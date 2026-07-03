Ο Μονέ πριν μάθει να διαλύει το φως

Πριν γίνει Κλοντ Μονέ, ήταν ο Όσκαρ.

Έτσι υπέγραφε τα πρώτα του έργα ο νεαρός Όσκαρ-Κλοντ Μονέ, πολύ πριν το όνομά του ταυτιστεί με τον ιμπρεσιονισμό, τα νούφαρα, το φως που τρέμει πάνω στο νερό και τις εικόνες που μοιάζουν να διαλύονται πριν προλάβεις να τις κρατήσεις. Αυτήν τη σχεδόν άγνωστη αρχή του καλλιτέχνη επιχειρεί να φωτίσει η έκθεση «Monet au Havre» στο Musée d’art moderne André-Malraux, το MuMa, στο Le Havre.

Η έκθεση συγκεντρώνει περίπου 100 έργα της νεότητας του Μονέ: σχέδια, γελοιογραφίες, τετράδια, πίνακες, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό. Δεν παρουσιάζει τον μεγάλο Μονέ όπως τον ξέρουμε από τις ατέλειωτες αναπαραγωγές των έργων του. Τον επιστρέφει στο οικογενειακό και τοπικό του περιβάλλον, στην πόλη όπου μεγάλωσε, στο Le Havre, εκεί όπου η θάλασσα, το λιμάνι, οι καμινάδες, οι ουρανοί και η υγρασία άρχισαν να εκπαιδεύουν το βλέμμα του.

Facebook Twitter Καρικατούρες και τετράδια του Κλοντ Μονέ στην έκθεση «Monet au Havre» στο MuMa, στο Le Havre, τον Ιούνιο του 2026. Φωτ.: Laurent Lachèvre / MuMa

Ο Μονέ γεννήθηκε το 1840 στο Παρίσι. Το 1845, ύστερα από οικονομικές δυσκολίες του πατέρα του, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Le Havre, όπου ζούσε η ετεροθαλής αδελφή του. Εκεί ο νεαρός Όσκαρ-Κλοντ πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Εκεί έκανε τα πρώτα του σχέδια. Εκεί άρχισε να γίνεται καλλιτέχνης, πριν ακόμη αποφασίσει τι είδους καλλιτέχνης θα γινόταν.

Το ενδιαφέρον της έκθεσης είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αυτή την αρχή ως απλό πρόλογο ενός ήδη γνωστού μεγαλείου. Δεν λέει απλώς «εδώ ξεκίνησε ο Μονέ». Δείχνει πόσο αβέβαιο, εργαστηριακό, διπλό ήταν αυτό το ξεκίνημα. Ο νεαρός Μονέ δεν γεννήθηκε έτοιμος ιμπρεσιονιστής. Ξεκίνησε με λεπτομερή σχέδια, με γελοιογραφίες, με σχεδόν ψυχρή ακρίβεια, με ένα βλέμμα που παρατηρούσε προτού μάθει να διαλύει τα περιγράμματα.

Ιδιαίτερη θέση έχουν τα πρώτα τετράδια σχεδίων του, φτιαγμένα το καλοκαίρι του 1856, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Στις σελίδες τους σημείωνε τον τόπο: Χαρφλέρ, Γκραβίλ, Σεντ-Αντρές. Σχεδίαζε κήπους, βάρκες, καμινάδες, φούρνους, δέντρα, σπίτια, μικρά κομμάτια του τοπίου γύρω του. Η γραμμή είναι ακόμη σφιχτή, ακριβής, σχεδόν χαραγμένη στο χαρτί. Αν σχεδιάζει μια πέτρινη γέφυρα, σχεδόν μπορείς να μετρήσεις τις πέτρες.

Facebook Twitter Κλοντ Μονέ, «Portrait de Léon Monet», 1874. Ο Λεόν Μονέ, αδελφός του ζωγράφου, υπήρξε από τους πρώτους συλλέκτες και υποστηρικτές του. Φωτ.: Musée Marmottan Monet / Donation Françoise Cauvin

Η έκθεση δεν ξεχνά τον ρόλο του Ευγένιου Μπουντέν, του μεγαλύτερου σε ηλικία ζωγράφου που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Μονέ. Ο Μπουντέν δεν του έδειξε μόνο τη ζωγραφική στην ύπαιθρο. Του έδειξε ότι το θέμα δεν είναι απλώς κάτι που υπάρχει μπροστά σου, αλλά κάτι που πρέπει να μάθεις να αισθάνεσαι με το πινέλο. Ο Μονέ στην αρχή αντιστεκόταν. Έπειτα, όπως ξέρουμε, ολόκληρη η ιστορία της ζωγραφικής άλλαξε από αυτή την αποδοχή.

Ανάμεσα στα έργα της έκθεσης βρίσκεται και το «Vue prise à Rouelle», ο πρώτος γνωστός πίνακας του Μονέ, από το 1858. Εκτίθεται μαζί με ένα έργο του Μπουντέν που απεικονίζει το ίδιο τοπίο. Και τα δύο ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Marunuma Art Park, για να επιστρέψουν, έστω προσωρινά, στον αέρα που τα γέννησε.

Facebook Twitter Κλοντ Μονέ, «Le Jardinier de Graville», 1856, από το δεύτερο τετράδιο σχεδίων του. Στα 15 του, ο νεαρός Όσκαρ-Κλοντ σημείωνε ήδη με ακρίβεια το τοπίο γύρω από το Le Havre. Φωτ.: François Doury / MuMa

Η φράση δεν είναι υπερβολική. Το Le Havre δεν είναι απλό σκηνικό. Είναι ο τόπος όπου ο Μονέ μαθαίνει να βλέπει. Το λιμάνι, οι βιομηχανικές καμινάδες, οι παραθαλάσσιες διαδρομές, οι χαμηλοί ορίζοντες, οι ανήσυχοι ουρανοί, όλα αυτά δεν λειτουργούν ως φόντο. Γίνονται η πρώτη του ύλη.

Η ζωγραφική αυτής της περιόδου έχει κάτι συναρπαστικά διχασμένο. Από τη μία, ο νεαρός Μονέ μπορεί να φτιάξει πίνακες λείους, λεπτοδουλεμένους, αρκετά πειθαρχημένους ώστε να χωρέσουν στις απαιτήσεις της επίσημης ζωγραφικής. Από την άλλη, υπάρχουν ήδη έργα όπου η πινελιά αρχίζει να φαίνεται, να αποκτά δική της ενέργεια, να μη θέλει να εξαφανιστεί πίσω από την ψευδαίσθηση της τελειότητας.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται η αρχή του Μονέ που θα έρθει. Στα παστέλ του, το χρώμα απελευθερώνεται. Οι ουρανοί αλλάζουν, το φως γίνεται γεγονός, η ατμόσφαιρα παύει να είναι απλό περιβάλλον και γίνεται το ίδιο το θέμα. Η ταχύτητα του παστέλ τού επιτρέπει να σημειώνει μεταβολές, να κυνηγά κάτι που δεν μένει ακίνητο. Το φως, στον Μονέ, δεν είναι ακόμη θεωρία. Είναι άσκηση.

Facebook Twitter Κλοντ Μονέ, «Les Falaises de Varengeville», 1897. Ένα από τα έργα που ο Μονέ δώρισε στην πόλη του Le Havre το 1910 και αποκαταστάθηκαν για την έκθεση. Φωτ.: David Fogel / MuMa

Η έκθεση δείχνει επίσης τον νεαρό Μονέ ως γελοιογράφο. Οι γελοιογραφίες ήταν οι πρώτες του επιτυχίες στο Le Havre, αλλά και μια μικρή παγίδα. Οι προύχοντες που σατίριζε ήταν συχνά οι ίδιοι άνθρωποι που μπορούσαν να αποφασίσουν αν θα έπαιρνε υποτροφία για να σπουδάσει στο Παρίσι. Του την αρνήθηκαν δύο φορές. Πήγε τελικά με δικά του χρήματα, κερδισμένα από τις γελοιογραφίες του, και με τη βοήθεια του Μπουντέν, που τον σύστησε σε συλλέκτες.

Η ιστορία της έκθεσης περνά και από τον αδελφό του, Λεόν Μονέ, χημικό και κατασκευαστή χρωμάτων, αλλά και έναν από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν στη δουλειά του. Ο Λεόν υπήρξε από τους πρώτους συλλέκτες του αδελφού του: αγόρασε τα πρώτα του τετράδια σχεδίων και αρκετούς πίνακες. Είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και οι μύθοι της τέχνης χρειάζονται στην αρχή κάποιον να τους πάρει στα σοβαρά.

Η έκθεση φτάνει έως το 1874, τη χρονιά της πρώτης ιμπρεσιονιστικής έκθεσης στο Παρίσι. Το «Impression, soleil levant», ο πίνακας που έδωσε το όνομα στο κίνημα, δεν βρίσκεται εδώ. Όμως η προϊστορία του βρίσκεται παντού: στα σχέδια, στους ουρανούς, στα λιμάνια, στις θαλασσινές εικόνες, στις φωτογραφίες του Γκιστάβ Λε Γκραί από το Le Havre, στην αίσθηση ότι ο Μονέ μαθαίνει σιγά σιγά να μη ζωγραφίζει τα πράγματα, αλλά το πέρασμα του φωτός πάνω τους.

Facebook Twitter Άι Γουέιγουεϊ, «Nymphéas», 2022. Ο Κινέζος καλλιτέχνης μεταφράζει τα «Νούφαρα» του Μονέ σε Lego, περνώντας από την πινελιά στο pixel. Φωτ.: Laurent Lachèvre / MuMa

Το MuMa παρουσιάζει επίσης τα τρία έργα που ο Μονέ δώρισε στην πόλη του Le Havre το 1910: «Οι βράχοι του Βαρανζεβίλ», «Το Κοινοβούλιο του Λονδίνου, εφέ ομίχλης» και ένα από τα «Νούφαρα». Τα έργα αποκαταστάθηκαν για την έκθεση, σαν να επέστρεφαν όχι μόνο στον τόπο, αλλά και σε μια καθαρότερη μνήμη του ίδιου του Μονέ.

Στο τέλος, η έκθεση κάνει ένα άλμα στον 21ο αιώνα. Παρουσιάζει δύο γιγαντιαία «Νούφαρα» του Άι Γουέιγουεϊ, φτιαγμένα από Lego. Κάθε έργο αποτελείται από περίπου 650.000 μικρά κομμάτια. Η ιδέα θα μπορούσε εύκολα να μοιάζει με τρικ, με μουσειακό εντυπωσιασμό. Όμως εδώ λειτουργεί σαν παράξενη συνέχεια. Από την πινελιά του Μονέ φτάνουμε στο pixel, από την ατμόσφαιρα στο δομικό κομμάτι, από το νερό που τρεμοπαίζει σε μια εικόνα που χτίζεται κομμάτι κομμάτι.

Αυτό είναι και το ωραιότερο στοιχείο της έκθεσης. Δεν προσπαθεί να παγιδεύσει τον Μονέ στο ασφαλές μουσείο του ιμπρεσιονισμού. Τον ξανακάνει νέο, αβέβαιο, τοπικό, μαθητευόμενο, αστείο, αδέξιο, φιλόδοξο. Τον δείχνει πριν από τη δόξα, πριν από τα νούφαρα, πριν από την ατελείωτη αναπαραγωγή.

Τον δείχνει τη στιγμή που ακόμη έψαχνε πώς να κοιτάξει.

με στοιχεία από Le Monde