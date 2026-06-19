ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

O Nick Cave στην Αθήνα και άλλα 19 events που αξίζουν

Τι να κάνεις στην πόλη αυτή την εβδομάδα (18-24/6).

Μαρία Παππά
Μαρία Παππά
O Nick Cave στην Αθήνα και άλλα 19 events που αξίζουν Facebook Twitter
Η Korolova έρχεται στην Αθήνα για ένα DJ set γεμάτο μελωδικό house και techno.
0

CLUBBING

Korolova
Η Korolova έρχεται στην Αθήνα για ένα DJ set γεμάτο μελωδικό house και techno. Η Ουκρανή παραγωγός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πολυσυζητημένα ονόματα της διεθνούς σκηνής, με εμφανίσεις σε Tomorrowland και EDC Las Vegas. Μαζί της οι Nick Devon και Steph b2b ReZo.
20/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

ΘΕΑΤΡΟ

Hide to show

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: RZeemering

Ένα έργο γραμμένο από τον πολυπράγμονα Γερμανό συνθέτη Μίχαελ Μπάιλ ειδικά για το Nadar Ensemble, στην τρίτη τους συνεργασία από το 2011 – η οργανική και ηλεκτρονική μουσική συναντούν το βίντεο και την τεχνολογία, προσφέροντας ένα συμπυκνωμένο σχόλιο πάνω στο τι συνιστά πραγματικό στις μέρες μας, ενώ παράλληλα αποτυπώνουν την κάτοψη ενός κόσμου στον οποίο όλα καλύπτονται κάτω από ένα παχύ στρώμα εικονικότητας.
20-21/6, 21:00/20:00, Χώρος Δ, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Εν θεάτρω (under construction)

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Ορέστης Παπαϊωάννου

Η θεατρική ομάδα Innamorati παρουσιάζει μια σκηνική σύνθεση βασισμένη σε έργα των Ουίλιαμ Σαίξπηρ και Αντόν Τσέχοφ, μέσα από μια σύγχρονη, συλλογική θεατρική προσέγγιση που εξερευνά τον έρωτα, τη μοναξιά, τη σύγκρουση και το παιχνίδι της σκηνής.
20-28/6, 19:00, Θέατρο Άνεσις, Κηφισίας 14, είσοδος: 8-10 ευρώ

Η Ζ’ Επιστολή ή Ο απογοητευμένος Πλάτωνας
Λίγα πράγματα γνωρίζουμε, στην πραγματικότητα, για τον μαθητή του Σωκράτη πέρα από τους εμβληματικούς διαλόγους του. Τέσσερα χρόνια προτού πεθάνει, ο Πλάτωνας γράφει τη Ζ’ Επιστολή –την απολογία της ζωής και του έργου του– και την απευθύνει ως γράμμα και παρακαταθήκη στην οικογένεια του Δίωνα, στις Συρακούσες, μετά τη δολοφονία του επιστήθιου φίλου του.
22-24/6, 21:30, Χώρος Ε, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΟΠΕΡΑ

Μήδεια

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Αρχείο Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μετά το κλείσιμο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού για εργασίες αναστήλωσης, η ΕΛΣ συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση των καλοκαιρινών παραγωγών όπερας, αυτήν τη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά την τελευταία φορά που παρουσιάστηκε εκεί παραγωγή όπερας για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Αναβιώνει την όπερα «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι για μία μοναδική παράσταση, εξήντα πέντε χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χορς.
20/6, 21:00, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Einstürzende Neubauten

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Thomas Rabsch

Ένα συνεργείο κατεδαφίσεων των μουσικών συμβάσεων μεταμφιεσμένο σε συγκρότημα θα καταλάβει τη σκηνή, μετατρέποντάς τη σε μια εξαίσια βιομηχανική παιδική χαρά. Αναφερόμαστε φυσικά στους Einstürzende Neubauten. Το γερμανικό σύνολο έχει διασχίσει μισό αιώνα μουσικής ιστορίας και συνεχίζει να ακούγεται το ίδιο, ακριβώς γιατί δεν ακούγεται σαν οτιδήποτε άλλο. Ενώ κλείνουν το μάτι στις εφήμερες ηχητικές πρωτοπορίες, παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι σε έναν ήχο που έρχεται από μέσα.
18/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη), είσοδος: από 49, 50

Nick Cave and the Bad Seeds

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Είτε συνοδεύεται από τους Bad Seeds είτε εμφανίζεται σε πιο λιτή εκδοχή, κάθε συναυλία του Nικ Κέιβ μοιάζει με τελετουργία.

Μια βραδιά γεμάτη σκοτεινό ρομαντισμό, ένταση και βαθιά συναισθηματική φόρτιση. Το έχουμε ξαναζήσει και θα γίνει χαμός για μια ακόμη φορά. Είτε συνοδεύεται από τους Bad Seeds είτε εμφανίζεται σε πιο λιτή εκδοχή, κάθε συναυλία του Nικ Κέιβ μοιάζει με τελετουργία. Με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη θλίψη, την πίστη και την ανθρώπινη απώλεια, ο Αυστραλός δημιουργός παραμένει μία από τις πιο καθηλωτικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής, και το κοινό του επίσης φανατικό.
24/6, 21:00, Πλατεία Νερού, Φάληρο

David Byrne

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Shervin Lainez

Ο Ντέιβιντ Μπερν έρχεται φέτος το καλοκαίρι στο πλαίσιο της περιοδείας «Who is the sky tour», μεταφέροντας επί σκηνής τη δημιουργική ιδιοφυΐα που τον καθιέρωσε από την εποχή των Talking Heads μέχρι σήμερα. Οι συναυλίες του συνδυάζουν μουσική, performance art και κινησιολογία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά το κλασικό live. Με τραγούδια όπως το «Once in a lifetime» και το «This must be the place», ο Μπερν εξακολουθεί να μοιάζει πρωτοποριακός, χαρισματικός και απόλυτα συνδεδεμένος με το σύγχρονο καλλιτεχνικό τοπίο.
21/6, 18:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Jean-Michel Jarre

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
O Γάλλος δημιουργός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με συνθεσάιζερ, λέιζερ και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής εδώ και δεκαετίες, ο Γάλλος δημιουργός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με συνθεσάιζερ, λέιζερ και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Ήταν ίσως ο πρώτος που έφερε την progressive μουσική στο mainstream και άνοιξε τον δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Κλασικά έργα όπως το «Oxygène» και το «Équinoxe» συναντούν σύγχρονες τεχνολογίες, σε ένα live που ισορροπεί μεταξύ της καινοτομίας και της αίσθησης ότι ένας διαφορετικός κόσμος μπορεί να είναι εφικτός έστω και για λίγο.
22/6, 18:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Lykke Li

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Oι συναυλίες της Lykke Li ισορροπούν ανάμεσα στην ευαισθησία, τον ηλεκτρονικό ήχο και μια σχεδόν υπνωτική ατμόσφαιρα.

Με τη χαρακτηριστική μελαγχολική ποπ αισθητική που την έκανε ξεχωριστή από τα πρώτα της βήματα, οι συναυλίες της Lykke Li ισορροπούν ανάμεσα στην ευαισθησία, τον ηλεκτρονικό ήχο και μια σχεδόν υπνωτική ατμόσφαιρα. Με τραγούδια όπως τα κορυφαία «I follow rivers» και «No rest for the wicked», η Σουηδή δημιουργός δημιουργεί live γεμάτα συναισθηματική ένταση, χαμηλόφωνη αισθητική και μια ιδιαίτερη αίσθηση οικειότητας ακόμη και μπροστά σε μεγάλο κοινό.
22/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Kneecap

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Oι συναυλίες των Kneecap μοιάζουν περισσότερο με πανκ εξέγερση παρά με μια συμβατική ραπ συναυλία.

Οι Ιρλανδοί επιστρέφουν φέτος το καλοκαίρι μεταφέροντας την ωμή ενέργεια και την πολιτική ένταση που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πολυσυζητημένα ραπ γκρουπ της Ευρώπης. Με στίχους στα αγγλικά και στα ιρλανδικά, χιούμορ και εκρηκτική σκηνική παρουσία, οι συναυλίες τους μοιάζουν περισσότερο με πανκ εξέγερση παρά με μια συμβατική ραπ συναυλία. Ετοιμαστείτε για ατελείωτα mosh pits.
20/6, 19:00, Rockwave Festival, 37o χλμ. Εθν. οδού Αθηνών-Λαμίας, Μαλακάσα, είσοδος: από 39 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σημείο Κάλλας

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Παντελής Μάκκας

Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής «Μήδειας» του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την έκθεση «Σημείο Κάλλας» στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο κορυφαίος διεθνής Έλληνας σκηνογράφος Διονύσης Φωτόπουλος, ενώ το video art και τη βιντεο-εγκατάσταση δημιουργεί ο εικαστικός και video designer Παντελής Μάκκας.
18-21/6, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

The Way We Live Now

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Kαταρίνα Φριτς, «Zwei Männer/Two Men», 2019. Φωτ.: © Katharina Fritsch, VG Bild-Kunst, Bonn / ΟΣΔΕΕΤΕ, Αθήνα 2026. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της Matthew Marks. Συλλογή Γιώργου Οικονόμου.

Δομημένη σε τρεις ενότητες (Οικειότητα, Πολιτική και Ύπαρξη), η έκθεση λειτουργεί ως ένα είδος οδοιπορικού. Ξεκινά από τους τρόπους με τους οποίους οι καλλιτέχνες μεταδίδουν το ψυχικό και το εντυπωσιακά υπαινικτικό, διερευνώντας πώς η αγάπη και η ερωτική παρόρμηση συμβάλλουν στην κατανόηση της οικειότητας. Τι εννοούμε, τελικά, όταν μιλάμε για την αγάπη;
20/6-31/3, Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφ. Κηφισίας 80, Μαρούσι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Astron Fest

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Regis.

Το Astron Fest κάνει το ντεμπούτο του με ένα τριήμερο αφιερωμένο στην ηλεκτρονική μουσική. Club nights, live εμφανίσεις, open-air garden gatherings και vinyl bazaar συνθέτουν το πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν οι NASTIA, EROS, Regis, Sen, Kondaktor, Zorz, 3.14 και TRSSX, σε μια γιορτή της ανεξάρτητης σκηνής της Αθήνας.
19-21/6, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: από 17 ευρώ

Flame Festival 2026

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Above the Hood.

Ένα νέο φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο ραντεβού της ελληνικής ραπ και τραπ σκηνής για το 2026 κάνει πρεμιέρα. Δύο ημέρες γεμάτες δυνατά live, με headliners τον LEX και τον Bloody Hawk, τον Light και τον Snik, που συγκεντρώνει μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της εγχώριας urban μουσικής.
20-21/6, 18:00, Telekom Center Athens, λεωφ. Κηφισίας 37

SOOOOLLLLLSTTIIIICEEEE

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Christina Vantzou. Φωτ.: Julie Calbert

Το SOOOOLLLLLSTTIIIICEEEE επιστρέφει μετατρέποντας το θερινό ηλιοστάσιο σε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία όπου η μουσική, η γαστρονομία και η συλλογικότητα συναντιούνται. Το HAPAX και το Pullman Club στήνουν ένα open-air gathering με ambient, experimental και live performances από τους Désiré Bonaventure, Christina Vantzou, V3RYNICH3, Romain Barry και άλλους καλλιτέχνες, συνοδευόμενα από φωτιά, φαγητό και καλοκαιρινή αθηναϊκή ατμόσφαιρα.
20/6, 17:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, είσοδος: από 12 ευρώ

New Long Fest 2026
Το New Long Fest γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας και επιστρέφει στη Νέα Μάκρη για μια επετειακή διοργάνωση αφιερωμένη στον σκληρό ήχο. Το φεστιβάλ, που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική punk, hardcore και metal σκηνή, συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά δεκάδες συγκροτήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια ημέρα γεμάτη ζωντανή μουσική, DIY πνεύμα και κοινότητα.
20-21/6, 17:00, λεωφ. Μαραθώνος 196, Νέα Μάκρη

ΧΟΡΟΣ

Badke(remix)

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Kurt Van der Elst

Με τη σκόπιμη αναστροφή της λέξης dabke, ο ομαδικός παραδοσιακός χορός που διένυσε αιώνες –από τα αρχαία λατρευτικά μυστήρια γονιμότητας και τα σύγχρονα γαμήλια γλέντια έως το εμψυχωτικό σμίξιμο των πολιτών στα συντρίμμια της Γάζας– παρουσιάζεται εδώ ως ρυθμός και πράξη αντίστασης. Επί σκηνής, οι δημιουργοί μαζί με δέκα καλλιτέχνες μετατρέπουν τον dabke σε πεδίο διεκδίκησης και αυτοπραγμάτωσης, μια έκρυθμη σωματικότητα που συγκεντρώνει στοιχεία από τον σύγχρονο χορό, το χιπ χοπ, την καποέιρα και το τσίρκο, και τον μετασχηματίζουν σε Badke(remix).
20-21/6, 20:00/20:30, Χώρος Η, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

NOD

18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (18-24/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Ο Θεός εξόρισε τον Κάιν μετά τον φόνο του αδελφού του Άβελ. Δύο άνδρες συναντιούνται τυχαία. Φορούν τα ίδια ρούχα, κατοικούν το ίδιο σώμα, ίσως ακόμη και το ίδιο παρελθόν. Η συνάντησή τους γίνεται αφετηρία μιας χορογραφικής περιπλάνησης στην οποία οι συγχρονισμένες κινήσεις τους –κάποιες φορές επαναλαμβανόμενες– διαταράσσονται και αλλοιώνονται, δημιουργώντας μια αίσθηση αποπροσανατολισμού και μετατρέποντας το βήμα σε πτώση, την αγκαλιά σε πάλη, τη χειρονομία σε απονενοημένα σχήματα.
21-22/6, 21:00, Χώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

LIFO PORTRAITS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

Ελλάδα / LiFO Portraits: Εγκαινιάστηκε η μεγάλη φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη του πορτρέτου

Δείτε φωτογραφίες - Παρόντες στην έκθεση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υπουργός Πολιτισμού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σπουδαίες μορφές του πολιτισμού
THE LIFO TEAM
Nino: Η ταινία όπου ένας νεαρός Παριζιάνος πρέπει να αυνανιστεί πριν αρχίσει θεραπεία για καρκίνο

Πολιτισμός / Nino: Η ταινία όπου ένας νεαρός Παριζιάνος πρέπει να αυνανιστεί πριν αρχίσει θεραπεία για καρκίνο

Ο Théodore Pellerin πρωταγωνιστεί στη νέα γαλλική ταινία της Pauline Loquès ως ένας νεαρός Παριζιάνος που, μετά από διάγνωση καρκίνου, πρέπει να καταψύξει το σπέρμα του πριν αρχίσει θεραπεία που μπορεί να τον αφήσει στείρο.
THE LIFO TEAM
Στο σπίτι των Γκίλμπερτ & Τζορτζ δεν υπάρχει κουζίνα αλλά υπάρχει ένας απρόσμενος κληρονόμος

Πολιτισμός / Στο σπίτι των Γκίλμπερτ & Τζορτζ δεν υπάρχει κουζίνα αλλά υπάρχει ένας απρόσμενος κληρονόμος

Με αφορμή τη νέα τους έκθεση στο Gilbert & George Centre, οι δύο θρύλοι της βρετανικής τέχνης μιλούν μαζί με τον Endless, τον street artist που μπήκε στη ζωή τους και άφησε να αιωρείται ξανά το ερώτημα της κληρονομιάς τους.
THE LIFO TEAM
Η παράλογη ομορφιά των στοιχειωμένων ονείρων του Gregory Crewdson

Πολιτισμός / Η παράλογη ομορφιά των στοιχειωμένων ονείρων του Gregory Crewdson

Με αφορμή την κυκλοφορία έξι φωτογραφιών από το Dream House σε συλλεκτικές εκτυπώσεις της Avant Arte, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η θρυλική σειρά όπου ο Gregory Crewdson φωτογράφισε την Τζούλιαν Μουρ, την Τίλντα Σουίντον, τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Γουίλιαμ Χ. Μέισι μέσα σε ένα εφιαλτικό σπίτι στο Βερμόντ.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Όταν η Σαρλότ Γκενσμπούργκ συνάντησε τον Καβάφη στην Αθήνα

Πολιτισμός / Όταν η Σαρλότ Γκενσμπούργκ συνάντησε τον Καβάφη στην Αθήνα

Η Σαρλότ Γκενσμπούργκ φωτογραφήθηκε δίπλα στο άγαλμα του Κ.Π. Καβάφη στην Αθήνα, σε μια ανάρτηση του Ιδρύματος Ωνάση που ένωσε απρόσμενα την ευρωπαϊκή ποπ μυθολογία της με τον Αλεξανδρινό ποιητή.
THE LIFO TEAM
Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι είχε πρόσωπο, σώμα και έναν ανεξήγητο θάνατο στα 23

Πολιτισμός / Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι είχε πρόσωπο, σώμα και έναν ανεξήγητο θάνατο στα 23

Πέθανε στα 23 της, αλλά το πρόσωπό της έμεινε για αιώνες πάνω στο κοχύλι της Αναγέννησης. Τώρα, μια νέα μελέτη προτείνει ιατρική εξήγηση για τον πρόωρο θάνατο της Σιμονέτα Βεσπούτσι.
THE LIFO TEAM
Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Πολιτισμός / Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του Μοντιλιάνι, λεηλατημένος την περίοδο των Ναζί, βρίσκεται ξανά στο κέντρο μιας υπόθεσης που ενώνει αγορά τέχνης, Panama Papers και μια οικογένεια που τον διεκδικεί εδώ και δεκαετίες.
THE LIFO TEAM
Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Πολιτισμός / Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Με το Tom Thailand 2026, οι toms της Ταϊλάνδης αποκτούν για πρώτη φορά πανεθνική προβολή, σε έναν διαγωνισμό που απευθύνεται σε γυναίκες με αρρενωπή ή ανδρόγυνη έκφραση, αλλά και σε τρανς άνδρες.
THE LIFO TEAM
Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Πολιτισμός / Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Ύστερα από μήνες μακριά από τη δημοσιότητα, ο 27χρονος καλλιτέχνης μίλησε για τη θεραπεία του, το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και τη νέα μουσική που ετοιμάζει.
THE LIFO TEAM
Μήπως οι «αιωνόβιοι» της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία;

Πολιτισμός / Μήπως οι «αιωνόβιοι» της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία;

Το Morbid του Saul Justin Newman αμφισβητεί τους μύθους της μακροζωίας, υποστηρίζοντας ότι πίσω από πολλούς «αιωνόβιους» μπορεί να βρίσκονται λάθος ηλικίες, λάθος μητρώα και άνθρωποι που έμεναν ζωντανοί μόνο στα χαρτιά.
THE LIFO TEAM
ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / Πέθανε ο Ρόμπερτ Θέρμαν: Μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές φωνές του θιβετιανού βουδισμού και πατέρας της Ούμα Θέρμαν

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του θιβετιανού βουδισμού και θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς μελετητές στο αντικείμενο
THE LIFO TEAM
 
 