Ο Μπίλι Πόρτερ πλήρωσε επαγγελματία για να μάθει να είναι bottom

Ο Μπίλι Πόρτερ μίλησε με χαρακτηριστική ειλικρίνεια για τη σεξουαλική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε πλήρωσε έναν «επαγγελματία» για να τον μάθει να είναι bottom.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής έκανε την αποκάλυψη στο επεισόδιο Sex Before The Internet της σειράς ντοκιμαντέρ Finding Fire Island, μιλώντας για μια εποχή πριν από τα apps, όταν οι gay γνωριμίες περνούσαν ακόμη μέσα από περιοδικά, τηλέφωνα, φωνές και αγγελίες.

Ο Πόρτερ είπε ότι είχε καλέσει συνοδούς μέσα από το HX, το γνωστό gay περιοδικό της Νέας Υόρκης που κυκλοφορούσε τη δεκαετία του 1990 και του 2000. «Λέω πολύ προσωπικά πράγματα τώρα», είπε, γελώντας με την ίδια του την εξομολόγηση.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι για χρόνια θεωρούσε τον εαυτό του top. Όχι μόνο ως σεξουαλική προτίμηση, αλλά και ως αποτέλεσμα ενός βαθύτερου φόβου που είχε διαμορφώσει μια ολόκληρη γενιά gay ανδρών.

Στα πρώτα χρόνια της κρίσης του AIDS, πολλοί πίστευαν λανθασμένα ότι ο HIV μεταδιδόταν κυρίως ή μόνο στους bottoms. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, όπως είπε ο Πόρτερ, το «είμαι top» έγινε για πολλούς μια κοινή, φοβική απάντηση. Ένας τρόπος να νιώσουν ότι προστατεύονται, ακόμη κι αν αυτό δεν βασιζόταν σε σωστή ενημέρωση.

«Μέχρι τα 30 μου, ήμουν έτοιμος να γίνω versatile», είπε. «Δεν ήξερα όμως πού να πάω και ήθελα έναν επαγγελματία».

Ο Πόρτερ περιέγραψε και τη διαδικασία πριν από την εποχή των μηνυμάτων και των dating apps. Στο HX υπήρχαν φωτογραφίες, αλλά έπρεπε να τηλεφωνήσεις, να μιλήσεις, να ακούσεις τη φωνή του άλλου. «Αυτό ήταν μέρος της γοητείας», είπε. Και τότε, όπως πρόσθεσε, αποφάσισε να προσλάβει κάποιον για να τον μάθει.

«Μην κάνετε ερωτήσεις αν δεν θέλετε να ακούσετε τις απαντήσεις, honey», αστειεύτηκε.

Η εξομολόγηση του Πόρτερ δεν λειτουργεί μόνο ως πικάντικη celebrity στιγμή. Αγγίζει κάτι πιο βαθύ στην gay κουλτούρα: τον τρόπο που ο φόβος, η άγνοια, η επιδημία του AIDS, η ντροπή και η έλλειψη ανοιχτής σεξουαλικής εκπαίδευσης διαμόρφωσαν ολόκληρες γενιές ανδρών.

Οι όροι top, bottom και versatile συχνά αντιμετωπίζονται σήμερα σαν αστεία, memes ή γρήγορες ταυτότητες μέσα στα apps. Για πολλούς, όμως, υπήρξαν κάποτε φορτισμένες λέξεις, συνδεδεμένες με φόβο, επιβίωση, φήμη, ασφάλεια, επιθυμία και εικόνα του εαυτού.

Ο Πόρτερ, γνωστός για τη θεατρικότητα και την αφοπλιστική δημόσια παρουσία του, μετατρέπει μια προσωπική ιστορία σε μικρό queer αρχείο μιας εποχής. Πριν από το Grindr, πριν από το sexting και πριν από την άμεση ψηφιακή διαπραγμάτευση της επιθυμίας, υπήρχαν περιοδικά, τηλέφωνα, αγγελίες και μια πολύ πιο αμήχανη, αλλά συχνά πολύ πιο σωματική διαδικασία ανακάλυψης.

Η ιστορία του θυμίζει ότι η queer σεξουαλική γνώση δεν μεταδίδεται πάντα από σχολεία, οικογένειες ή θεσμούς. Συχνά περνά από φίλους, εραστές, νύχτες, λάθη, φόβους, επαγγελματίες, κουβέντες που λέγονται μισοαστεία και εμπειρίες που αργότερα γίνονται ιστορίες.

με στοιχεία από Pink News