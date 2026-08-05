Ο μασέρ που έπειθε τον Χίμλερ να απελευθερώνει κρατουμένους έγινε ταινία

Η ιστορία ακούγεται σχεδόν αδύνατον να είναι αληθινή: ένας φυσικοθεραπευτής γίνεται ο προσωπικός μασέρ του Χάινριχ Χίμλερ και αργότερα ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε τον πόνο του αρχηγού των SS ως διαπραγματευτικό όπλο για να σώσει ζωές.

Αυτή είναι η περίπτωση του Φέλιξ Κέρστεν, του ανθρώπου που βρίσκεται στο κέντρο του I Is Another, της νέας ταινίας του Γερμανού σκηνοθέτη Φέλιξ Ραντάου, η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή στο πρόγραμμα Piazza Grande του Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Το φιλμ δεν αντιμετωπίζει τον Κέρστεν ως καθαρό ήρωα. Αντίθετα, τον πλησιάζει ως μια από τις πιο αμφίσημες φιγούρες της μεταπολεμικής μνήμης: έναν άνθρωπο που πράγματι φαίνεται να βοήθησε κάποιους κρατουμένους, αλλά που ίσως διόγκωσε αργότερα τον ρόλο του, μετατρέποντας την ιστορία του σε προσωπικό μύθο.

Στιγμιότυπο από το I Is Another, ένα μεταπολεμικό ψυχολογικό θρίλερ για την αλήθεια, την αυτομυθοποίηση και την ανάγκη ενός ανθρώπου να αναγνωριστεί ως ήρωας. Φωτ.: Anke Neugebauer

Ο Ραντάου άρχισε να ερευνά την υπόθεση όταν του προτάθηκε να σκηνοθετήσει επεισόδια μιας γαλλικής μίνι σειράς για τον Κέρστεν. Η ιδέα που του παρουσίασαν ήταν σχεδόν έτοιμη για ηρωικό δράμα: ο μασέρ του Χίμλερ ως ένας άγνωστος σωτήρας, ένας άνθρωπος που, αν τον γνώριζε το Χόλιγουντ, θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στον Όσκαρ Σίντλερ. Αυτή ακριβώς η ευκολία τον έκανε καχύποπτο.

Αντί να γυρίσει μια ιστορία λύτρωσης, ο Ραντάου άρχισε να ψάχνει αρχεία, βιβλία και μαρτυρίες. Όσο περισσότερο έψαχνε, τόσο λιγότερο καθαρή γινόταν η εικόνα. Ο Κέρστεν δεν ήταν ούτε απλός απατεώνας ούτε απλός σωτήρας. Ήταν, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ένας νάρκισσος, ένας οπορτουνιστής, αλλά και ένας άνθρωπος που πιθανότατα έσωσε κάποιες ζωές — όχι όμως στον βαθμό που ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Το I Is Another τοποθετεί τη δράση του το 1952. Ο Κέρστεν ταξιδεύει με τη σύζυγό του, ενώ μια δημοσιογράφος τον αιφνιδιάζει σε ένα τρένο, αποφασισμένη να αμφισβητήσει την ηρωική αφήγηση που έχει χτίσει γύρω από τον εαυτό του. Η συνέντευξη μετατρέπεται σταδιακά σε ψυχολογικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού. Είναι ο Κέρστεν ήρωας ή απατεώνας; Μήπως μπορεί να είναι και τα δύο;

Στον ρόλο του Κέρστεν εμφανίζεται ο Δανός Κλάες Μπανγκ, γνωστός από το The Square, ενώ τη δημοσιογράφο Χέντα υποδύεται η Αυστριακή Βαλερί Πάχνερ. Η Σουζάνε Βουέστ παίζει την Ίρμγκαρντ, τη σύζυγο του Κέρστεν, και ο Μάρτιν Μίλερ εμφανίζεται ως Χάινριχ Χίμλερ.

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του I Is Another, της ταινίας που μετατρέπει την αληθινή ιστορία του Φέλιξ Κέρστεν σε παιχνίδι αμφιβολίας γύρω από τη μνήμη, την εικόνα και την ιστορική αλήθεια. Φωτ.: Anke Neugebauer

Το ενδιαφέρον της ταινίας δεν βρίσκεται μόνο στην ιστορική παραδοξότητα της υπόθεσης. Βρίσκεται κυρίως στο πώς ένας άνθρωπος φτιάχνει την εικόνα του μετά το τέλος μιας καταστροφής. Ο Κέρστεν ήθελε αναγνώριση. Ήθελε να πιστοποιηθεί ο ρόλος του. Στην ταινία, αυτή η ανάγκη συνδέεται με την πιθανότητα του Νόμπελ Ειρήνης, που λειτουργεί σχεδόν σαν τελική σφραγίδα δικαίωσης.

Ο Μπανγκ βλέπει στην ιστορία του Κέρστεν κάτι βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα επικίνδυνο: την ανάγκη να επιβεβαιωθεί κανείς από τους άλλους, να μη του αρκεί η γνώση ότι έκανε κάτι, αλλά να ζητά δημόσια αναγνώριση, βραβεία, μύθο. Για τον Ραντάου, αυτή η ανάγκη κάνει την ιστορία απροσδόκητα σύγχρονη. Δεν μιλά μόνο για τη Γερμανία μετά τον πόλεμο, αλλά και για μια εποχή όπου η αλήθεια έχει γίνει εύκαμπτη, η εικόνα προηγείται του γεγονότος και η αυτοπαρουσίαση μπορεί να καταπιεί την πραγματικότητα.

Η ταινία παίζει ακριβώς με αυτό το όριο. Οι σκηνές ανάμεσα στον Κέρστεν και τον Χίμλερ βασίζονται στην αυτοβιογραφία του Κέρστεν, άρα περνούν μέσα από τη δική του αφήγηση για τον εαυτό του. Το τρένο, η δημοσιογράφος και η ψυχολογική αντιπαράθεση είναι μυθοπλασία. Όμως η μυθοπλασία εδώ δεν λειτουργεί για να καλύψει τα κενά της Ιστορίας, αλλά για να τα κάνει ορατά.

Γι’ αυτό και το I Is Another μοιάζει λιγότερο με βιογραφικό δράμα και περισσότερο με θρίλερ για την αλήθεια. Δεν ρωτά απλώς τι έκανε ο Φέλιξ Κέρστεν. Ρωτά τι ήθελε να πιστεύουν οι άλλοι ότι έκανε. Και πόσο εύκολα μια κοινωνία που έχει ανάγκη από καθαρές ιστορίες σωτηρίας μπορεί να δεχτεί έναν ήρωα, ακόμη κι όταν η ιστορία του είναι γεμάτη ρωγμές.

Η πιο ισχυρή ιδέα της ταινίας είναι ότι ο μύθος του Κέρστεν δεν καταρρέει επειδή αποδεικνύεται εντελώς ψεύτικος. Γίνεται πιο ανησυχητικός επειδή ίσως περιέχει και αλήθεια. Μπορεί να έσωσε ζωές. Μπορεί να το έκανε για λάθος λόγους. Μπορεί να χρησιμοποίησε την επαφή του με τον Χίμλερ για να προστατεύσει άλλους, αλλά και για να προστατεύσει τον εαυτό του. Και μπορεί, μετά τον πόλεμο, να χρειαζόταν τόσο πολύ να γίνει ήρωας ώστε να μεγάλωσε την ίδια του την ιστορία.

Αυτό κάνει την ταινία του Ραντάου πιο ενδιαφέρουσα από ένα ακόμη δράμα με ναζί. Ο Χίμλερ δεν είναι εδώ απλώς το τέρας στο βάθος. Είναι το σώμα που πονά, το σώμα που εξαρτάται, το σώμα που δίνει στον Κέρστεν πρόσβαση στην εξουσία. Και ο Κέρστεν δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που ακουμπά αυτό το σώμα. Είναι εκείνος που προσπαθεί, χρόνια αργότερα, να πείσει τον κόσμο ότι μέσα από αυτή τη φρικτή οικειότητα γεννήθηκε μια πράξη σωτηρίας.

Στο Λοκάρνο, το I Is Another φτάνει έτσι ως μια από τις πιο παράξενες ιστορίες της φετινής διοργάνωσης: όχι επειδή ανακαλύπτει έναν άγνωστο ήρωα, αλλά επειδή αρνείται να τον αφήσει καθαρό. Ο Φέλιξ Κέρστεν μπορεί να υπήρξε σωτήρας, χειριστής, νάρκισσος, οπορτουνιστής, ή όλα μαζί.

Και ίσως ακριβώς γι’ αυτό η ιστορία του ανήκει τόσο πολύ στο σήμερα.

Με στοιχεία από The Guardian