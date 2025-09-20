Ο Morrissey ακύρωσε δύο συναυλίες στις ΗΠΑ μετά από «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του

Ο Morrissey ακύρωσε δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το επίσημο προφίλ του στο Instagram να επικαλείται «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι, για λόγους ασφαλείας, ακυρώθηκαν τόσο η εμφάνιση της Παρασκευής στο Foxwoods Resort Casino στο Mashantucket του Κονέκτικατ όσο και η συναυλία του Σαββάτου στο MGM Music Hall στη Βοστώνη.

Σε πρώτη ανάρτηση γινόταν λόγος για «αξιόπιστη απειλή κατά της ζωής του Morrissey τις τελευταίες ημέρες» και επισημαινόταν ότι, για την προστασία του καλλιτέχνη και του κοινού, η εμφάνιση στο Foxwoods δεν θα πραγματοποιούνταν. Αργότερα ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που επιβεβαίωνε την ακύρωση και των δύο συναυλιών και απέδιδε την απόφαση σε «πρόσφατα γεγονότα».

Ο Morrissey συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του, με επόμενη στάση τη Φιλαδέλφεια την Τρίτη. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο Μεξικό, στις 31 Οκτωβρίου.

Η απόφαση συνδέεται με επεισόδιο που έλαβε χώρα στον Καναδά. Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα Ottawa Citizen, στις 4 Σεπτεμβρίου χρήστης της πλατφόρμας Bluesky φέρεται να δημοσίευσε απειλητικό μήνυμα κατά τουMorrissey, στο οποίο προειδοποιούσε ότι θα προσπαθήσει να τον πυροβολήσει κατά την εμφάνισή του στο TD Place της Οτάβα στις 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο 26χρονος που κατηγορήθηκε για την ανάρτηση αφέθηκε αυτή την εβδομάδα ελεύθερος με εγγύηση. Παρά την απειλή, η προγραμματισμένη συναυλία στην Οτάβα πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Οι αναρτήσεις στο Instagram από την ομάδα του Morrissey δεν διευκρίνιζαν ποια «πρόσφατα γεγονότα» εννοούσαν. Η συγκυρία πάντως συμπίπτει με τη δολοφονία του Αμερικανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση στη Γιούτα.

Παράλληλα, ο Morrissey πρόσφατα γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να πουλήσει το σύνολο των επιχειρηματικών του συμφερόντων που σχετίζονται με τους Smiths. Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα Morrissey Solo, με τίτλο «A Soul for Sale», ανέφερε ότι η πώληση θα περιλαμβάνει το όνομα και το εικαστικό του συγκροτήματος, τα εμπορικά δικαιώματα, τις συνθέσεις και τους στίχους του, καθώς και το μερίδιό του ίδιου σε ηχογραφήσεις και εκδοτικά δικαιώματα.

Με πληροφορίες από Guardian