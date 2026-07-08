Ο Ματ Ντέιμον λέει ότι η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν τον διέλυσε

Ο Ματ Ντέιμον έχει παίξει τον Τζέισον Μπορν, έναν αστροναύτη εγκαταλειμμένο στον Άρη και δεκάδες ακόμη ρόλους, αλλά λέει ότι τίποτα δεν τον δυσκόλεψε όσο ο Οδυσσέας.

Μιλώντας για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ο Ντέιμον χαρακτήρισε την ταινία «χωρίς αμφιβολία» την πιο δύσκολη και απαιτητική της καριέρας του.

Ο λόγος δεν ήταν μόνο το βάρος του ρόλου. Ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ο Νόλαν επέλεξε να γυρίσει ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας: με πρακτικά εφέ, φυσική κλίμακα, αληθινά πλοία και όσο το δυνατόν λιγότερη ψηφιακή επεξεργασία.

«Έτσι θα γυριζόταν μια ταινία πριν από 80 χρόνια», είπε ο Ντέιμον. «Όλα είναι γυρισμένα μπροστά στην κάμερα. Αν βλέπεις χίλιους ανθρώπους, τότε υπήρχαν χίλιοι άνθρωποι εκεί. Τα πλοία, είναι αληθινά πλοία στο βάθος».

Η Οδύσσεια γυρίστηκε σε έξι χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Ισλανδία. Οι ηθοποιοί δούλεψαν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με δυνατούς ανέμους και βροχή, ακόμη και πάνω σε πλοία στην ανοιχτή θάλασσα.

Η ταινία, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, είναι η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Το κόστος της φτάνει περίπου τα 250 εκατομμύρια δολάρια και οι προβλέψεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ και τον Καναδά κινούνται μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νόλαν επιστρέφει έτσι μετά το Oppenheimer, την ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, με ένα υλικό ακόμη πιο αρχέγονο: το ταξίδι του Οδυσσέα πίσω στην Ιθάκη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο, μέσα από θάλασσες, τέρατα, θεούς, απώλειες και δοκιμασίες.

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Στην ταινία, ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, η Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο και η Ζεντέγια την Αθηνά.

Ο Χόλαντ δήλωσε ότι αυτό που κάνει το ομηρικό κείμενο ακόμη επίκαιρο είναι τα θέματα που κουβαλά: αγάπη, πίστη, επιμονή, αποτυχία, συνέπειες, σωστό και λάθος. Η Ζεντέγια, από την πλευρά της, είπε ότι έμεινε «άφωνη» όταν είδε την ταινία, περιγράφοντάς τη ως μια σωματική και συναισθηματική εμπειρία όπου ο θεατής αισθάνεται ότι βρίσκεται μαζί με τον Οδυσσέα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για τον Νόλαν, η Οδύσσεια μοιάζει να είναι κάτι περισσότερο από ακόμη μία μεγάλη παραγωγή. Είναι μια απόπειρα να αντιμετωπιστεί το αρχαίο έπος όχι ως ψηφιακή μυθολογία, αλλά ως πραγματική σωματική περιπέτεια: με βάρος, θάλασσα, κόπο και έναν ήρωα που δεν επιστρέφει απλώς στο σπίτι του, αλλά δοκιμάζεται σε κάθε βήμα της επιστροφής.

με στοιχεία από Reuters