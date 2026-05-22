Ο Μικ Τζάγκερ γίνεται φαροφύλακας στη νέα ταινία της Άλιτσε Ρορβάχερ

Ο Μικ Τζάγκερ επιστρέφει στο σινεμά, αυτή τη φορά ως φαροφύλακας στη νέα ταινία της Αλίτσε Ρορβάχερ.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones συμμετέχει στο «Three Incestuous Sisters», την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ιταλίδας σκηνοθέτιδας, η οποία γυρίζεται αυτή την περίοδο στη Στρόμπολι. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Τζάγκερ έφτασε στο νησί με ελικόπτερο και φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή του για τα γυρίσματα.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο εικονογραφημένο μυθιστόρημα του 2005 της Όντρεϊ Νιφενέγκερ, συγγραφέα του «The Time Traveler’s Wife». Η ιστορία έχει τη μορφή σκοτεινού παραμυθιού και ακολουθεί τρεις αδελφές που ερωτεύονται τον γιο ενός φαροφύλακα.

Στο καστ συμμετέχουν ήδη οι Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Σίρσα Ρόναν και Τζος Ο’Κόνορ. Ο Τζάγκερ θα υποδυθεί τον φαροφύλακα, πατέρα του χαρακτήρα που παίζει ο Ο’Κόνορ.

Η Ρορβάχερ θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά. Το «Happy as Lazzaro» της κέρδισε το βραβείο σεναρίου στις Κάννες το 2018, ενώ η «Χίμαιρα» του 2023, με πρωταγωνιστή τον Τζος Ο’Κόνορ, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το σινεφίλ κοινό, αφηγούμενη την ιστορία ενός Άγγλου αρχαιοκάπηλου στην ιταλική επαρχία.

Για τον Μικ Τζάγκερ, η κινηματογραφική παρουσία δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά παραμένει σπάνια. Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς σε ταινίες όπως το «Performance» και το «Ned Kelly», και αργότερα στα «Freejack», «Bent» και «The Man from Elysian Fields». Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε ταινίες όπως το «Enigma», το «The Women» και το «Get on Up», το βιογραφικό φιλμ για τον Τζέιμς Μπράουν.

Το «Three Incestuous Sisters» έχει ήδη έναν από εκείνους τους συνδυασμούς που αρκούν για να γεννήσουν περιέργεια: μια Ιταλίδα σκηνοθέτιδα με ποιητικό, γήινο βλέμμα, ένα ηφαιστειακό νησί, τρεις αδελφές, ένας φαροφύλακας, ο Τζος Ο’Κόνορ και ο Μικ Τζάγκερ σε ρόλο πατέρα. Δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη πλοκή για να αρχίσει να δουλεύει η φαντασία.

με στοιχεία από Deadline