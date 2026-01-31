Ο Μπραντ Πιτ έρχεται στην Ύδρα για γυρίσματα: Ανοίγει κάστινγκ για τους ντόπιους

Η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα για τη νέα του ταινία, επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα φυσικό και διαρκώς ελκυστικό σκηνικό για τον διεθνή κινηματογράφο, με το τοπίο και την ατμόσφαιρά της να συνεχίζουν να εμπνέουν μεγάλες παραγωγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηθοποιός έρχεται στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου για τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Η Ύδρα πρωταγωνιστεί, αφού είναι το νησί που επέλεξε η παραγωγή για να πραγματοποιηθούν ορισμένα από τα γυρίσματα του νέου φιλμ.

Ο δήμαρχος του νησιού ανέφερε, ότι θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγών ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα οι συνθήκες για τα γυρίσματα της ταινίας. Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega θα υπάρξει κάστινγκ με ντόπιους κατοίκους του νησιού που θα είναι κομπάρσοι σε σκηνές από την ταινία.

Στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο δήμαρχος της Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης έκανε τηλεοπτικές δηλώσεις στον Alpha για την πλυαναμενόμενη άφιξη του Χολιγουντιανού αστέρα.

«Τα γυρίσματα θα γίνουν τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου αυτής της παραγωγής με τίτλο The Riders. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί στο νησί μας γυρίστηκε και η πρώτη Χολιγουντιανή ταινία στην Ελλάδα, Το Παιδί και το Δελφίνι. Εμάς μας χαροποιεί το γεγονός, ότι για πρώτη φορά η τουριστική περίοδος για το νησί μας ξεκινά από Φεβρουάριο. Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε τον Φεβρουάριο».

«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» αποκάλυψε ο κ. Κουκουδάκης ενόψει της πολυαναμενόμενης άφιξης του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.