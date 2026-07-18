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Ο Μικ Τζάγκερ εμφανίστηκε ξαφνικά στη Νάπα για ένα μπαλέτο με μουσική των Rolling Stones

Ο Μικ Τζάγκερ βρέθηκε στο Napa Valley Festival για να παρακολουθήσει τη συντροφό του Μέλανι Χάμρικ σε μια βραδιά όπου το κλασικό μπαλέτο συνάντησε τη μουσική των Rolling Stones.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Μικ Τζάγκερ εμφανίστηκε ξαφνικά στη Νάπα για ένα μπαλέτο με μουσική των Rolling Stones Facebook Twitter
φωτογραφία: Drew Altizer
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Ο Μικ Τζάγκερ έκανε αιφνιδιαστική εμφάνιση στο Festival Napa Valley, όπου η σύντροφός του, η πρώην χορεύτρια του American Ballet Theatre Μέλανι Χάμρικ, παρουσίασε μια βραδιά που έφερε την κλασική παράδοση του μπαλέτου δίπλα στη μουσική των Rolling Stones.

Η βραδιά A Night at the Ballet πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Charles Krug, στη Σεντ Χελένα της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο της 20ής επετειακής σεζόν του φεστιβάλ. Η Χάμρικ επιμελήθηκε και παρήγαγε το πρόγραμμα μαζί με τις Joanna DeFelice και Christine Shevchenko.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αποσπάσματα από κλασικά έργα όπως ο Δον Κιχώτης, το Diana and Acteon και το Le Corsaire. Η στιγμή που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, όμως, ήταν η πρεμιέρα στη Δυτική Ακτή του Can’t You Hear Me Knocking, ενός σύγχρονου σόλο σε χορογραφία και ερμηνεία του Nicholas Palmquist, πάνω στο τραγούδι των Rolling Stones από το άλμπουμ Sticky Fingers του 1971.

Η παρουσία του Τζάγκερ έδωσε στη βραδιά άλλο βάρος, αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στη διασταύρωση δύο κόσμων που φαινομενικά δεν συναντιούνται εύκολα: της πειθαρχίας του μπαλέτου και της ωμής, ηλεκτρικής ενέργειας των Stones. Η Χάμρικ έχει ξαναδουλέψει με τη μουσική του συγκροτήματος· το 2019 είχε χορογραφήσει το Porte Rouge, χρησιμοποιώντας τραγούδια των Rolling Stones, με τον Τζάγκερ να τη βοηθά στην επιλογή και διαμόρφωση των κομματιών.

Η εμφάνιση στη Νάπα ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues, του 25ου στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, που έφτασε στο Νο. 1 του βρετανικού chart, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Beatles με 15 άλμπουμ στην κορυφή. Το άλμπουμ, σε παραγωγή Andrew Watt, ακολουθεί το βραβευμένο με Grammy Hackney Diamonds του 2023.

Ο Τζάγκερ, στα 82 του, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μεγάλης περιοδείας, την ώρα που οι Rolling Stones εξακολουθούν να κινούνται ανάμεσα στη μυθολογία τους και στην ανάγκη να αποδείξουν ότι παραμένουν ενεργό συγκρότημα και όχι απλώς μνημείο του rock.

Η Χάμρικ, που αποσύρθηκε από το American Ballet Theatre το 2019, έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια δεύτερη διαδρομή ως χορογράφος και παραγωγός. Μαζί με τις DeFelice και Shevchenko συνίδρυσε το Live Arts Global, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία για να προσφέρει ευκαιρίες σε χορευτές και καλλιτέχνες του θεάτρου.

Το Festival Napa Valley συνεχίζεται με όπερα, συμφωνικά προγράμματα και μεγάλες μουσικές εμφανίσεις, αλλά η συγκεκριμένη βραδιά είχε το δικό της pop-cultural ηλεκτρικό φορτίο: ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους frontmen στην ιστορία του rock να κάθεται στο κοινό, ενώ η μουσική των Rolling Stones περνούσε από το σώμα ενός χορευτή και τη γλώσσα του μπαλέτου.

με στοιχεία από San Fransisco Chronicle

Πολιτισμός

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