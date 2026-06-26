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Ο Μπεν Λέρνερ κέρδισε το Orwell Prize και η λογοτεχνία επιστρέφει στην πολιτική αλήθεια

Το “Transcription” του Μπεν Λέρνερ κέρδισε το Orwell Prize for Political Fiction, με ένα μυθιστόρημα για την τεχνολογία, τη μνήμη και τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας όταν η αλήθεια δεν καταγράφεται ποτέ ουδέτερα.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Μπεν Λέρνερ κέρδισε το Orwell Prize και η λογοτεχνία επιστρέφει στην πολιτική αλήθεια Facebook Twitter
φωτογραφία:Mark Sommerfeld
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Ο Μπεν Λέρνερ κέρδισε το φετινό Orwell Prize for Political Fiction για το “Transcription”, ένα μυθιστόρημα που επιστρέφει σε ένα από τα πιο παλιά και επίμονα ερωτήματα της πολιτικής λογοτεχνίας: ποιος καταγράφει την αλήθεια, ποιος τη χάνει και ποιος την ξαναφτιάχνει μετά.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 λιρών, απονέμεται σε βιβλία που συνομιλούν με τη γνωστή φιλοδοξία του Τζορτζ Όργουελ να γίνει η πολιτική γραφή τέχνη. Στην περίπτωση του Λέρνερ, η πολιτική δεν εμφανίζεται ως σύνθημα ή ως άμεση καταγγελία, αλλά ως κρίση εμπιστοσύνης: στην τεχνολογία, στη μνήμη, στη γλώσσα και στις αφηγήσεις που οργανώνουν την εμπειρία.

Το “Transcription” ξεκινά με έναν συγγραφέα που ταξιδεύει στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ για να πάρει την τελευταία συνέντευξη από τον Τόμας, έναν εκκεντρικό Γερμανό διανοούμενο και παλιό του μέντορα. Όμως, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο αφηγητής ρίχνει το κινητό του στον νιπτήρα και μένει χωρίς συσκευή καταγραφής. Η συνέντευξη γίνεται κανονικά, μόνο που ο συνομιλητής του δεν ξέρει ότι τίποτα δεν ηχογραφείται.

Από αυτή τη φαινομενικά μικρή αστοχία γεννιέται ένα μυθιστόρημα για την εποχή μας. Για την εξάρτηση από τα ψηφιακά ίχνη, για την αγωνία της τεκμηρίωσης, για το τι συμβαίνει όταν η μνήμη δεν έχει μηχανικό αντίγραφο. Ο Λέρνερ πιάνει κάτι απολύτως σύγχρονο: την ανάγκη μας να πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να κρατήσει την αλήθεια στη θέση της, ενώ η ίδια η αφήγηση δείχνει πόσο εύκολα η αλήθεια αλλάζει μορφή.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Φιαμέτα Ρόκο, χαρακτήρισε το βιβλίο «αστείο, ευφυές και επίκαιρο», τονίζοντας ότι εξετάζει την ακόρεστη όρεξή μας για νέα τεχνολογία και τις αναξιόπιστες ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας για την πείνα, την αγάπη και τη σύνδεση.

Ο Λέρνερ δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Το μυθιστόρημά του “The Topeka School” κυκλοφορεί στα ελληνικά ως «Αμερικανική αγωγή» από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση Παλμύρας Ισμυρίδου. Εκεί, ο Αμερικανός συγγραφέας έγραφε για τη ρητορική, την ανδρική βία, την οικογένεια και την πολιτική νεύρωση της αμερικανικής μεσαίας τάξης. Στο “Transcription”, η ίδια εμμονή με τη γλώσσα και την εξουσία μετακινείται στο πεδίο της μνήμης και της καταγραφής.

Στην κατηγορία της πολιτικής γραφής, το Orwell Prize πήγε στην Κάρεν Μπάρτλετ για το “The Escape from Kabul”, ένα βιβλίο για τις Αφγανές δικηγόρους που βρέθηκαν σε κίνδυνο μετά την πτώση της Καμπούλ το 2021. Η βράβευση φέρνει δίπλα δίπλα δύο διαφορετικές μορφές πολιτικής γραφής: από τη μία, ένα μυθιστόρημα για την τεχνολογία, την αφήγηση και την αναξιοπιστία της μνήμης· από την άλλη, μια δημοσιογραφική και ιστορική καταγραφή γυναικών που απειλήθηκαν από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Αυτό που ενώνει τα δύο βιβλία είναι η πίστη ότι η πολιτική γραφή δεν είναι μόνο θέμα θεματολογίας. Δεν αρκεί να γράφεις για την εξουσία. Πρέπει να βρεις τη μορφή που μπορεί να δείξει πώς λειτουργεί η εξουσία: μέσα στη γλώσσα, μέσα στο αρχείο, μέσα στη σιωπή, μέσα στην απώλεια της μαρτυρίας.

Γι’ αυτό και η βράβευση του Λέρνερ έχει ενδιαφέρον πέρα από τη λογοτεχνική αγορά. Σε μια εποχή όπου όλα καταγράφονται και τίποτα δεν μοιάζει οριστικό, το “Transcription” επιστρέφει στην πολιτική διάσταση της αφήγησης. Η αλήθεια δεν βρίσκεται απλώς κάπου αποθηκευμένη. Πρέπει κάθε φορά να διεκδικείται από την αρχή.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

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