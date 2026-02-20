Ο Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα: Οι πρώτες ώρες στην Ύδρα - «Μένει σε βίλα γνωστού επιχειρηματία»

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Ύδρα, έφτασε χθες, Πέμπτη (19/2), ο Χολιγουντιανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Η ύδρα έχει μετατραπεί σε ένα εκτεταμένο κινηματογραφικό σκηνικό, με τις προετοιμασίες για τη νέα διεθνή παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ να έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες και τα γυρίσματα να ξεκινούν τις επόμενες ώρες.

Ο Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα

Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα με ταχύπλοο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Happy Day, υπάρχουν 4 σωσίες του Μπραντ Πιτ στο νησί ενώ ο ηθοποιός φαίνεται πως μένει σε βίλα γνωστού επιχειρηματία.

Μπραντ Πιτ: Ο λόγος που έφτασε νωρίτερα στην Ύδρα

Επίσης, σύμφωνα με την τηλεοπτική εκπομπή, το menu που έχει ζητήσει η παραγωγή να περιλαμβάνει το καθημερινό catering, είναι για 250 άτομα και προτιμούν τις ελληνικές γεύσεις. Τα γυρίσματα φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου.

Σημειώνεται πως ο Μπραντ Πιτ έφτασε νωρίτερα στην Ύδρα λόγω του καιρού ενώ σε ερώτηση για το αν θα συμμετέχει σήμερα σε αυτά, στο Happy Day ανέφεραν πως «αν και δεν το γνωρίζουμε επίσημα» για τα γυρίσματα αν θα είναι δηλαδή σήμερα, λογικά δεν θα είναι γιατί βάσει του προγραμματισμού, ο Μπραντ Πιτ έφτανε σήμερα στο νησί, άρα δεν υπολογίζεται να συμμετάσχει από σήμερα.

«Θα χρειαστεί λίγο χρόνο» ανέφεραν στη συνέχεια, χαρακτηριστικά.