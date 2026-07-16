ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Πολιτισμός

Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο

Πριν από τον Δαβίδ και την Καπέλα Σιξτίνα, ο Μιχαήλ Άγγελος σκάλισε έναν μικρό γυμνό Χριστό σε ξύλο. Στο Santo Spirito της Φλωρεντίας, αυτό το σχεδόν ξεχασμένο έργο δείχνει την ιδιοφυΐα του στην πιο εύθραυστη μορφή της.

Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο Facebook Twitter
Ο ξύλινος Εσταυρωμένος του Santo Spirito, που αποδίδεται στον νεαρό Μιχαήλ Άγγελο. Ένα μικρό, γυμνό και εύθραυστο σώμα, πολύ μακριά από τη μνημειακή εικόνα του Δαβίδ.
The LiFO team
The LiFO team
0

Στη Φλωρεντία, όλοι πηγαίνουν να δουν τον Δαβίδ. Το γιγάντιο μαρμάρινο σώμα, η ηρωική κλίμακα, η μυθολογία του καλλιτέχνη που ελευθερώνει έναν άνθρωπο από έναν όγκο πέτρας. Ο Μιχαήλ Άγγελος, όπως τον φαντάζεται ο τουρισμός και η ιστορία της τέχνης, είναι σχεδόν πάντα μεγάλος: μεγάλα σώματα, μεγάλες οροφές, μεγάλοι πάπες, μεγάλα μάρμαρα, μεγάλη φιλοδοξία.

Αλλά στην εκκλησία του Santo Spirito, στην άλλη πλευρά του Άρνου, υπάρχει ένας άλλος Μιχαήλ Άγγελος. Όχι ο Μιχαήλ Άγγελος των γιγάντων, αλλά ένας σχεδόν έφηβος καλλιτέχνης που σκαλίζει σε ξύλο έναν μικρό, γυμνό, εύθραυστο Χριστό. Ένα σώμα που δεν επιβάλλεται στον χώρο. Κρέμεται μέσα του σαν κάτι που μόλις σώθηκε από τη λήθη.

Ο ξύλινος Εσταυρωμένος του Santo Spirito έχει συνδεθεί με τον Μιχαήλ Άγγελο από τις πρώιμες βιογραφίες του Ασκάνιο Κοντίβι και του Τζόρτζο Βαζάρι, αλλά για αιώνες σχεδόν εξαφανίστηκε από τη μεγάλη αφήγηση. Το 1962, η ιστορικός τέχνης Μάργκριτ Λίσνερ τον είδε ξανά σχεδόν τυχαία. Ερευνούσε εσταυρωμένους στην Τοσκάνη και, αντί να πάει εκείνη τη μέρα στη βιβλιοθήκη του Kunsthistorisches Institut, πέρασε από το Santo Spirito. Εκεί, ο Αυγουστινιανός ηγούμενος Γκουίντο Μπαλέστρι της ανέφερε ότι υπήρχε ένας σταυρός παραμελημένος στους χώρους του μοναστηριού.

Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο Facebook Twitter
Ο Εσταυρωμένος κρέμεται στο σκευοφυλάκιο του Santo Spirito, περιτριγυρισμένος από αέρα και σιωπή. Το έργο επέστρεψε στην εκκλησία το 2000, έπειτα από δεκαετίες θεσμικής εκκρεμότητας.

Την οδήγησε σε έναν διάδρομο προς την παλιά κατοικία του ηγουμένου. Πάνω από μια πόρτα κρεμόταν ένα ξύλινο σώμα Χριστού, λεπτό, γυμνό, με λυγισμένα πόδια και παράξενες αναλογίες. Η Λίσνερ κατάλαβε αμέσως ότι δεν κοιτούσε απλώς έναν ακόμη εσταυρωμένο. Είχε μπροστά της το έργο που θα γινόταν το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της, The Lost Crucifix of Michelangelo.

Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν περίπου 18 ετών όταν πιθανότατα το φιλοτέχνησε, γύρω στο 1493, ανάμεσα στον θάνατο του Λορέντσο των Μεδίκων και την αναχώρησή του από τη Φλωρεντία για την Μπολόνια. Το Santo Spirito συνδεόταν στενά με τους Μεδίκους, και εκεί ο νεαρός καλλιτέχνης φαίνεται πως βρήκε κάτι πολύ πιο πολύτιμο από μια παραγγελία: πρόσβαση σε νεκρά σώματα.

Στο μοναστήρι, κοντά στο αναρρωτήριο, του δόθηκε χώρος για να μελετά ανατομία. Ήταν πρακτική μη εγκεκριμένη, αλλά ανεκτή. Ο Μιχαήλ Άγγελος μελετούσε οστά, μυς, δέρμα, τη μηχανική του σώματος. Και ύστερα, ως ευχαριστήριο δώρο προς τον ηγούμενο Νικολό ντι Τζοβάνι, σκάλισε έναν ξύλινο Εσταυρωμένο για τον κεντρικό βωμό της εκκλησίας.

Αυτό κάνει το έργο τόσο αλλόκοτο και τόσο δυνατό. Ο νεαρός Μιχαήλ Άγγελος δεν μελετούσε απλώς νεκρά σώματα. Σκάλιζε ένα νεκρό σώμα. Ο Χριστός του Santo Spirito δεν έχει την επιβλητική ανατομία των ώριμων έργων του. Δεν έχει τον ηρωισμό του Δαβίδ, ούτε τη μυϊκή θεατρικότητα της Καπέλα Σιξτίνα. Έχει κάτι πιο αμήχανο, πιο τρυφερό και πιο ανησυχητικό.

Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο Facebook Twitter
Στην εκκλησία του Santo Spirito, στην άλλη πλευρά του Άρνου, βρίσκεται ένας από τους πιο παράξενους και λιγότερο γνωστούς Μιχαήλ Άγγελους της Φλωρεντίας.

Το σώμα είναι μικρό, σχεδόν παιδικό στις αναλογίες του. Η μέση στενή, τα άκρα λεπτά, το δέρμα κιτρινωπό, το αίμα λιγοστό, τα μαλλιά σαν σκοτεινές μάζες πάνω στο κεφάλι. Η γύμνια του δεν είναι ερωτική ούτε θριαμβευτική. Είναι εκτεθειμένη. Σχεδόν απροστάτευτη. Δεν κοιτάς έναν Θεό που έχει γίνει μνημείο. Κοιτάς ένα σώμα που κρέμεται ανάμεσα στη θρησκευτική εικόνα, την ανατομική μελέτη και την απόλυτη σιωπή του θανάτου.

Από κοντά, το έργο γίνεται ακόμη πιο παράξενο. Οι αναλογίες μοιάζουν κάπως λάθος, σαν το σώμα να μην ανήκει πλήρως ούτε στην παιδική ηλικία ούτε στην ενηλικίωση. Το πρόσωπο έχει μια εσωτερική ησυχία, αλλά όχι ωραιοποιημένη. Τα μάτια κλείνουν προς τα μέσα. Το στόμα μοιάζει να κρατά την τελευταία ανάσα. Το ξύλο, στα χέρια του Μιχαήλ Άγγελου, δεν μένει σκληρό υλικό. Μαλακώνει, γίνεται σχεδόν σάρκα.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά από τους άλλους φλωρεντινούς Εσταυρωμένους της εποχής. Δίπλα σε έργα του Μπρουνελέσκι, του Ντονατέλο, του Μπενεντέτο ντα Μαϊάνο ή των Σανγκάλο, ο Χριστός του Santo Spirito μπορεί να μοιάζει λιγότερο αρμονικός, λιγότερο «σωστός». Αλλά αυτή η αδεξιότητα είναι και η δύναμή του. Δεν παίζει μόνο στη νότα της φυσικότητας. Παίζει στην αμηχανία, στην έλξη, στην απώλεια, στην τρυφερότητα.

Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο Facebook Twitter
Ο μικρός ξύλινος Χριστός του Santo Spirito δείχνει έναν Μιχαήλ Άγγελο πριν από τους γίγαντες: όχι θρίαμβο, αλλά ευαλωτότητα, σώμα και σιωπή.

Για δεκαετίες, μετά την επανεύρεσή του, ο Εσταυρωμένος έμεινε σε ένα είδος θεσμικού ενδιάμεσου χώρου, ανάμεσα στο Santo Spirito και το Casa Buonarroti, όπου είχε σταλεί για συντήρηση. Η εκκλησία ζητούσε την επιστροφή του και τελικά το έργο επέστρεψε το 2000, για να τοποθετηθεί στο σκευοφυλάκιο. Σήμερα κρέμεται στο κέντρο του χώρου, από μια μακριά ράβδο που κατεβαίνει από την οροφή, περιτριγυρισμένος από αέρα και σιωπή.

Η αυθεντικότητά του έχει κατά καιρούς συζητηθεί, αλλά τα βασικά τεκμήρια είναι ισχυρά: οι περιγραφές του Κοντίβι και του Βαζάρι, η πρώιμη σύνδεσή του με το Santo Spirito, αλλά και σχέδιο του 16ου αιώνα στα Ουφίτσι που δείχνει τον Εσταυρωμένο πάνω από τον παλιό χορό της εκκλησίας. Για αρκετούς μελετητές, η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο αν το έργο είναι του Μιχαήλ Άγγελου. Είναι τι είδους Μιχαήλ Άγγελο μάς αναγκάζει να δούμε. Όχι τον τιτάνα της Αναγέννησης που μοιάζει να νικά την ύλη, αλλά έναν νεαρό καλλιτέχνη που κοιτάζει το σώμα με μια σχεδόν οδυνηρή περιέργεια. Έναν Μιχαήλ Άγγελο πριν γίνει ο Μιχαήλ Άγγελος, αλλά ήδη ικανό να καταλάβει ότι το σώμα δεν είναι μόνο δύναμη. Είναι και εύθραυστη ύλη, εγκατάλειψη, θνητότητα.

Γι’ αυτό ίσως αξίζει να κουραστεί κανείς λίγο περισσότερο στη Φλωρεντία. Να περάσει τον Άρνο, να αφήσει για λίγο τον Δαβίδ και τα πλήθη, να πάει στο Santo Spirito και να σταθεί μπροστά σε αυτόν τον μικρό ξύλινο Χριστό. Δεν θα δει το πιο διάσημο έργο του Μιχαήλ Άγγελου.

Θα δει κάτι σπανιότερο: μια τρυφερή, παράξενη, σχεδόν μυστική πρόβα της ιδιοφυΐας του.

με στοιχεία από NYT

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καινούργια ζωή για την Μπαντίνι Πιετά, το τελευταίο αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου

Εικαστικά / Καινούργια ζωή για την Μπαντίνι Πιετά, το τελευταίο αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου

Στην υποβλητική θρησκευτική αυτή σύνθεση και σε αντίθεση με την Πιετά που βρίσκεται στη Ρώμη, το σώμα του Χριστού υποστηρίζεται όχι μόνο από τη Μαρία αλλά και από τη Μαγδαληνή και τον ηλικιωμένο Νικόδημο, στον οποίο ο Μιχαήλ Άγγελος έδωσε το πρόσωπό του.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο

Πολιτισμός / Ο μικρός γυμνός Χριστός που δείχνει έναν άλλο Μιχαήλ Άγγελο

Πριν από τον Δαβίδ και την Καπέλα Σιξτίνα, ο Μιχαήλ Άγγελος σκάλισε έναν μικρό γυμνό Χριστό σε ξύλο. Στο Santo Spirito της Φλωρεντίας, αυτό το σχεδόν ξεχασμένο έργο δείχνει την ιδιοφυΐα του στην πιο εύθραυστη μορφή της.
THE LIFO TEAM
Τα ημερολόγια του Γιόζεφ Κουντέλκα δείχνουν πώς έζησε για να μπορεί να φωτογραφίζει

Πολιτισμός / Τα ημερολόγια του Γιόζεφ Κουντέλκα δείχνουν πώς έζησε για να μπορεί να φωτογραφίζει

Η νέα έκδοση Josef Koudelka: Diaries ανοίγει 69 τετράδια του θρυλικού Τσέχου φωτογράφου. Εκεί φαίνεται πως η ελευθερία του δεν ήταν μύθος, αλλά καθημερινή πειθαρχία: να ταξιδεύει, να μην κατέχει σχεδόν τίποτα και να ζει έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει.
THE LIFO TEAM
Ο Μπασέλ Άντρα κέρδισε Όσκαρ, αλλά γύρισε σε μια Δυτική Όχθη πιο βίαιη από πριν

Πολιτισμός / Ο Μπασέλ Άντρα κέρδισε Όσκαρ, αλλά γύρισε σε μια Δυτική Όχθη πιο βίαιη από πριν

Στη Μαδρίτη, σε διεθνή συνάντηση για την παλαιστινιακή κουλτούρα, ο Μπασέλ Άντρα μίλησε για τη ζωή μετά το Όσκαρ του No Other Land. Η αναγνώριση τον έκανε πιο ορατό, λέει, αλλά όχι πιο ασφαλή στη Δυτική Όχθη.
THE LIFO TEAM
Το καράβι της «Οδύσσειας» του Νόλαν δεν είναι σκηνικό. Είναι ζωντανό μουσείο

Πολιτισμός / Το καράβι της «Οδύσσειας» του Νόλαν δεν είναι σκηνικό. Είναι ζωντανό μουσείο

Στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το καράβι του Οδυσσέα δεν είναι σκηνικό. Είναι ένα πραγματικό πλοίο των Βίκινγκ, φτιαγμένο για ανοιχτή θάλασσα, ένα ζωντανό μουσείο μέσα σε blockbuster.
THE LIFO TEAM
Ο Τζέικολμπι Σάτεργουαϊτ πήρε την πρώτη επιχορήγηση για καλλιτέχνες που ζουν με καρκίνο

Πολιτισμός / Ο Τζέικολμπι Σάτεργουαϊτ πήρε την πρώτη επιχορήγηση για καλλιτέχνες που ζουν με καρκίνο

Το Artists Living with Cancer Grant δίνει 25.000 δολάρια σε καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης που βρίσκονται σε θεραπεία για καρκίνο. Πρώτος αποδέκτης είναι ο Τζέικολμπι Σάτεργουαϊτ, ένας από τους πιο σημαντικούς κουίρ ψηφιακούς καλλιτέχνες της γενιάς του.
THE LIFO TEAM
Ακυκλοφόρητα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1965 κυκλοφορούν με τον Τζίμι Πέιτζ στην κιθάρα

Πολιτισμός / Ακυκλοφόρητα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1965 κυκλοφορούν με τον Τζίμι Πέιτζ στην κιθάρα

Το άλμπουμ David Bowie: The Shel Talmy Recordings επιστρέφει στον Μπόουι πριν γίνει «Bowie»: στο Λονδίνο του 1965, όταν ακόμη ηχογραφούσε ως Davy Jones, με τον Τζίμι Πέιτζ στην κιθάρα.
THE LIFO TEAM
Γιατί τα μπεστ σέλερ χρειάζονται ακόμη μια νεκρή γυναίκα;

Πολιτισμός / Γιατί τα μπεστ σέλερ χρειάζονται ακόμη μια νεκρή γυναίκα;

Εννιά στα δέκα αστυνομικά μπεστ σέλερ χρειάζονται μια δολοφονημένη γυναίκα για να ξεκινήσει η πλοκή τους. Γιατί η νεκρή γυναίκα παραμένει η πιο σίγουρη συνταγή αγωνίας της εκδοτικής αγοράς;
THE LIFO TEAM
Ντελ ΛαΓκρέις Βολκέινο: Δεν φωτογράφιζε σκάνδαλα, φωτογράφιζε κοινότητες

Πολιτισμός / Ντελ ΛαΓκρέις Βολκέινο: Δεν φωτογράφιζε σκάνδαλα, φωτογράφιζε κοινότητες

Οι φωτογραφίες του Ντελ ΛαΓκρέις Βολκέινο λογοκρίθηκαν ως σκάνδαλο. Τώρα, δύο εκθέσεις σε Λονδίνο και Εδιμβούργο επαναφέρουν ένα άγριο κουίρ αρχείο από leather dykes, drag kings και S&M σκηνές.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 