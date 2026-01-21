Ο Μπρούνο Μαρς στην κορυφή του Billboard Hot 100

Ο Μπρούνο Μαρς και το τραγούδι του, «I Just Might», κατακτούν την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Το «I Just Might» είναι το δέκατο τραγούδι στην καριέρα του και το πρώτο που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή.

Έτσι, ο Μαρς καταλαμβάνει τη 10η θέση με τα περισσότερα Νο. 1 στην ιστορία του Hot 100, από την έναρξη του chart στις 4 Αυγούστου 1958. Είναι ο τέταρτος σόλο άνδρας καλλιτέχνης με 10 ή περισσότερα Νο. 1, μαζί με τους Drake, Michael Jackson και Stevie Wonder.

Το τραγούδι, που είναι επίσης το πέμπτο του Μαρς στην κορυφή και το πρώτο που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 στο Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, αποτελεί μια πρόγευση του άλμπουμ του The Romantic, του πρώτου σόλο άλμπουμ του από το 2016, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου.