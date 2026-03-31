Ο Μπομπ Ντίλαν ανοίγει Patreon με «διαλέξεις» και περιεχόμενο ασαφούς προέλευσης

Ο Μπομπ Ντίλαν άνοιξε λογαριασμό στο Patreon, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά με τίτλο «Lectures From the Grave», σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το είδος και την προέλευση του περιεχομένου.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω αναρτήσεων του ίδιου στα social media, με συνοδευτική εικόνα για τη σειρά. Ωστόσο, τόσο το ύφος της σελίδας όσο και στοιχεία του υλικού έχουν δημιουργήσει απορίες, καθώς μέρος του κειμένου και της εικόνας μοιάζει να έχει παραχθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόσβαση κοστίζει πέντε δολάρια τον μήνα. Οι αναρτήσεις δεν φαίνεται να ακολουθούν σαφή θεματική γραμμή και κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Φωτ.: Instagram

Μεταξύ αυτών υπάρχει σύνδεσμος σε ζωντανή εμφάνιση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαχάλια Τζάκσον, σε μια προσέγγιση που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το Instagram, όπου ανεβάζει αποσπάσματα χωρίς επεξήγηση.

Άλλες αναρτήσεις είναι ηχητικά δοκίμια για ιστορικές μορφές, όπως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Άαρον Μπερ, ο Φρανκ Τζέιμς, μορφή της Άγριας Δύσης του 19ου αιώνα, και ο Γουάιλντ Μπιλ Χίκοκ. Οι αφηγήσεις φαίνεται να γίνονται από φωνή τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τα ερωτήματα για τον τρόπο παραγωγής του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται ως «επιμελημένο από τον Μπομπ Ντίλαν», διατύπωση που αφήνει ανοιχτό τον βαθμό της προσωπικής του συμμετοχής. Στην πλατφόρμα υπάρχει επίσης μια φανταστική επιστολή του Μαρκ Τουέιν προς τον Ρούντολφ Βαλεντίνο, καθώς και ένα διήγημα με τίτλο «Bull Rider».

Στον επίσημο ιστότοπό του Ντίλαν δεν υπάρχει καμία αναφορά στον λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Patreon.

Με πληροφορίες από Culture Mag