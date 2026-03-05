Ο Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα - Πού θα γίνουν στην Αθήνα

Στη Χαλκίδα βρίσκεται από σήμερα ο ηθοποιός Μπραντ Πιτ, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Riders».

Συνεργεία της παραγωγής προετοίμασαν τα σκηνικά για τα γυρίσματα στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα πραγματοποιηθούν εντός του κτιρίου του σταθμού των τρένων.

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Χαλκίδα μετά τις 17:00 το απόγευμα, όταν και θα ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ημέρας.

Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, οι επιβάτες δεν μπορούν να βγάλουν εισιτήρια από τα εκδοτήρια του σταθμού, καθώς το κτίριο έχει παραχωρηθεί από την Hellenic Train στην παραγωγή της ταινίας για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Στη Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ:

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα εισιτήρια εκδίδονται μέσα στο τρένο, όπου βρίσκεται και επιπλέον προσωπικό για να διευκολύνει τους επιβάτες.

Παράλληλα, εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στον χώρο και ενημερώνουν τον κόσμο ότι η έκδοση εισιτηρίων στον σταθμό Χαλκίδας δεν είναι διαθέσιμη σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των συρμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, στο Δημαρχείο Αθηνών θα γίνουν αύριο γυρίσματα για την ταινία με τον Μπραντ Πιτ.

Εικόνες από τα γυρίσματα με τον Μπραντ Πιτ στη Χαλκίδα: