O Nick Cave στην Αθήνα και άλλα 19 events που αξίζουν

CLUBBING

Korolova

Η Korolova έρχεται στην Αθήνα για ένα DJ set γεμάτο μελωδικό house και techno. Η Ουκρανή παραγωγός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πολυσυζητημένα ονόματα της διεθνούς σκηνής, με εμφανίσεις σε Tomorrowland και EDC Las Vegas. Μαζί της οι Nick Devon και Steph b2b ReZo.

20/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

ΘΕΑΤΡΟ

Hide to show

Ένα έργο γραμμένο από τον πολυπράγμονα Γερμανό συνθέτη Μίχαελ Μπάιλ ειδικά για το Nadar Ensemble, στην τρίτη τους συνεργασία από το 2011 – η οργανική και ηλεκτρονική μουσική συναντούν το βίντεο και την τεχνολογία, προσφέροντας ένα συμπυκνωμένο σχόλιο πάνω στο τι συνιστά πραγματικό στις μέρες μας, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν την κάτοψη ενός κόσμου στον οποίο όλα καλύπτονται κάτω από ένα παχύ στρώμα εικονικότητας.

20-21/6, 21:00/20:00, Χώρος Δ, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Εν θεάτρω (under construction)

Facebook Twitter Φωτ.: Ορέστης Παπαϊωάννου

Η θεατρική ομάδα Innamorati παρουσιάζει μια σκηνική σύνθεση βασισμένη σε έργα των Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Αντόν Τσέχοφ, μέσα από μια σύγχρονη, συλλογική θεατρική προσέγγιση που εξερευνά τον έρωτα, τη μοναξιά, τη σύγκρουση και το παιχνίδι της σκηνής.

20-28/6, 19:00, Θέατρο Άνεσις, Κηφισίας 14, είσοδος: 8-10 ευρώ

Η Ζ’ Επιστολή ή Ο απογοητευμένος Πλάτωνας

Λίγα πράγματα γνωρίζουμε, στην πραγματικότητα, για τον μαθητή του Σωκράτη πέρα από τους εμβληματικούς διαλόγους του. Τέσσερα χρόνια προτού πεθάνει, ο Πλάτωνας γράφει τη Ζ’ Επιστολή –την απολογία της ζωής και του έργου του– και την απευθύνει ως γράμμα και παρακαταθήκη στην οικογένεια του Δίωνα, στις Συρακούσες, μετά τη δολοφονία του επιστήθιου φίλου του.

22-24/6, 21:30, Χώρος Ε, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΟΠΕΡΑ

Μήδεια

Facebook Twitter Φωτ.: Αρχείο Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μετά το κλείσιμο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού για εργασίες αναστήλωσης, η ΕΛΣ συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των καλοκαιρινών παραγωγών όπερας, αυτήν τη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά την τελευταία φορά που παρουσιάστηκε εκεί παραγωγή όπερας για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Αναβιώνει την όπερα «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι για μία μοναδική παράσταση, εξήντα πέντε χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χορς.

20/6, 21:00, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Einstürzende Neubauten

Facebook Twitter Φωτ.: Thomas Rabsch

Ένα συνεργείο κατεδαφίσεων των μουσικών συμβάσεων μεταμφιεσμένο σε συγκρότημα θα καταλάβει τη σκηνή, μετατρέποντάς τη σε μια εξαίσια βιομηχανική παιδική χαρά. Αναφερόμαστε φυσικά στους Einstürzende Neubauten. Το γερμανικό σύνολο έχει διασχίσει μισό αιώνα μουσικής ιστορίας και συνεχίζει να ακούγεται το ίδιο, ακριβώς γιατί δεν ακούγεται σαν οτιδήποτε άλλο. Ενώ κλείνουν το μάτι στις εφήμερες ηχητικές πρωτοπορίες, παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι σε έναν ήχο που έρχεται από μέσα.

18/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη), είσοδος: από 49, 50

Nick Cave and the Bad Seeds

Facebook Twitter Είτε συνοδεύεται από τους Bad Seeds είτε εμφανίζεται σε πιο λιτή εκδοχή, κάθε συναυλία του Nικ Κέιβ μοιάζει με τελετουργία.

Μια βραδιά γεμάτη σκοτεινό ρομαντισμό, ένταση και βαθιά συναισθηματική φόρτιση. Το έχουμε ξαναζήσει και θα γίνει χαμός για μια ακόμη φορά. Είτε συνοδεύεται από τους Bad Seeds είτε εμφανίζεται σε πιο λιτή εκδοχή, κάθε συναυλία του Nικ Κέιβ μοιάζει με τελετουργία. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη θλίψη, την πίστη και την ανθρώπινη απώλεια, ο Αυστραλός δημιουργός παραμένει μία από τις πιο καθηλωτικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής, και το κοινό του επίσης φανατικό.

24/6, 21:00, Πλατεία Νερού, Φάληρο

David Byrne

Facebook Twitter Φωτ.: Shervin Lainez

Ο Ντέιβιντ Μπερν έρχεται φέτος το καλοκαίρι στο πλαίσιο της περιοδείας «Who is the sky tour», μεταφέροντας επί σκηνής τη δημιουργική ιδιοφυΐα που τον καθιέρωσε από την εποχή των Talking Heads μέχρι σήμερα. Οι συναυλίες του συνδυάζουν μουσική, performance art και κινησιολογία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά το κλασικό live. Με τραγούδια όπως το «Once in a lifetime» και το «This must be the place», ο Μπερν εξακολουθεί να μοιάζει πρωτοποριακός, χαρισματικός και απόλυτα συνδεδεμένος με το σύγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο.

21/6, 18:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Jean-Michel Jarre

Facebook Twitter O Γάλλος δημιουργός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με συνθεσάιζερ, λέιζερ και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής εδώ και δεκαετίες, ο Γάλλος δημιουργός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με συνθεσάιζερ, λέιζερ και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Ήταν ίσως ο πρώτος που έφερε την progressive μουσική στο mainstream και άνοιξε τον δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Κλασικά έργα όπως το «Oxygène» και το «Équinoxe» συναντούν σύγχρονες τεχνολογίες, σε ένα live που ισορροπεί μεταξύ της καινοτομίας και της αίσθησης ότι ένας διαφορετικός κόσμος μπορεί να είναι εφικτός έστω και για λίγο.

22/6, 18:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Lykke Li

Facebook Twitter Oι συναυλίες της Lykke Li ισορροπούν ανάμεσα στην ευαισθησία, τον ηλεκτρονικό ήχο και μια σχεδόν υπνωτική ατμόσφαιρα.

Με τη χαρακτηριστική μελαγχολική ποπ αισθητική που την έκανε ξεχωριστή από τα πρώτα της βήματα, οι συναυλίες της Lykke Li ισορροπούν ανάμεσα στην ευαισθησία, τον ηλεκτρονικό ήχο και μια σχεδόν υπνωτική ατμόσφαιρα. Με τραγούδια όπως τα κορυφαία «I follow rivers» και «No rest for the wicked», η Σουηδή δημιουργός δημιουργεί live γεμάτα συναισθηματική ένταση, χαμηλόφωνη αισθητική και μια ιδιαίτερη αίσθηση οικειότητας ακόμη και μπροστά σε μεγάλο κοινό.

22/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Kneecap

Facebook Twitter Oι συναυλίες των Kneecap μοιάζουν περισσότερο με πανκ εξέγερση παρά με μια συμβατική ραπ συναυλία.

Οι Ιρλανδοί επιστρέφουν φέτος το καλοκαίρι μεταφέροντας την ωμή ενέργεια και την πολιτική ένταση που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πολυσυζητημένα ραπ γκρουπ της Ευρώπης. Με στίχους στα αγγλικά και στα ιρλανδικά, χιούμορ και εκρηκτική σκηνική παρουσία, οι συναυλίες τους μοιάζουν περισσότερο με πανκ εξέγερση παρά με μια συμβατική ραπ συναυλία. Ετοιμαστείτε για ατελείωτα mosh pits.

20/6, 19:00, Rockwave Festival, 37o χλμ. Εθν. οδού Αθηνών-Λαμίας, Μαλακάσα, είσοδος: από 39 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σημείο Κάλλας

Facebook Twitter Φωτ.: Παντελής Μάκκας

Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής «Μήδειας» του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την έκθεση «Σημείο Κάλλας» στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο κορυφαίος διεθνής Έλληνας σκηνογράφος Διονύσης Φωτόπουλος, ενώ το video art και τη βιντεο-εγκατάσταση δημιουργεί ο εικαστικός και video designer Παντελής Μάκκας.

18-21/6, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

The Way We Live Now

Facebook Twitter Kαταρίνα Φριτς, «Zwei Männer/Two Men», 2019. Φωτ.: © Katharina Fritsch, VG Bild-Kunst, Bonn / ΟΣΔΕΕΤΕ, Αθήνα 2026. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της Matthew Marks. Συλλογή Γιώργου Οικονόμου.

Δομημένη σε τρεις ενότητες (Οικειότητα, Πολιτική και Ύπαρξη), η έκθεση λειτουργεί ως ένα είδος οδοιπορικού. Ξεκινά από τους τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες μεταδίδουν το ψυχικό και το εντυπωσιακά υπαινικτικό, διερευνώντας πώς η αγάπη και η ερωτική παρόρμηση συμβάλλουν στην κατανόηση της οικειότητας. Τι εννοούμε, τελικά, όταν μιλάμε για την αγάπη;

20/6-31/3, Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφ. Κηφισίας 80, Μαρούσι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Astron Fest

Το Astron Fest κάνει το ντεμπούτο του με ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ηλεκτρονική μουσική. Club nights, live εμφανίσεις, open-air garden gatherings και vinyl bazaar συνθέτουν το πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν οι NASTIA, EROS, Regis, Sen, Kondaktor, Zorz, 3.14 και TRSSX, σε μια γιορτή της ανεξάρτητης σκηνής της Αθήνας.

19-21/6, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: από 17 ευρώ

Flame Festival 2026

Facebook Twitter Above the Hood.

Ένα νέο φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο ραντεβού της ελληνικής ραπ και τραπ σκηνής για το 2026 κάνει πρεμιέρα. Δύο ημέρες γεμάτες δυνατά live, με headliners τον LEX και τον Bloody Hawk, τον Light και τον Snik, που συγκεντρώνει μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της εγχώριας urban μουσικής.

20-21/6, 18:00, Telekom Center Athens, λεωφ. Κηφισίας 37

SOOOOLLLLLSTTIIIICEEEE

Facebook Twitter Christina Vantzou. Φωτ.: Julie Calbert

Το SOOOOLLLLLSTTIIIICEEEE επιστρέφει μετατρέποντας το θερινό ηλιοστάσιο σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία όπου η μουσική, η γαστρονομία και η συλλογικότητα συναντιούνται. Το HAPAX και το Pullman Club στήνουν ένα open-air gathering με ambient, experimental και live performances από τους Désiré Bonaventure, Christina Vantzou, V3RYNICH3, Romain Barry και άλλους καλλιτέχνες, συνοδευόμενα από φωτιά, φαγητό και καλοκαιρινή αθηναϊκή ατμόσφαιρα.

20/6, 17:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, είσοδος: από 12 ευρώ

New Long Fest 2026

Το New Long Fest γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας και επιστρέφει στη Νέα Μάκρη για μια επετειακή διοργάνωση αφιερωμένη στον σκληρό ήχο. Το φεστιβάλ, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική punk, hardcore και metal σκηνή, συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά δεκάδες συγκροτήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια ημέρα γεμάτη ζωντανή μουσική, DIY πνεύμα και κοινότητα.

20-21/6, 17:00, λεωφ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη

ΧΟΡΟΣ

Badke(remix)

Facebook Twitter Φωτ.: Kurt Van der Elst

Με τη σκόπιμη αναστροφή της λέξης dabke, ο ομαδικός παραδοσιακός χορός που διένυσε αιώνες –από τα αρχαία λατρευτικά μυστήρια γονιμότητας και τα σύγχρονα γαμήλια γλέντια έως το εμψυχωτικό σμίξιμο των πολιτών στα συντρίμμια της Γάζας– παρουσιάζεται εδώ ως ρυθμός και πράξη αντίστασης. Επί σκηνής, οι δημιουργοί μαζί με δέκα καλλιτέχνες μετατρέπουν τον dabke σε πεδίο διεκδίκησης και αυτοπραγμάτωσης, μια έκρυθμη σωματικότητα που συγκεντρώνει στοιχεία από τον σύγχρονο χορό, το χιπ χοπ, την καποέιρα και το τσίρκο, και τον μετασχηματίζουν σε Badke(remix).

20-21/6, 20:00/20:30, Χώρος Η, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

NOD

Facebook Twitter Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Ο Θεός εξόρισε τον Κάιν μετά τον φόνο του αδελφού του Άβελ. Δύο άνδρες συναντιούνται τυχαία. Φορούν τα ίδια ρούχα, κατοικούν το ίδιο σώμα, ίσως ακόμη και το ίδιο παρελθόν. Η συνάντησή τους γίνεται αφετηρία μιας χορογραφικής περιπλάνησης στην οποία οι συγχρονισμένες κινήσεις τους –κάποιες φορές επαναλαμβανόμενες– διαταράσσονται και αλλοιώνονται, δημιουργώντας μια αίσθηση αποπροσανατολισμού και μετατρέποντας το βήμα σε πτώση, την αγκαλιά σε πάλη, τη χειρονομία σε απονενοημένα σχήματα.

21-22/6, 21:00, Χώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)