύοντας έναν τόπο που θα μπορούσε να υπάρχει αλλά δεν υπάρχει.

Έως 1/8, Τhe Intermission, Πολυδευκους 37, Πειραιάς

Υπογαία – Underland

Η «Υπογαία», σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, προσεγγίζει τη γεωλογία ως τρόπο σκέψης γύρω από την ύλη, τη μνήμη, τον χρόνο και τις σχέσεις ανθρώπινων και μη ανθρώπινων μορφών ζωής.

Οι καλλιτέχνες της έκθεσης μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για τη γη, το υπέδαφος, τα πετρώματα, τα ίχνη του χρόνου και τις υλικές μνήμες που εγγράφονται στο τοπίο. Η «Υπογαία», σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, προσεγγίζει τη γεωλογία ως τρόπο σκέψης γύρω από την ύλη, τη μνήμη, τον χρόνο και τις σχέσεις ανθρώπινων και μη ανθρώπινων μορφών ζωής. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες στρέφονται στην προϊστορία, τη γεωλογία και την παλαιοντολογία.

Έως 19/9, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, Κολωνάκι

ΟΠΕΡΑ

Τραβιάτα

H εμβληματική «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο θέατρο Ολύμπια.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ολοκληρώνει την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26 με την εμβληματική «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, στην ιστορική παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας της στην Κίνα και τη Θεσσαλονίκη. Η αναβίωση της αγαπημένης όπερας του Βέρντι εντάσσεται στο αφιέρωμα της ΕΛΣ στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Σ. Πετρόπουλο.

18-30/7, 20:00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Σημείο Deborah Hay

Φωτ.: Rino Pizzi

Συνδεδεμένη με το Judson Dance Theater, τη συλλογικότητα που σημάδεψε τη γέννηση του μεταμοντέρνου χορού στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960, η Ντέμπορα Χέι ανανέωσε εκ θεμελίων τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη χορογραφία. Αντί να αντιμετωπίσει τη χορογραφία συμβατικά, ως σύνθεση και ακολουθία προκαθορισμένων βημάτων, στράφηκε στη γλώσσα, γράφοντας παρτιτούρες (scores) που ενεργοποιούνται μέσω υποθετικών ερωτήσεων, μετατρέποντας το σώμα και την αντίληψη σε πεδίο πειραματισμού και διερεύνησης.

17-18/7, 21:00, Χώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)