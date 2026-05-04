Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ένας φοιτητής φωτογραφίας που έκανε πρακτική στο περίπτερο του Χονγκ Κονγκ στη Μπιενάλε της Βενετίας κοίταξε γύρω του και αποφάσισε ότι θα γίνει ζωγράφος. Δεν είχε σπουδάσει ζωγραφική. Δεν είχε δάσκαλο. Δεν είχε δίκτυο, ισχυρή γκαλερί, θέση σε κάποια από τις μεγάλες πρωτεύουσες της τέχνης. Είχε όμως κάτι πιο δύσκολο να διδαχθεί: μια εσωτερική εικόνα που ζητούσε επειγόντως μορφή.

Ο φοιτητής ήταν ο Μάθιου Γουόνγκ (Matthew Wong), γεννημένος στο Τορόντο, μεγαλωμένος ανάμεσα στον Καναδά και το Χονγκ Κονγκ, ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος που μέσα σε λίγα μόλις χρόνια δημιούργησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και συγκινητικά εικαστικά σύμπαντα της τελευταίας δεκαετίας. Η έκθεση Matthew Wong: Interiors, που παρουσιάζεται στο Palazzo Tiepolo Passi της Βενετίας από τις 6 Μαΐου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, επιστρέφει την ιστορία σχεδόν στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε: στη Βενετία, στην πόλη όπου ο Wong είδε την τέχνη όχι ως επάγγελμα, αλλά ως αναπόφευκτη κλήση.

Το εύκολο θα ήταν να διαβαστεί ο Wong μέσα από την τραγωδία. Πέθανε το 2019, στα 35 του, από αυτοκτονία, έχοντας ήδη αρχίσει να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού από κριτικούς, συλλέκτες, μουσεία και αγορά. Αλλά αυτή είναι μόνο η βίαιη παύση της ιστορίας, όχι το νόημά της. Η ζωγραφική του δεν έχει σημασία επειδή η ζωή του κόπηκε νωρίς. Έχει σημασία επειδή, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, κατάφερε να φτιάξει έναν κόσμο που μοιάζει ταυτόχρονα αρχαίος και ψηφιακός, παιδικός και μεταφυσικός, εκστατικός και τρομαγμένος.

Από το 2013, όταν άρχισε ουσιαστικά να διδάσκει τον εαυτό του να ζωγραφίζει, ο Wong κινήθηκε με σχεδόν πυρετώδη ταχύτητα μέσα στην ιστορία της τέχνης. Κοίταξε τον Βαν Γκογκ, τον Σερά, τον Ματίς, την κινεζική τοπιογραφία με μελάνι, τα μοτίβα της μοντέρνας ζωγραφικής, τα λαμπερά τοπία του Πίτερ Ντόιγκ, τους δρόμους και τις καμπύλες του Χόκνεϊ. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ότι είχε επιρροές. Όλοι έχουν. Το ενδιαφέρον είναι ότι τις κατάπιε τόσο γρήγορα και τόσο βαθιά ώστε σύντομα δεν έμοιαζαν πια με παραπομπές. Έμοιαζαν με δική του θερμοκρασία.

Οι πίνακές του αναγνωρίζονται σχεδόν αμέσως: επιφάνειες γεμάτες μικρές πινελιές, κουκκίδες, σύντομα φορτισμένα ίχνη χρώματος, πυκνά δέντρα, δρόμοι που χάνονται, ουρανοί που τρεμοπαίζουν, σκάλες, παράθυρα, πόρτες, σκιές, φως που ανοίγει μια σχισμή στο σκοτάδι. Όλα μοιάζουν να οδηγούν κάπου, αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτό το «κάπου» είναι έξοδος, παγίδα ή μνήμη. Στον Wong, ακόμη και το τοπίο μοιάζει με δωμάτιο. Και ακόμη και το δωμάτιο μοιάζει με ουρανό που κάποιος έκλεισε μέσα του.

Γι’ αυτό ο τίτλος Interiors είναι πιο ακριβής απ’ όσο φαίνεται. Δεν πρόκειται απλώς για μια έκθεση εσωτερικών χώρων. Πρόκειται για την αποκάλυψη ότι σχεδόν κάθε έργο του Wong είναι, με κάποιον τρόπο, εσωτερικό. Ακόμη και όταν ανοίγεται σε θάλασσες, δρόμους, δάση ή ουρανούς, η ζωγραφική του κοιτά προς τα μέσα. Δεν περιγράφει έναν τόπο. Περιγράφει μια ψυχική κατάσταση που πήρε τη μορφή τόπου. Η έκθεση στη Βενετία συγκεντρώνει περίπου 35 έργα και έργα σε χαρτί της περιόδου 2015-2019, πολλά από τα οποία έχουν παρουσιαστεί σπάνια ή για πρώτη φορά, εστιάζοντας ακριβώς σε αυτό το πέρασμα ανάμεσα στο φυσικό δωμάτιο και στο ψυχικό τοπίο.

Στο The Waiting Room, το δωμάτιο μοιάζει να περιμένει περισσότερο από τον άνθρωπο που το κατοικεί.

Το Night Moods δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Wong διαλύει το δωμάτιο σε μοτίβα, επιφάνειες και μικρές εκρήξεις χρώματο

Στα έργα του 2019, λίγους μήνες πριν από το τέλος, εμφανίζονται ξανά και ξανά πόρτες μισάνοιχτες, σχισμές φωτός, σκάλες που ανεβαίνουν από νερά, παράθυρα που κοιτούν σε χειμωνιάτικα δέντρα, σκιές που στέκονται σε κατώφλια. Στο Sliver of Light, μια λεπτή φωτεινή τομή σπάει το σκοτάδι. Στο The Source, μια πόρτα ανοίγει για να φανεί όχι ένας χώρος, αλλά μια σχεδόν μεταφυσική υπόσχεση φωτός. Στο The Waiting Room, ένα παράθυρο και η αντανάκλασή του μοιάζουν να φτιάχνουν έναν τόπο αναμονής ανάμεσα σε εσωτερικό και εξωτερικό, σε χειμώνα και μνήμη. Το επίσημο υλικό της έκθεσης τοποθετεί τα έργα αυτά στο κέντρο της βενετσιάνικης παρουσίασης.

Το μπλε, φυσικά, είναι παντού. Όχι ως απλό χρώμα, αλλά ως κλίμα. Στους πίνακες του Wong το μπλε μπορεί να είναι νύχτα, θάλασσα, δωμάτιο, οθόνη, ψυχική θερμοκρασία, υπόλειμμα ονείρου. Δεν είναι το ήρεμο μπλε της διακόσμησης. Είναι ένα μπλε που φωτίζει και πνίγει μαζί. Ένα μπλε που θυμίζει τη γαλήνη μετά το σοκ, τη στιγμή που κάτι έχει ήδη συμβεί αλλά δεν έχει ακόμη ονομαστεί. Ίσως γι’ αυτό τα έργα του μοιάζουν τόσο σύγχρονα, ακόμη κι όταν συνομιλούν με τον μοντερνισμό. Η μελαγχολία τους δεν είναι παλιά. Είναι η μελαγχολία ενός κόσμου που κοιτά πάρα πολλές εικόνες και μένει, παρ’ όλα αυτά, μόνος.

Μια πόρτα ανοίγει μέσα στο μπλε: στον Wong το φως δεν είναι ποτέ απλώς φως, αλλά υπόσχεση και απειλή μαζί.

Στο Beautiful Morning, η διαδρομή προς το φως περνά μέσα από μια σχεδόν θεατρική αρχιτεκτονική του σκοταδιού.

Ο Wong ήταν βαθιά συνδεδεμένος με το διαδίκτυο. Δημοσίευε έργα του στο Instagram και στο Facebook, μάθαινε ιστορία της τέχνης online, δημιουργούσε σχέσεις με καλλιτέχνες και γκαλερί μέσα από τις πλατφόρμες. Αυτό δεν τον κάνει «ψηφιακό ζωγράφο» με την εύκολη έννοια. Κάνει όμως τη ζωγραφική του περίεργα συγχρονισμένη με την εποχή μας. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά του καταρρέουν το ένα μέσα στο άλλο όπως καταρρέουν σήμερα οι οθόνες, τα δωμάτια, οι αναμνήσεις και οι εικόνες. Βλέπεις έναν δρόμο και μοιάζει με σκέψη. Βλέπεις ένα παράθυρο και μοιάζει με feed. Βλέπεις ένα τοπίο και μοιάζει με κάτι που πέρασε από μέσα σου πριν γίνει εικόνα.

Στο A Dream του 2016, δύο μικροσκοπικές φιγούρες, μια γυναίκα και ένα παιδί, κατευθύνονται προς μια εκτυφλωτική λευκή πύλη, ανάμεσα σε τοίχους που πάλλονται από καφέ, ροζ και βαριές πινελιές. Το έργο έχει διαβαστεί αυτοβιογραφικά, σε σχέση με τη μετακίνηση του Wong και της μητέρας του από το Χονγκ Κονγκ προς τις ΗΠΑ, στην προσπάθεια να βρεθεί πιο κοντά στα κέντρα της τέχνης αλλά και σε μια πιθανή σωτηρία από την κατάθλιψη. Όμως ο πίνακας δεν χρειάζεται βιογραφική εξήγηση για να λειτουργήσει. Είναι ήδη μια εικόνα μετάβασης, μια πορεία προς ένα φως που δεν ξέρουμε αν λυτρώνει ή καταπίνει.

Στο The Painter του 2018, ο ίδιος ο ζωγράφος εμφανίζεται μικρός, γυμνός, μόνος, μπροστά σε ένα θαλασσινό τοπίο που κρατιέται μέσα στο σχήμα μιας τεράστιας κορώνας. Είναι μια εικόνα σχεδόν αφελής και τρομερά φιλόδοξη μαζί. Ο καλλιτέχνης σαν μικρό σώμα μπροστά σε ένα βασίλειο που μπορεί να μην του ανήκει ποτέ. Ο δρόμος προς την αναγνώριση σαν παραμύθι, δοκιμασία και παγίδα. Στον Wong υπάρχει συχνά αυτή η ένταση: η ζωγραφική ως καταφύγιο, αλλά και ως μέρος όπου η επιθυμία για αναγνώριση γίνεται εξαντλητική.

Στο The Painter, ο ζωγράφος εμφανίζεται μικρός, μόνος, μπροστά σε ένα τοπίο που μοιάζει με βασίλειο και δοκιμασία.

Στο Vertigo, ακόμη και το δωμάτιο μοιάζει να έχει χάσει την ισορροπία του

Η αγορά τον ανακάλυψε γρήγορα, ίσως υπερβολικά γρήγορα. Οι τιμές των έργων του εκτοξεύθηκαν μετά τον θάνατό του, οι θεσμοί τον αγκάλιασαν, η αφήγηση του αυτοδίδακτου ιδιοφυούς ζωγράφου έγινε σχεδόν ακαταμάχητη. Αλλά αν σταθούμε μόνο εκεί, χάνουμε την ουσία. Ο Wong δεν είναι ενδιαφέρων επειδή η αγορά τον έκανε μεταθανάτιο φαινόμενο. Είναι ενδιαφέρων επειδή οι πίνακές του μοιάζουν να περιέχουν ήδη την αγωνία της υπερβολικά γρήγορης εμφάνισης και εξαφάνισης. Σαν να ήξεραν ότι ο χρόνος δεν θα τους δοθεί γενναιόδωρα.

Τα έργα του δεν είναι καταθλιπτικά. Αυτό έχει σημασία. Είναι μελαγχολικά, ναι. Είναι μοναχικά, συχνά. Είναι γεμάτα σκιές, κατώφλια, κλειστά δωμάτια και δρόμους που δεν υπόσχονται απαραίτητα άφιξη. Αλλά είναι επίσης λαμπερά, σχεδόν εκστατικά. Έχουν μέσα τους μια πίστη στην ένταση της στιγμής, σε αυτό που ο ίδιος ήθελε να περιγράψει ως στιγμές αυξημένης ύπαρξης. Δεν ζωγραφίζει τη θλίψη ως αδράνεια. Τη ζωγραφίζει σαν ενέργεια που ψάχνει έξοδο.

Αυτό τον συνδέει, χωρίς να τον μικραίνει, με τον Βαν Γκογκ. Όχι επειδή και οι δύο είχαν ψυχικό πόνο, η πιο φτηνή και επικίνδυνη ανάγνωση. Αλλά επειδή και οι δύο μετέτρεψαν το χρώμα σε εσωτερική ένταση. Στον Βαν Γκογκ, το κίτρινο μπορεί να τρέμει σαν νεύρο. Στον Wong, το μπλε μπορεί να γίνει ολόκληρος ψυχικός καιρός. Και στους δύο, το τοπίο δεν είναι ουδέτερο. Είναι ο κόσμος όπως τον αισθάνεται ένα σώμα που δεν χωρά άνετα μέσα του.

Η έκθεση της Βενετίας έχει ενδιαφέρον και επειδή τοποθετεί τον Wong σε ένα ευρύτερο ζωγραφικό παρόν. Παρουσιάζεται παράλληλα με μια Μπιενάλε όπου η ζωγραφική, και ειδικά η ζωγραφική καλλιτεχνών που ανανεώνουν τη δυτική παράδοση από μη δυτικές, διασπορικές ή υβριδικές θέσεις, βρίσκεται ξανά σε πρώτο πλάνο. Στην ίδια γενιά με καλλιτέχνες όπως ο Michael Armitage και ο Amoako Boafo, γεννημένοι επίσης το 1984, ο Wong δείχνει έναν διαφορετικό τρόπο να συνομιλείς με τον μοντερνισμό: όχι αντιγράφοντάς τον, ούτε απορρίπτοντάς τον, αλλά περνώντας τον μέσα από μια σύγχρονη εμπειρία αποξένωσης, μετακίνησης και εικόνων που ζουν σε οθόνες.

Στα πιο σιωπηλά έργα του, οι σκιές αποκτούν σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο The Wall, μια ανθρώπινη φιγούρα στέκεται σε φως αυγής, πλαισιωμένη από σκοτάδι, σαν κάποιος που βγαίνει από καμάρα και δεν είναι βέβαιος αν εισέρχεται στον κόσμο ή αποχωρεί από αυτόν. Στο Shadow on Wall at Dusk, μια τεράστια σκιά κοιτά προς ένα φωτεινό κίτρινο παραλληλόγραμμο όπου εμφανίζονται δύο μικρές φιγούρες, πιθανότατα οι γονείς του. Εδώ ο Wong δεν ζωγραφίζει απλώς μορφές. Ζωγραφίζει την απόσταση ανάμεσα σε αυτόν που κοιτά και σε αυτό που δεν μπορεί πια να αγγίξει.

Μια φιγούρα στέκεται στο κατώφλι, ανάμεσα στο μπλε και στο φως, σαν να μην ξέρει αν μπαίνει ή αν φεύγει.

Στο The Wall, η ανθρώπινη μορφή μοιάζει να αναδύεται από το σκοτάδι προς μια μνήμη φωτός.

Υπάρχει κάτι βαθιά παλιό σε αυτή τη χειρονομία. Η ιστορία της ζωγραφικής αρχίζει, σύμφωνα με έναν αρχαίο μύθο, από μια σκιά: μια γυναίκα σχεδιάζει στον τοίχο το περίγραμμα του αγαπημένου της πριν εκείνος φύγει, για να κρατήσει κάτι από την παρουσία του. Ο Wong μοιάζει να επιστρέφει σε αυτή την αρχική ανάγκη. Να κρατήσει μια εικόνα πριν εξαφανιστεί. Να φτιάξει ένα δωμάτιο για κάτι που δεν μπορεί να μείνει. Να κάνει το χρώμα τρόπο μνήμης.

Γι’ αυτό το Interiors δεν είναι απλώς μια έκθεση που διευρύνει την εικόνα μας για τον Wong πέρα από τα τοπία. Είναι μια πρόταση για το πώς πρέπει να τον δούμε. Όχι ως έναν ακόμη «τραγικό νέο ζωγράφο», όχι ως market phenomenon, όχι ως όψιμο παιδί του Βαν Γκογκ, αλλά ως έναν καλλιτέχνη που κατάλαβε ότι η μοναξιά του 21ου αιώνα δεν μοιάζει πάντα με άδειο δωμάτιο. Μπορεί να μοιάζει με δάσος. Με δρόμο. Με μπλε σκάλα. Με παράθυρο. Με μια φωτεινή σχισμή που ανοίγει για λίγο και μετά κλείνει.

Ο Matthew Wong ζωγράφιζε σαν να ήξερε ότι κάτι έπρεπε να σωθεί πριν χαθεί. Ίσως την ιστορία της τέχνης. Ίσως τον εαυτό του. Ίσως εκείνες τις εικόνες που περνούσαν γρήγορα από τη σκέψη του και έπρεπε να πιαστούν πριν χαθούν.

Στη Βενετία, τα δωμάτια και τα περάσματά του επιστρέφουν όχι σαν κλειστοί χώροι, αλλά σαν τόποι όπου το φως, η μνήμη και η μοναξιά συνεχίζουν να κινούνται. Και εκεί, μέσα στο μπλε, ο Wong δεν μοιάζει παγιδευμένος στην τραγωδία του.

Μοιάζει να βρίσκει επιτέλους τη θέση του: όχι έξω από την ιστορία της τέχνης, αλλά μέσα της, σε ένα δωμάτιο που άνοιξε ο ίδιος.

Με στοιχεία από: Financial Times, Matthew Wong Foundation, Artsy