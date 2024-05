Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ακυρώνει συναυλίες λόγω «ζητημάτων με τη φωνή του»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ακύρωσε μια σειρά από συναυλίες λόγω «φωνητικών προβλημάτων», λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του, σε αυτό που περιέγραψε ως «άψογο» καιρό στο Σάντερλαντ – όπου τραγούδησε εν μέσω βροχής.

Ο Αμερικανός αστέρας, 74 ετών, ανέβαλε τις εμφανίσεις του στη Μασσαλία, την Πράγα και το Μιλάνο για το επόμενο δεκαπενθήμερο, με την ευρωπαϊκή του περιοδεία να ξεκινά και πάλι στη Μαδρίτη στις 12 Ιουνίου.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, είπε ότι «αναρρώνει καλά» και αυτός και η E Street Band «ανυπομονούν να ξαναρχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία τους στα ευρωπαϊκά στάδια». Μετά από «περαιτέρω εξέταση» και «διαβούλευση», ανέφερε επίσης η δήλωση, οι γιατροί αποφάσισαν ότι ο Μπρους «δεν θα έπρεπε να τραγουδήσει για τις επόμενες 10 ημέρες».

Με νέα του ανάρτηση χθες Δευτέρα, ωστόσο, ο ίδιος υπόσχεται στους θαυμαστές του να επιστρέψει δυναμικά από τη Μαδρίτη, λέγοντας «We will rock you to the ground»!

Ο Σπρίνγκστιν είχε παίξει στο Stadium of Light του Σάντερλαντ την Τετάρτη, όπου παραδέχτηκε ότι ο καιρός ήταν ιδιαίτερα υγρός. Παραλαμβάνοντας βραβείο στα Ivor Novello του Λονδίνου την περασμένη Πέμπτη, είπε: «Μόλις βγήκαμε από το αεροπλάνο στο Σάντερλαντ χθες το βράδυ, (είχε) άσχημος καιρός. Οδηγώντας στην καταιγίδα, τον άνεμο που φυσάει, φυσάει, φυσάει και στέκεται… μπροστά μου, στη βροχή, συνειδητοποίησα: Αυτοί είναι οι άνθρωποι μου».

Ο Σπρίνγκστιν αφιέρωσε επίσης στο κοινό το τραγούδι του Thunder Road, αφού ο Sir Paul McCartney του παρουσίασε την υποτροφία του στην Ακαδημία Ivors.

Οι νέες ημερομηνίες για τις αναβληθείσες εμφανίσεις του θα ανακοινωθούν σύντομα, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Instagram, και όποιος ζητά επιστροφή χρημάτων «θα μπορεί να το κάνει, στην τιμή που αγόρασε αρχικά τα εισιτήρια».

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπρους Σπρίνγκστιν χρειάστηκε να αναβάλλει συναυλίες του στις ΗΠΑ, αφού είχε αρρωστήσει, ενώ το ίδιο είχε συμβεί και τον Μάρτιο του 2023, για άλλα θέματα. Στην πρώτη του μεγάλη περιοδεία μετά από έξι χρόνια τον είδε να παίζει μια συναυλία στο Hyde Park του Λονδίνου, τον Ιούλιο του 2023.

Με πληροφορίες από Skynews.com