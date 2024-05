Ο Μπίλι Ζέιν «μεταμορφώθηκε» σε Μάρλον Μπράντο με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Ο Μπίλι Ζέιν μεταμορφώθηκε στον πρωταγωνιστή του «The Godfather» (Ο Νονός) Μάρλον Μπράντο για τη νέα βιογραφική ταινία «Waltzing with Brando».

Ο ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram εικόνες από τα γυρίσματα και η ομοιότητά του με τον Μπράντο είναι εντυπωσιακή.

Η ταινία «Waltzing with Brando» διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αγόρασε την ιδιωτική ατόλη Τετιαρόα στον Νότιο Ειρηνικό, όπου γύρισε το «Mutiny On The Bounty» (Η Ανταρσία του Μπάουντι) του 1962. Ο Μάρλο Μπράντο ερωτεύτηκε την Τετιαρόα και στρατολόγησε τον Τζατζ, έναν αρχιτέκτονα, για να χτίσει ένα χωριό, ένα σπίτι και ένα οικολογικό ξενοδοχείο στο νησί.

Φωτογραφία: Instagram

Φωτογραφία: Instagram

Φωτογραφία: Instagram

Στην ταινία «Waltzing with Brando» πρωταγωνιστούν επίσης οι Τία Καρέρε, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Καμίλ Ραζά και άλλοι.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Ζέιν, ο οποίος είναι επίσης παραγωγός στην ταινία, είπε ότι η ταινία για τον Μπράντο είναι «ένα γράμμα αγάπης στην Ταϊτή στον ίδιο και στο πάθος του». Ο Ζέιν αναγνώρισε επίσης πόσο ο Μπράντο ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά τον ακτιβισμό για τα πολιτικά δικαιώματα και το περιβάλλον.

«Υπερασπίστηκε τα πολιτικά δικαιώματα, παρέλασε με τον δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ» είπε ο ηθοποιός του. «Αυτό που κανείς δεν γνωρίζει είναι τι έκανε για το περιβάλλον ως ακτιβιστής και η προνοητικότητα που είχε για το τι στην πραγματικότητα θα γίνει με την κλιματική κρίση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ