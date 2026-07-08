Ο Martin Margiela δημοπρατεί τα ίχνη της αορατότητάς του

Σε μια αποθήκη έξω από το Παρίσι, ξύλινα κιβώτια, μινιατούρες, κούκλες Barbie, Tabi boots με graffiti, ένα λευκό τηλέφωνο και η μπλούζα εργασίας ενός ανθρώπου που αρνήθηκε όσο λίγοι να γίνει εικόνα σχηματίζουν κάτι σαν αυτοβιογραφία χωρίς πρόσωπο.

Αυτή η αυτοβιογραφία βγαίνει τώρα σε δημοπρασία.

Στις 9 Ιουλίου, στο Παρίσι, σχεδόν 200 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του Martin Margiela θα βγουν στο σφυρί, σε μια πώληση που μοιάζει λιγότερο με κλασική δημοπρασία μόδας και περισσότερο με άνοιγμα ενός ιδιωτικού εργαστηρίου. Η δημοπρασία, με τίτλο Martin Margiela: Personal Archives, οργανώνεται από τον οίκο Maurice Auction σε συνεργασία με τον βρετανικό οίκο Kerry Taylor Auctions. Πριν από την πώληση, τα αντικείμενα εκτίθενται δημόσια από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου στο Quartier Général, στην οδό Rue de la Fontaine-au-Roi, στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο ίδιος ο Margiela συμμετείχε προσωπικά στην επιλογή και στην οργάνωση της δημοπρασίας. Για έναν σχεδιαστή που έχτισε μεγάλο μέρος του μύθου του γύρω από την ανωνυμία, την απουσία από τη δημόσια εικόνα και την άρνηση του σταρ-συστήματος της μόδας, η κίνηση μοιάζει σχεδόν παράδοξη. Ο πιο διάσημος αόρατος της σύγχρονης μόδας αφήνει τώρα να φανούν τα πράγματα που κράτησε, άγγιξε, έκοψε, έβαψε, δίπλωσε και φύλαξε.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ρούχα, πρωτότυπα, σχέδια, lookbooks, προσωπικά αντικείμενα, πρώιμες δοκιμές, αντικείμενα εργασίας και κομμάτια που φωτίζουν διαφορετικές φάσεις της διαδρομής του, από τα πρώτα του χρόνια στην Αμβέρσα μέχρι την αποχώρησή του από τη μόδα το 2008.

Ανάμεσά τους βρίσκονται μικρές Barbie που είχε διατηρήσει, μινιατούρες με ντυμένα Stockman busts, Tabi boots καλυμμένες με graffiti, ένα προσωπικό τηλέφωνο βαμμένο λευκό, σχέδια, σημειώσεις και αντικείμενα που παραπέμπουν στη χαρακτηριστική γλώσσα του οίκου του: το λευκό, την επανάχρηση, την αποδόμηση, το ημιτελές, το ίχνος της διαδικασίας.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η παρουσία σπάνιων κομματιών Hermès από την προσωπική γκαρνταρόμπα της μητέρας του, την οποία ο Margiela έντυνε με ρούχα και αξεσουάρ την περίοδο που είχε αναλάβει τη γυναικεία ready-to-wear συλλογή του οίκου, από το 1997 έως το 2003.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η μητέρα του, Léa Bouchet, υπήρξε από τους πρώτους φύλακες της δημιουργικής του μνήμης. Κρατούσε παιδικά σχέδια, τετράδια, αρχεία και τις πρώτες Barbie που ο ίδιος τροποποιούσε, βάφοντας και κόβοντας τα μαλλιά τους, μακιγιάροντάς τες και φτιάχνοντάς τους ρούχα. Μέσα από αυτά τα αντικείμενα, η δημοπρασία δεν αφορά μόνο την ιστορία ενός οίκου, αλλά και την πιο προσωπική πλευρά μιας δημιουργικής εμμονής που ξεκίνησε πολύ πριν γίνει μόδα.

Γι’ αυτό και η πώληση δεν διαβάζεται μόνο ως διάθεση σπάνιων fashion objects στην αγορά. Διαβάζεται και ως χειρονομία αυτο-αρχειοθέτησης. Ο Margiela, που για χρόνια αρνήθηκε να γίνει δημόσιο πρόσωπο, οργανώνει τώρα ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θα διαχυθούν τα αντικείμενα που διαμόρφωσαν τη δική του εικόνα χωρίς πρόσωπο. Η Σαλομέ Πιρσόν, δημοπράτρια και συνιδρύτρια του Maurice Auction, περιγράφει τη δημοπρασία ως κάτι διαφορετικό από μια κλασική πώληση γκαρνταρόμπας. Κάθε lot, σύμφωνα με την ίδια, φωτίζει μια πλευρά της δημιουργικής διαδικασίας του Margiela: από τις πρώτες διαισθήσεις μέχρι τα πρωτότυπα που προηγήθηκαν των συλλογών.

Αυτό ακριβώς κάνει την υπόθεση πιο ενδιαφέρουσα. Δεν δημοπρατούνται μόνο τελικά προϊόντα. Δημοπρατούνται ίχνη σκέψης.

Στον κόσμο του Margiela, ένα ρούχο δεν ήταν ποτέ απλώς ρούχο. Ήταν ερώτηση για το τι σημαίνει ένδυμα, τι σημαίνει σώμα, τι σημαίνει πολυτέλεια, τι σημαίνει παλιό και καινούργιο. Από τα εκτεθειμένα γαζιά και τα αναποδογυρισμένα ρούχα μέχρι τα υλικά που προέρχονταν από δεύτερο χέρι, τα υφάσματα ταπετσαρίας, το PVC, τους φελλούς και την κολλητική ταινία, ο Margiela άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η μόδα αντιλαμβάνεται την ίδια την κατασκευή της.

Η λευκή μπλούζα εργασίας του, προσωπικά αντικείμενα που φόρεσε ή άγγιξε, αλλά και αντικείμενα του στούντιο, αντιμετωπίζονται ήδη από συλλέκτες και ειδικούς σαν σχεδόν μυθικά τεκμήρια. Για έναν δημιουργό που έμεινε συστηματικά πίσω από τη σκηνή, η εγγύτητα δεν έρχεται μέσα από συνεντεύξεις ή πορτρέτα, αλλά μέσα από τα πράγματα που κράτησε.

Η δημοπρασία ανοίγει και ένα ευρύτερο ερώτημα: τι είναι τελικά ένα αρχείο μόδας;

Δεν είναι μόνο τα ρούχα της πασαρέλας. Είναι τα δοκιμαστικά κομμάτια, οι αποτυχημένες ιδέες, τα αντικείμενα που μάζευε ο σχεδιαστής, οι σημειώσεις, τα προσωπικά ενδύματα, τα εργαλεία, τα ίχνη των αποφάσεων. Είναι όλα όσα δείχνουν όχι μόνο τι παρουσιάστηκε, αλλά πώς γεννήθηκε μια συλλογή.

Η πώληση έρχεται σε μια στιγμή όπου η μόδα έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη μουσειακή και οικονομική νομιμοποίηση. Τα μεγάλα ιδρύματα εκθέτουν πλέον ρούχα με τον τρόπο που εκθέτουν τέχνη, οι οίκοι προσπαθούν να προστατεύσουν ή να επανακτήσουν τα αρχεία τους, και οι συλλέκτες αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα τη μόδα ως επενδυτικό και πολιτιστικό αντικείμενο.

Ο Margiela βρίσκεται σε μοναδική θέση μέσα σε αυτή τη μετατόπιση. Η επιρροή του στις τελευταίες δεκαετίες είναι τεράστια. Η αποδόμηση, η επανάχρηση, το ημιτελές, τα εκτεθειμένα ραφτικά ίχνη και η άρνηση του glamour ως αυτονόητης γλώσσας της μόδας έχουν περάσει στο λεξιλόγιο πολλών νεότερων σχεδιαστών.

Κάποτε, όλα αυτά ήταν ρήξη. Σήμερα είναι σχεδόν κανόνας.

Ίσως γι’ αυτό η δημοπρασία του προσωπικού του αρχείου έχει τόσο ιδιαίτερη ένταση. Ο Margiela, που έκανε την εξαφάνιση μέρος της αισθητικής του, αφήνει τώρα την αορατότητά του να αποκτήσει τιμή.

με στοιχεία από Le monde