Ο Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα πάει στην Αθήνα για τα γυρίσματα της ταινίας

Στην Αθήνα, μετά την Ύδρα, αναμένεται να μεταβεί ο γνωστός αστέρας του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, για να συνεχίσει τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Πάντως, τα γυρίσματα της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ συνεχίζονται από το πρωί της Τρίτης (24/02) στην Ύδρα, μεταμορφώνοντας το σκηνικό γύρω από τους στενούς δρόμους του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηθοποιός προετοιμάζεται για μία από τις βασικές δραματικές σκηνές, στην οποία μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη του σε φαρμακείο για να τη σώσει. Τα συνεργεία δημιουργούν συνθήκες έντονων ανέμων και δυνατής νεροποντής, χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς για τεχνητή βροχή και ανεμιστήρες μεγάλης ισχύος.

Μπραντ Πιτ: Πότε έρχεται στην Αθήνα για γυρίσματα

Οι κάμερες, οι κομπάρσοι και οι προβολείς βρίσκονται σε ετοιμότητα, φωτίζοντας την ακτή και τα στενά, ενώ οι παραγωγοί μεταφέρουν σακιά, πέτρες και αντικείμενα εποχής, μεταμορφώνοντας τον χώρο ώστε να ταιριάζει στην ιστορική ατμόσφαιρα της ταινίας. Στο σημείο, υπάρχει ακόμα ένας παλιού τύπου μηχανισμός winch, ο οποίος πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί σε σκηνές που αναμένεται να γυριστούν τις επόμενες ημέρες.

Η πρόσβαση στον χώρο των γυρισμάτων είναι περιορισμένη, με τους δημοσιογράφους και τους επισκέπτες να παρατηρούν από κοντινό σημείο χωρίς να μπορούν να προσεγγίσουν περισσότερο. Το κινηματογραφικό σκηνικό συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις σκηνές να τραβούν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Μετά την Ύδρα, η παραγωγή θα συνεχίσει τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας τις απαιτητικές σκηνές της ταινίας.

