Ο Μπίλι Τζόελ για το «κουτσομπολιό» που τον ακολουθούσε χρόνια: «Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ»

Ο Μπίλι Τζόελ μίλησε για τις «σκανδαλοθηρικές εφημερίδες» που κατά καιρούς έχουν γράψει ανυπόστατες ιστορίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Ο 76χρονος πολυβραβευμένος με Grammy «θρύλος» της μουσικής, αναφέρθηκε στα «κουτσομπολιά» και τις «φήμες» που τον αφορούν, μέσα από το νέο του ντοκιμαντέρ της HBO «Billy Joel: And So It Goes». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φήμη που διήρκησε για πολλά χρόνια, ότι έχει κατηγορηθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου που πέρασε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν μου άρεσε το είδος των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η φήμη ότι έχω όλα αυτά τα DUI» είπε ο Τζόελ στο ντοκιμαντέρ. «Αυτό δεν συνέβη ποτέ», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε:

«Αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τον μύθο. 'Ω, έχει τόσες πολλές καταδίκες υπό την επήρεια αλκοόλ'. Ποτέ δεν είχα οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Οπότε άντε γ..ου. Ο Τύπος μπορεί να είναι κακός. Οπότε το να σου δίνεται τόση προσοχή δεν είναι εύκολο», είπε τέλος.

Με πληροφορίες από People